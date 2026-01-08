Mr.年尾吵大鑊 黎澤恩暫拒聯絡Alan：佢有啲躁

【on.cc東網專訊】藝人鄭希怡（Yumiko）與林愷鈴昨晚在觀塘出席邵氏劇集《風華背後》煞科宴，兩人劇中輩份懸殊，Yumiko戲中扮演林愷鈴的姨婆，更與汪明荃是姐妹，是拍攝以來演過輩份最高的角色。不過，她透露未知是否因輩份太高，原本說好的激情戲份卻被刪去，感到相當可惜，她笑說：「諗住可以突破吓。」講到與汪明荃第一次合作，她指阿姐雖然氣場勁，但卻相當專業，開工永不言攰。

林愷鈴自言角色外表清純，但內裏卻有狂野一面，指與Yumiko對手戲最深劇的一場是要鬧爆對方。講到媽媽龔慈恩失落無綫台慶頒獎禮「最佳女配角」獎項可有不開心﹖林愷鈴表示：「佢冇唔開心，佢成日講佢依家嘅經驗值，好大使命感係要提攜後輩，佢超級喜歡敏奕姐姐，成日讚佢好乖，所以敏奕攞獎佢好開心，只係我有啲唔開心，我都想媽咪攞獎。」

此外，樂隊Mr.分道揚鑣多年，5子各有發展，近日Mr.重組推出新歌《魂》，偏偏獨欠屢傳不和的主音布志綸（Alan）。日前Alan接連出甫指遭好兄弟出賣，被要求作品分給大家，昔日隊友黎澤恩（Ronny）則以《STORM》歌詞「你發病了，吃藥了，也沒法治療」隔空反擊。Ronny回應表示：「希望佢唔好咁火先，如果有咩令到佢唔開心，我哋講聲唔好意思。因為宣傳我哋9號去廣州開騷，所以講《森林》係我哋唱嘅，意思係Mr.唱，可能佢敏感咗。（有冇聯絡過Alan﹖）好耐冇聯絡。（係咪冇機會再合體﹖）我覺得冇嘢係永遠冇可能。（有冇機會破冰﹖）唔知，我只係小小嘅結他手，只係五分之一，睇大家點。（想唔想有一日Mr.齊人合體﹖）樂迷一定想齊人，但希望係一個好嘅狀態下，唔係為咗搵錢。（搵Alan傾吓﹖）睇時機，佢依家有啲躁，大家做好自己嘅嘢先。」

拍劇被封為「御用奸人」的Ronny今次在《風》中則不用再演奸角，扮演馬來西亞富商，與當年大眾的「夢中情人」朱茵有對手戲，更趁機「集郵」，但指朱茵的丈夫結他手黃貫中才是他的真正偶像。

