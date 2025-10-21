MTick 進軍亞洲：DFI 零售集團成為首個與 GenM 合作的亞洲地區零售商

提高更年期產品的認知度與購買便利性，為女性提供更全面的健康支援

全球有10億女性正經歷更年期，然而高達87%認為零售商及品牌未能充分回應其需求。 1

DFI 零售集團與英國更年期倡議組織 GenM 攜手合作，首度帶領 MTick® 認證標誌邁向國際，致力提升亞洲零售市場對更年期的認識和包容性。

此項計劃將於 DFI 零售集團旗下品牌營運的五個市場推行，包括新加坡、馬來西亞及印尼的 Guardian門市，以及香港及澳門的萬寧門市。顧客預計可於 2026 年中，在門市看到帶有 MTick® 認證的產品展示。

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月21日 - DFI 零售集團（DFI）是亞洲首間加入 GenM Collective 的零售商，並採用 MTick® 認證標誌，為新加坡、馬來西亞、印尼、香港及澳門五個亞洲市場的數百萬女性帶來更年期友善產品。





DFI 旗下的Guardian及萬寧門市



這項合作標誌著零售業邁向國際新標準的重要里程碑，亦顯示 DFI 旗下健康與美容業務致力成為為值得信賴的保健顧問，推動健康生活的承諾。



DFI 與 GenM 攜手合作會透過針對每個市場量身打造 MTick®認證產品，革新女性搜尋、採購和購買更年期相關產品的方式。這些產品需符合以下一項或以上的標準，包括：具官方認可的藥物、化妝品或健康功效；由更年期女性試用和測試；或採用經驗證的技術，針對 48 種已識別的更年期症狀提供支援。



由 2026 年中開始，Guardian 及萬寧門市將設立專區，展示更年期友善產品系列，同時配以網上產品介紹及教育資訊。每項推廣活動均設有清晰的產品標示及更年期資訊，協助女性消費者安心選購，作出更合適自己的健康選擇。



MTick®是一個值得信賴的全球購物標誌及認證，旨在幫助顧客輕鬆識別更年期友善產品。目前已有超過 1,000 款獲 MTick®認證產品在市場上推出，並於英國八間主要零售商的網頁或門市設立專區展示相關產品，包括 Boots、Tesco、Sainsbury's、Morrisons、Holland & Barrett、Next、Matalan，以及最新加入的 Asda 和 Ocado。



全球有10億女性正經歷更年期，然而高達87%認為零售商及品牌未能充分回應其需求。GenM 的研究亦顯示，94% 的女性希望選購有更年期友善標示的產品，但當中有三分之二（66%）認為這些產品難以尋找。1



透過 MTick®，GenM 與 DFI（包括 Guardian 及萬寧）將在印尼、馬來西亞、新加坡、香港及澳門五個市場，為經歷更年期的顧客提供更高的產品認識度、選擇性及信任。



DFI 零售集團健康與美容產品業務行政總裁黃曦嵐表示：「DFI 一直致力推動健康生活。是次與 GenM 合作，將 MTick®認證引入亞洲市場，是我們健康與美容業務的重要里程碑，進一步強調我們在保健領域的承諾，並推動更高的共融性、便利性及相關教育。透過在 Guardian 及萬寧門市提供更年期友善的產品與服務，我們不僅回應了市場上長期被忽視的需求，更鞏固了我們作為區內值得信賴的保健顧問角色。這項合作充分體現我們對女性在不同人生階段的支持，讓她們活出自信精彩人生。」



GenM 行政總裁兼聯合創辦人 Heather Jackson 表示：「DFI 加入 GenM Collective，是推動更年期共融與便利性的重要里程碑。透過與 Guardian 及萬寧的合作，我們正在亞洲健康與美容領域開創新局，重新定義女性如何搜尋、篩選及購買更年期友善產品，不僅限於英國，而是放眼全球。



