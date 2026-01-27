錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
Mr. Steak a la minute自助餐買一送一！人均$205起歎養生燉湯/美國極黑牛鐵板燒/傳情達意心太軟
銅鑼灣Mr. Steak a la minute 自助餐突發買一送一！人均$205起享盡一系列美食，立即睇內文：
位於銅鑼灣的Mr. Steak a la minute，1月27日中午十二點在KKday推出自助餐買一送一優惠，包括「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐、「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐。折後人均只需$205起，可任食各款海鮮、刺身，亦有養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等；晚市自助餐除午市一系列豐富菜式外，更有日本和牛，配以冰鎮海鮮、新鮮生蠔，絕對有驚喜！立即上KKday入優惠，約齊朋友一同共享大餐！
>>按此查看Mr. Steak a la minute自助餐優惠<<
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
行程及飲食優惠平台：
>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<
Mr. Steak a la minute 自助餐買一送一！人均只需$205起
今次銅鑼灣Mr. Steak a la minute分別為大家帶來「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐買一送一優惠，折後人均只需$205起！自助午餐用餐區菜式定期轉換及即叫即製，包括雪花蟹腳、翡翠螺等回本海鮮，新鮮刺身也不能缺少，更有即焗傳情達意心太軟、牛乳布甸。星期六、日及公眾假期加設即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒、Haagen-Dazs雪糕！
另外「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」、「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐同樣豐富！除了包括午市一系列豐富菜式外，自助晚餐在兩個不同時段供應點題菜式，分別有日本和牛，加上冰鎮海鮮、新鮮生蠔、龍蝦、蟹腳等上乘食材，每款都食到有滋有味！日本和牛有多款烹調方式，包括鉄板和牛、日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司，啖啖肉香濃惹味，無論與朋友、家人一同享受，必定有一款啱心水！
【買一送一】「環球海鮮、美國燒牛肉」自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠：$410起/2位（
原價：$410起/位）
現場另收加一服務費。
【買一送一】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐（用餐時段：17:00 – 19:00）
優惠：$560起/2位（
原價：$560起/位）
現場另收加一服務費。
【買一送一】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐（用餐時段：19:30 – 22:00）
優惠：$670起/2位（
原價：$670起/位）
現場另收加一服務費。
Mr. Steak Buffet a la minute
地址 : 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓（地圖）
電話：2881 5757
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）
下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
自助餐優惠｜香港必食酒店自助餐排名Top 10！農曆新年主題自助餐買2送2／指定信用卡減$300（每月更新）
自助餐排名十強名單出爐！香港人出名鍾意食自助餐，不少人氣酒店自助餐餐廳都長期爆滿，忠實讀者應該知道Yahoo購物專員不時都會推介各大自助餐優惠，更有不少優惠經常秒速售罄。今次Yahoo購物綜合了Yahoo搜尋引擎的搜尋次數、酒店buffet產品的點擊率、購買率等數據，篩選過去三十日最受歡迎的10間酒店自助餐，今期不少酒店有農曆新年限定主題自助餐，可以book枱食開年飯，KKday部分自助餐用恒生信用卡，付款前輸入優惠碼【HASE300】即可減$300！馬上為大家揭曉最新Yahoo讀者最愛酒店自助餐排名Top 10！Yahoo Food ・ 1 天前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 2 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 21 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 8 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘 義工倡規定養龜須植晶片防遺棄
