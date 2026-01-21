立即投選年度十大消費新聞
MUJI無印良品$98唇膏網民大讚「CHANEL平替」！CP值高、溫柔玫瑰色、水潤度高
最近在小紅書和Threads上，無印良品一款不到百元的唇膏討論度飆升！許多網友實測後驚喜發現，其妝效和顏色居然能媲美專櫃品牌，特別是色號#110藕荷冰粉，更被直接點名是CHANEL熱門#112色號的完美平替，讓它瞬間成為一眾精打細算彩妝迷的搶手目標！
這支「琉光唇膏」的質地是它受寵的關鍵！塗抹時非常滑順，能輕鬆打造出透亮的水光感，就像唇部自然透出的好氣色，顯白又顯嫩。
成分中添加了山茶花籽油、橄欖油等多種天然油脂，滋潤度相當足夠，有網友分享它「潤而不油」，日常單擦或作為妝前打底都非常合適。除了熱門的#110，系列中的#101玫瑰棕、#103豆沙玫瑰等色調，也都是不挑膚色的日常氣質選項。
同場推薦：MUJI必逛彩妝區
柔霧腮紅膏 (約HK$86)：膏體水潤輕柔，用手指就能輕鬆拍開，打造彷彿從肌膚底層透出的自然紅暈。
雙色眼影盤 (約HK$75)：每盤都配好打底色與重點色，粉質服貼，非常適合日常上班上學或新手快速完成眼妝。
三色遮瑕盤 (約HK$65)：滋潤度不錯，附帶的雙頭刷很實用，一盤就能調整膚色、遮蓋黑眼圈與瑕疵。
潮流熱話：
MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍
MUJI無印良品日本官方推介9款冬日實用小物：袖套時尚又保暖、「暖手寶」去日本要搶回家
