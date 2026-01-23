MSI將發售鏤空設計15.6吋遊戲筆電「Cyborg-15-A13UC-6022JP」！重量約2kg，兼具遊戲效能與便攜性

MSI Computer Japan Co., Ltd.（以下簡稱 MSI）將於 2026年1月22日(四) 開始發售採用鏤空設計，充滿未來感的15.6吋遊戲筆記型電腦「Cyborg-15-A13UC-6022JP」。

重量約1.98kg輕薄的機身，並配備第13代Intel Core i7處理器和 NVIDIA GeForce RTX 3050顯示卡。

MSI輕薄遊戲筆電「Cyborg-15-A13UC-6022JP」登場

Cyborg-15-A13UC-6022JP 商品頁

MSI發售輕薄遊戲筆電「Cyborg-15-A13UC-6022JP」。

產品將賽博龐克的世界觀融入設計，並結合了輕薄便攜的設計和足夠性能，使其成為一款可以隨身攜帶使用的設備。

鏤空設計及約2kg的輕薄機身

Cyborg-15-A13UC-6022JP 商品頁

最大特點是外殼採用了充滿未來感的鏤空設計，可以透過鏤空看到內部結構。

機身最薄處僅為21.95mm，重量約為1.98kg，對於一款15.6吋螢幕的筆記型電腦來說，便攜性極佳。

最大優勢在於可以輕鬆攜帶，隨時隨地暢玩遊戲或創作。

從遊戲到工作都能滿足的核心效能

Cyborg-15-A13UC-6022JP 商品頁

配備第13代Intel Core i7-13620H 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 3050 筆記型電腦顯示卡。

能夠輕鬆應對圖形密集型遊戲和影片編輯等創意任務，性能強大。

記憶體為高速16GB DDR5，儲存為512GB NVMe SSD (PCI-e Gen4)，支援整個系統的快速回應。

144Hz 高刷新率顯示器

Cyborg-15-A13UC-6022JP 商品頁

15.6 吋全高清 (1920 x 1080) 顯示器支援 144Hz 的高刷新率。

與典型的60Hz 顯示器相比，畫面運動明顯更加流暢，減少了 FPS和混戰等快節奏動作遊戲中的卡頓和殘影。

提供高度靈敏的視覺體驗，確保玩家不會錯過任何機會。

全面支援散熱、聲學和軟體

Cyborg-15-A13UC-6022JP 商品頁

為了降低高性能組件產生的熱量，電腦配備了採用全新設計的共享熱管的強力散熱器。

確保即使在長時間高負載運轉下也能保持穩定的效能。

在音效方面，設備預先安裝了「Nahimic」音效軟體，可根據場景實現虛擬環繞聲和音質優化。

還附帶各種增值軟體，例如用於系統管理和調優的「MSI Center」和用於在PC上運行 Android 應用的「MSI App Player」等。

還支援Wi-Fi 6E和藍牙5.3連接，除了有線LAN連接埠外，還配備了連接外部設備所需的各種端口，例如 USB Type-C（相容視訊輸出）、HDMI 和 USB Type-A等。

售賣店舖和價格

本產品將以公價（市價）發售。

主要銷售地點如下。

產品保養範圍涵蓋主機、電源轉接器和電池，自日本購買日起1年內有效。

同時提供1年全球聯保。

詳情請瀏覽MSI Cyborg 15 A13V 系列官方網頁。