【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細香港動物報 ・ 20 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 19 小時前
鍾麗緹大女兒Yasmine近照曝光！複製媽媽混血臉蛋 網驚豔：簡直年輕時翻版
近日，鍾麗緹大女兒Yasmine（張敏鈞）因為一組機場未修圖照片，意外引起不少網友討論。照片中，她的眼窩深邃、鼻樑挺直，整體輪廓立體，有人直言「簡直是鍾麗緹年輕時的翻版」，母女相似度成為話題焦點。姊妹淘 ・ 20 小時前
美37歲男護理師遭執法人員擊斃 影片曝光似打臉川普政府
（法新社華盛頓25日電） 美國邊境執法人員昨天在明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂，川普政府聲稱他是暴力攻擊者，意圖「屠殺」聯邦執法人員，但影片畫面似乎與川普政府的說法相左。普雷蒂的父母後來發表聲明，譴責川普政府說了「令人作嘔的謊言」。法新社 ・ 1 天前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 18 小時前
話題 ｜哈利簡尼與拜仁傾續約 英超歷史入球王夢碎
拜仁體育總監Max Eberl證實，球會正在跟哈利簡尼就新合約展開談判。若他選擇與拜仁續約，成為英超歷史入球王的夢想或將就此告終。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé尾場歎咖哩魚蛋！豎拇指讚好味 盤點巡演「吃播」名單：雞蛋仔/奶茶/鹽酥雞
BLACKPINK世界巡迴演唱會《DEADLINE》香港站來到最後一晚（26日），全城 Blink（粉絲暱稱）除了不捨，最期待的莫過於成員 Rosé 的「每日一吃播」環節！繼頭兩場品嚐了雞蛋仔和港式奶茶後，Rosé 今晚終於向這一款「國民級小食」下手，試食後更興奮豎起拇指，場面相當可愛！Yahoo Food ・ 1 小時前
張雨綺代孕、小三黑材料纏身 上遼寧衛視春晚被DQ
【on.cc東網專訊】內地春晚近日分別進行了錄製綵排，許多藝人被拍到現身的同時，所涉爭議也被網民一個個放大檢視，陷入「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一，在她參加錄製遼寧衛視春晚被拍到後，遼寧衛視官方評論區頓時湧進大批網民，留言要求抵制張雨東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
英超話題 ｜從歷史數據 揭示阿仙奴爭標機會
周日主場不敵曼聯，是阿仙奴連續第三場英超未能取勝，原本看似穩固的七分領先優勢，在一個周末後已縮減至四分。前阿仙奴奪冠隊長韋拉認為球隊的心理韌性仍然存在疑問。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
傳卡域克縮短訓練時數
【Now Sports】卡域克在月中接替被炒的阿摩廉，成為曼聯看守領隊後，即帶領球隊在曼徹斯特打吡贏波，而周日迎來作客大戰阿仙奴的硬仗，據《鏡報》報道，前領隊坦夏、阿摩廉過去執教期間，曾有規條嚴格控制紅魔，而卡域克主要改革為縮短訓練時數。卡域克（Michael Carrick）成為看守領隊，直至球會尋得繼任人選，而他上任後，最主要改動為縮短訓練時數，同時加強訓練強度，目的增強球隊備戰狀態，據指球隊上下都對這個改變反應積極及正面。而阿摩廉上任期間，規條包括禁止將國際賽期當作假期、禁止比賽日在更衣室內進食及禁止教練給予多過戰術指令給球員。報道指暫不知道卡域克是否仍保持這些規條，其實前領隊坦夏執教時，據指實施一連串的嚴格規條，例如對於洩露更衣室消息的球員，將予以重罰；球員如果訓練或比賽會議遲到，無論多重要球員都會被棄用，華舒福就是「最佳例子」；還有「禁酒令」，為了確保球員比賽狀態，那個星期有比賽便需要禁酒，更要求由相同的廚師為曼聯隊準備餐食，主要增加魚類及蔬菜攝取量，還需要每個月進行BMI（身體質量指數）測試，確保最佳的體能狀態。英超 阿仙奴VS曼聯Now TV 621台 26/01 00:now.com 體育 ・ 1 天前
小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！
這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。Japhub日本集合 ・ 17 小時前
中共軍權大地震！張又俠遭控洩露核武機密、收賄提拔李尚福 習近平反腐無上限
中國軍方權力核心再度震盪。中央軍委副主席張又俠遭指控向美國洩露核武機密、收受鉅額賄賂並干預高層人事。習近平展開史上最強軍中清洗，解放軍高層權力真空浮現，台海風險與中美博弈備受關注。鉅亨網 ・ 22 小時前