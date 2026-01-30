MSI出品RAPID IPS面板×240Hz電競屏幕「MAG 245PF X24」！AI為你帶來更“電競”的游戲體驗！

MSI 推出搭載 RAPID IPS 面板、支援 240Hz 更新率的電競顯示器「MAG 245PF X24」，並已於 2026年1月29日（週四） 起正式開賣。

將於 BIC CAMERA 集團（BIC CAMERA、KOJIMA、Sofmap）以及 MSI 官方線上商店販售。

MSI 推出 RAPID IPS 面板×240Hz 對應的「MAG 245PF X24」！

MAG 245PF X24

「MAG 245PF X24」是一款搭載23.8 吋 Full HD（1,920×1,080）解析度、RAPID IPS 面板的電競顯示器。

透過比傳統 IPS 面板更高速驅動的 RAPID IPS 技術，實現殘影感極低的遊戲體驗。

支援 240Hz 更新率與 0.5ms 反應時間，同時兼顧流暢度與廣視角。

AI 視覺

廣告 廣告

搭載AI 視覺功能，可依據畫面場景自動最佳化對比度與色彩飽和度，

帶來更加動態且震撼的影像體驗。

MSI 主機模式

MSIコンソールモード

支援MSI 主機模式，與家用遊戲主機連接時可輸出 1080p / 120Hz。

相較一般液晶電視，可享受更加順暢的遊戲畫面。

Adaptive-Sync 功能

Adaptive-Sync機能

與支援 Adaptive-Sync 的顯示卡搭配使用時，可有效抑制畫面卡頓與撕裂現象。

即使長時間遊玩，也能保持穩定流暢的顯示體驗。

為長時間舒適遊玩而設計的多項貼心功能

防閃爍、藍光減量功能

透過防閃爍與藍光減量功能，即使長時間遊戲也能減輕眼睛疲勞。

並搭載可調整高度、可左右各旋轉 90 度直立顯示的支架。

「MAG 245PF X24」售價約為27,800 日圓（含稅）。

詳情請參閱「MAG 245PF X24」產品頁面。

產品概要 MAG 245PF X24 23.8 吋 Full HD（1,920×1,080） 16:9 RAPID IPS 240Hz 1,000:1 300 nits HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、耳機輸出×1 約 539×228×508 mm 約 5.3 kg