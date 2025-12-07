宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
【MUJI】捐贈衣物每件送200分MUJI app 積分
由即日起，ReMUJI鼓勵捐贈計劃將接受更多類型的衣物，並新增家居布藝品。任何顏色和材質的無印良品衣物均可參與此計劃，包括新增的童裝、羽絨服飾和皮革等。凡帶同符合條件的衣物到指定分店，每件可獲得200分MUJI app 積分獎賞。
日期：即日起至優惠結束
地點：無印良品分店
詳情：請按此