更年期並非一時潮流，而是一個持續存在的市場與人生階段，零售業在支援女性度過這段旅程中，肩負著不可或缺的責任。我們正在創造一個嶄新的零售類別，這是過去 40 年來最具包容性、可及性與活力的零售新領域。隨著 DFI 的加入為我們推動全球十億更年期女性賦能的願景注入動力，並加速零售業的深層變革。



透過 MTick® 的力量，DFI 及其他零售商正真正改變購物體驗，為更年期消費者帶來更多選擇、信任、便利與認識。這只是精彩旅程的展開，敬請期待！」



如欲了解更多 MTick® 認證及 GenM Collective 的資訊，請瀏覽：https://gen-m.com/



[1] UK Visibility Report 2024 - representative of 2,000 UK respondents.



關於DFI零售集團

DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻。截至2025年6月30日，集團連同聯營及合營公司共經營超過7,500間店舖，並僱用逾8.3萬名員工。集團透過強大的店舖網絡和高效的供應鏈，致力為亞洲消費者提供優質且超值的產品，以及卓越的購物體驗和服務。集團連同聯營公司經營多個著名品牌，並歸納為五大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品及餐飲。



Guardian

Guardian 於1967在馬來西亞成立，現已發展成為東南亞地區值得信賴的健與美零售商。 Guardian 在馬來西亞、印尼、新加坡、越南和汶萊共擁有逾 1,100間分店，提供全面的健康、美容、個人護理和嬰兒護理產品，以滿足顧客的不同需求。品牌的註冊藥劑師團隊在多間Guardian 分店還提供病人護理諮詢、藥房和個人護理服務等專業服務，致力為顧客提供便利的一站式健康及美容服務。



萬寧

萬寧是香港最大型的健與美零售品牌，擁有超過340間分店遍布香港、澳門及大灣區，其中包括逾60間駐店藥房。萬寧透過多元化產品和服務，致力將「全方位健康」融入生活，引領健康新時代。更提供一系列健康科技體驗，以AI技術提供更個人化的服務，結合預防保健、自主健康管理及數碼化健美方案，積極推動個人及家庭健康管理普及化，並提供多項免費專業服務，包括回收藥物計劃、小病痛評估及建議、藥物及用藥諮詢，全面守護顧客及社區的健與美。

關於 GenM

GenM 是協助品牌推動更年期友善產品的機構，MTick® 認證標誌正是由其創立，現已成為全球識別更年期產品的重要標誌。GenM 聯同超過 120 間具前瞻性及影響力的零售夥伴，包括 Boots、Tesco、QVC、Matalan、Morrisons、Next 和 Sainsbury's，以及品牌夥伴如 TENA、Colgate、Sanex、Charles Worthington、Dove、Sure 和 Revolution Beauty，致力推動更年期成為一個新零售類別，為英國 1,550 萬名正經歷更年期、但市場支援仍有待提升的女性提供更高的產品認識度、選擇性與信任。



GenM 的革命性標誌 MTick® 正在改變女性搜尋、選購及使用產品的方式，這些產品能夠舒緩、減輕或支援 48 種更年期症狀。只有符合嚴格認證標準的產品，才能展示 MTick® 標誌。透過 MTick®，GenM Collective 致力讓女性在選購更年期相關產品時更安心、更有信心，從容應對身心變化，活出自信精彩人生。



關於 MTick®

MTick® 是一個值得信賴的全球購物標誌及認證，旨在幫助顧客輕鬆識別更年期友善產品。MTick® 認證僅授予符合以下一項或以上標準的品牌與零售商，並可在產品包裝、市場推廣或銷售點上展示此標誌：





具官方認可的藥物、化妝品或健康功效聲明* 經更年期女性臨床使用測試，並針對特定症狀或徵狀提供統計證據 採用經驗證的技術或功能，支援 48 種已識別的更年期症狀

*健康功效聲明：針對 48 種症狀與徵狀，需符合 EFSA（歐洲食品安全局）核准的健康聲明。

