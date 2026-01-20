今晚明顯降溫 周四市區最低 11 度
MSI「就決定是MPG了！MSI MPG系列評論活動」實施中！購買兩件以上指定產品&發表評論，最高可獲贈價值12,000日圓的「ERABERU Pay」禮券
微星科技現正舉辦凡購買兩件以上指定MSI MPG系列產品，並於正規經銷商電商網站或價格.com等平台發表評論，即可獲得最高價值12,000日圓「ERABERU Pay」禮券的「就決定是MPG了！MSI MPG系列評論活動」。
實施期間為2026年1月16日(五)至2026年3月31日(二)。
「就決定是MPG了！MSI MPG系列評論活動」實施中！
本活動適用於MSI MPG系列指定產品(主機板、電源供應器、電腦機殼)，凡於正規經銷商電商網站或價格.com等平台購買不同類別商品達兩件以上，並提交產品評論，即可獲得最高價值12,000日圓的「ERABERU Pay」禮券。
購買2件商品即可獲得價值6,000日圓的「ERABERU Pay」禮券，購買3件商品則可獲得價值12,000日圓的「ERABERU Pay」禮券。
報名只限每組帳號僅限1次，不得重複註冊同類別之商品(例如兩塊主機板等)。
每戶(同一住址)的報名次數上限為兩次。
報名期間
活動期間: 2026年1月16日(五)～2026年3月31日(二)
評論對象期間: 2026年1月1日(四)～2026年3月31日(二)
報名方式
1.於購買產品的網站上發布產品評價
2.登入MSI會員中心，或是建立帳戶
3.於報名頁面上輸入所購買的產品資訊並上傳購買憑證
4.新增所輸入評論之網址與截圖
5.審核完成後將透過電子郵件發送「Eraberu Pay」兌換碼
活動指定產品一覧
主機板
MPG Z890 CARBON WIFI
MPG Z890 EDGE TI WIFI
MPG Z890I EDGE TI WIFI
MPG B860I EDGE TI WIFI
MPG X870E CARBON WIFI
MPG X870E EDGE TI WIFI
MPG B850I EDGE TI WIFI
MPG B850 EDGE TI WIFI
電腦機殼
MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ
MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ WHITE
MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW
MPG GUNGNIR 300R AIRFLOW WHITE
電源
MPG A1250GS PCIE5
MPG A1000GS PCIE5
MPG A850GS PCIE5
MPG A1000G PCIE5
MPG A850G PCIE5
詳細資訊請參閱「就決定是MPG了！MSI MPG系列評論活動」特設網站。
