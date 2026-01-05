MSI推出「MPG 341CQR QD-OLED X36」！QD-OLED面板、RGB條紋結構、支援360Hz刷新率的遊戲螢幕

MSI微星科技宣布推出遊戲螢幕「MPG 341CQR QD-OLED X36」。

採用QD-OLED面板與RGB條紋結構、34吋、21:9 UWQHD解析度、支援360Hz刷新率的遊戲螢幕。

現階段尚未宣布在日本發售。。

「MPG 341CQR QD-OLED X36」是一款採用最新第5世代QD-OLED面板與RGB條紋結構的遊戲螢幕。

搭載34吋、21:9 UWQHD顯示器，支援360Hz高速刷新率。

第5世代QD-OLED面板

透過Tandem OLED技術與RGB條紋結構，從根本提升顯示品質，在將色彩暈染降至最低的同時，大幅強化文字辨識度與圖像描繪的鮮明度。

透過將OLED面板硬度從傳統的2H提升至3H，大幅提升抗刮性能。

日常使用中的磨損及輕微刮痕皆能確保卓越的耐用性，採用可長期安心使用的設計。

PureBlack QD-OLED技術採用於面板結構內高效吸收的機制。

不易受環境光影響，即使在一般環境光線下也能重現深邃精準的黑色，並建立零亮度基準點以實現無限對比度。

HDR Curve Customization

透過HDR Curve Customization功能，可針對HDR的亮度曲線進行14點的細緻調整。

OLED Care 3.0 AI Care Sensor可偵測使用者離席狀態，自動執行電力管理與像素刷新功能，有效防止畫面燒灼並延長面板使用壽命。

所有處理皆於本地端執行，並兼顧隱私保護。

「MPG 341CQR QD-OLED X36」目前尚未宣布於日本上市。

詳細資訊請參閱「MPG 341CQR QD-OLED X36」產品頁。

產品概要 MPG 341CQR QD-OLED X36 34吋 3,440x1,440(UWQHD) 21:9 QD-OLED 360Hz 1500,000:1 最大1,300nits HDMI 2.1x2(UWQHD@360Hz)、DisplayPort 2.1ax1(UHBR13.5)、Type-Cx1(DP替代模式、支援98W PD快充)、USB 5Gbps TypeAx2 、USB 5Gbps TypeBx1、耳機輸出x1 812.83x228.3x543.08mm 7.77kg

AI遊戲螢幕「MEG X」正式亮相！

MEG X

此外，搭載人工智慧的旗艦遊戲螢幕「MEG X」也已正式上市。

不依賴特定遊戲，透過即時解析螢幕影像，提供由AI驅動的高階輔助功能。

搭載6項智慧輔助功能(AI Tracker、AI Goggle、AI Vision+、AI Scene、AI Gauge、AI Scope)，一鍵即可啟動AI支援服務。

6項智慧輔助功能

不僅能提升玩家的表現，即使是初學者也能透過單人遊玩或練習模式熟悉遊戲，實現親切易上手的遊戲體驗。

「MEG X」將於CES 2026上首度亮相。