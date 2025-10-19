MUJI化妝水分類大全一圖學識！6大系列各有功效，分清成分用法找適合Toner

天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球
MUJI無印良品的護膚品一向以簡約、溫和且高CP值聞名，特別是化妝水系列，更是許多人的護膚必備品。然而，MUJI 的化妝水種類繁多，該怎麼選擇適合自己的那一款呢？最近，有日本網友在 X 上分享了一張超詳細的 MUJI 化妝水分類圖，整理出各款化妝水的特性、適用膚質與功能，被網友大讚「比官方更專業」！
MUJI化妝水6大系列全攻略！
日本網友（X@imo_nukedase）分享了精心整理的分類圖，並寫道：「無印良品的化妝水確實很火，但到底好在哪裡呢？？如果你也有這個疑問，看這個就能一目了然地找到最適合自己的化妝水！能同時做到控油抗痘，又兼顧美白效果，真的神級好用！！」圖片旋即在網上爆紅。網友們看到後直呼：「這才是官方應該做的事」，還讓許多 MUJI 愛好者驚嘆：「這根本是官方等級的指南」。不少人紛紛表示，以前根本搞不清楚該選哪一款，現在終於能精準挑選適合自己的化妝水了。如果你還沒試過 MUJI 的化妝水，不妨根據自己的需求選一款試試，說不定會找到你的命定保養品！
MUJI化妝水1. 敏感肌專用系列
這款化妝水適合所有對肌膚溫和度有高要求的人，不管是敏感肌還是因換季導致膚況不穩定的族群，都可以安心使用。
適合對象：敏感肌、易泛紅、換季肌膚不穩定者
特點：無香料、無色素、無酒精，成分極致溫和，減少對皮膚的刺激。
MUJI化妝水2. 清爽控油系列
這款化妝水特別適合油性或混合性肌膚，能幫助控油但不會讓肌膚變得乾燥，對於夏季來說是一款絕佳選擇。
適合對象：混合肌、油肌、易長痘者
特點：含有迷迭香、蘆薈等草本精華，調節油水平衡，減少油脂分泌但不過度乾燥。
MUJI化妝水3. 美白亮膚系列
如果你想美白與均勻膚色，那麼這款美白亮膚系列將是你的救星，能夠想讓肌膚更透亮。
適合對象：膚色暗沉、想提亮膚色者
特點：主打美白提亮，適合想改善暗沉、均勻膚色的油性或混合肌。
MUJI化妝水4. 美白抗老系列
如果如果你同時有乾燥及初老問題，這款美白系列的化妝水能夠保濕、抗老及淡斑，長期使用可見改善效果。
適合對象：熟齡肌、肌膚乾燥、缺乏彈性
特點：結合美白與抗老，高保濕配方適合乾燥或熟齡肌，幫助淡斑並提升彈性。
MUJI化妝水5. 抗衰老系列
這款適合想要維持肌膚年輕彈性的使用者，特別推薦給30歲以上的族群，長期使用能幫助肌膚維持水潤與緊實。
適合對象：熟齡肌、希望提升肌膚彈性者
特點：富含葡萄籽萃取、膠原蛋白，有效提升彈力與深層保濕。
MUJI化妝水6. 導入系列
這款導入化妝水堅持使用100%天然由來成分，有助於讓保濕成分更容易滲透至角質層，使肌膚更加柔滑細膩。
適合對象：敏感肌、中性肌、混合肌
特點：幫助修護肌膚屏障，鎖住水分，提升肌膚保水力。
