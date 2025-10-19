焦點

天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球

Yahoo Style HK

MUJI化妝水分類大全一圖學識！6大系列各有功效，分清成分用法找適合Toner

Yahoo Style
Yahoo Style
更新時間
MUJI化妝水分類大全一圖學識！6大系列各有功效，分清成分用法找適合Toner
MUJI化妝水分類大全一圖學識！6大系列各有功效，分清成分用法找適合Toner

MUJI無印良品的護膚品一向以簡約、溫和且高CP值聞名，特別是化妝水系列，更是許多人的護膚必備品。然而，MUJI 的化妝水種類繁多，該怎麼選擇適合自己的那一款呢？最近，有日本網友在 X 上分享了一張超詳細的 MUJI 化妝水分類圖，整理出各款化妝水的特性、適用膚質與功能，被網友大讚「比官方更專業」！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

MUJI化妝水6大系列全攻略！

日本網友（X@imo_nukedase）分享了精心整理的分類圖，並寫道：「無印良品的化妝水確實很火，但到底好在哪裡呢？？如果你也有這個疑問，看這個就能一目了然地找到最適合自己的化妝水！能同時做到控油抗痘，又兼顧美白效果，真的神級好用！！」圖片旋即在網上爆紅。網友們看到後直呼：「這才是官方應該做的事」，還讓許多 MUJI 愛好者驚嘆：「這根本是官方等級的指南」。不少人紛紛表示，以前根本搞不清楚該選哪一款，現在終於能精準挑選適合自己的化妝水了。如果你還沒試過 MUJI 的化妝水，不妨根據自己的需求選一款試試，說不定會找到你的命定保養品！

廣告
圖片來源：X@imo_nukedase
圖片來源：X@imo_nukedase
圖片來源：X@imo_nukedase
圖片來源：X@imo_nukedase

MUJI化妝水1. 敏感肌專用系列

這款化妝水適合所有對肌膚溫和度有高要求的人，不管是敏感肌還是因換季導致膚況不穩定的族群，都可以安心使用。

適合對象：敏感肌、易泛紅、換季肌膚不穩定者

特點：無香料、無色素、無酒精，成分極致溫和，減少對皮膚的刺激。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

MUJI化妝水2. 清爽控油系列

這款化妝水特別適合油性或混合性肌膚，能幫助控油但不會讓肌膚變得乾燥，對於夏季來說是一款絕佳選擇。

適合對象：混合肌、油肌、易長痘者

特點：含有迷迭香、蘆薈等草本精華，調節油水平衡，減少油脂分泌但不過度乾燥。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

MUJI化妝水3. 美白亮膚系列

如果你想美白與均勻膚色，那麼這款美白亮膚系列將是你的救星，能夠想讓肌膚更透亮。

適合對象：膚色暗沉、想提亮膚色者

特點：主打美白提亮，適合想改善暗沉、均勻膚色的油性或混合肌。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

MUJI化妝水4. 美白抗老系列

如果如果你同時有乾燥及初老問題，這款美白系列的化妝水能夠保濕、抗老及淡斑，長期使用可見改善效果。

適合對象：熟齡肌、肌膚乾燥、缺乏彈性

特點：結合美白與抗老，高保濕配方適合乾燥或熟齡肌，幫助淡斑並提升彈性。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

MUJI化妝水5. 抗衰老系列

這款適合想要維持肌膚年輕彈性的使用者，特別推薦給30歲以上的族群，長期使用能幫助肌膚維持水潤與緊實。

適合對象：熟齡肌、希望提升肌膚彈性者

特點：富含葡萄籽萃取、膠原蛋白，有效提升彈力與深層保濕。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

MUJI化妝水6. 導入系列

這款導入化妝水堅持使用100%天然由來成分，有助於讓保濕成分更容易滲透至角質層，使肌膚更加柔滑細膩。

適合對象：敏感肌、中性肌、混合肌

特點：幫助修護肌膚屏障，鎖住水分，提升肌膚保水力。

圖片來源：品牌官網
圖片來源：品牌官網

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：港幣6蚊在日本MUJI可以買到什麼？MUJI無印良品日本店員推薦99円10件產品

港幣6蚊在日本MUJI可以買到什麼？MUJI無印良品日本店員推薦99円10件產品
港幣6蚊在日本MUJI可以買到什麼？MUJI無印良品日本店員推薦99円10件產品

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

日本MUJI無印良品店員力推6大隱藏必買好物：「這款」木梳、文件夾也是此生必擁單品

MUJI無印良品出洗衣機？日本新品上架，洗衣乾衣兼備

MUJI無印良品熱賣收納家品必備清單，最平$78輕鬆打造井然有序居家空間

其他人也在看

大谷10三振兼3全壘打 MLB史上第1人

大谷10三振兼3全壘打 MLB史上第1人

【Now Sports】美國職棒巨星大谷翔平，周五於國家聯盟冠軍系列賽季後賽G4，又一次寫下MLB新歷史，於比賽中造出10次三振，加上3次全壘打，使洛杉磯道奇以5:1擊敗密爾沃基釀酒人，勝出系列賽。大谷翔平（Shohei Ohtani）肯定是美國職棒中最炙手可熱巨星，他去年已經造出50轟50盜的驚人戰績，而周五對釀酒人，這位日本球星再次展示強勁實力，10次三振，加上百分百的3次全壘打，成為MLB歷史上首位能夠造出這個成績的球員，大谷二刀流可謂沒有極限。大谷的歷史性表現，包括今季第2度單場3次全壘打，已經超越了松井秀喜，成為單一季後開轟最多的日籍擊球手，亦使道奇以總數場4:0贏釀酒人，得以重返世界大賽，以挑戰近25年都沒有出現過的連霸佳績。

now.com 體育 ・ 1 天前
研究：血液測試可檢出逾 50 種癌症　有望大幅加快早期診斷︱Yahoo

研究：血液測試可檢出逾 50 種癌症　有望大幅加快早期診斷︱Yahoo

【Yahoo健康】一項最新研究顯示，一種可檢測逾 50 種癌症的血液測試，或能大幅加快癌症診斷速度，並在早期階段發現更多病例。

Yahoo新聞 ・ 16 小時前
史上最偉大球員？ 大谷翔平魔力征服棒球界

史上最偉大球員？ 大谷翔平魔力征服棒球界

（法新社洛杉磯18日電） 道奇體育場的星光尚未落下，這場爭論就已開始：大谷翔平昨天的表現是否是棒球史上最偉大的？今日美國的彼得（Josh Peter）寫道，「關於誰是史上最偉大棒球員的爭論已於10月17日星期五結束。」「

法新社 ・ 13 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？

男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？

男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！

Yahoo Style HK ・ 15 小時前
Trick or Treat? 萬聖節朱古力價飆升 貴到「嚇」人！

Trick or Treat? 萬聖節朱古力價飆升 貴到「嚇」人！

受極端天氣、乾旱與暴雨影響，全球可可供應創60年新低。本年迄今，美國零售糖果價格上升近一成⋯⋯

Yahoo財經 ・ 1 天前
默默拯救絕望動物的義工　被逼遷欲救無從

默默拯救絕望動物的義工　被逼遷欲救無從

【動物專訊】 默默拯救世人眼中甩皮甩骨、老弱傷病的唐狗的義工英姐，多次在山中發現被主人故意遺棄的動物，英姐也會動了憐憫之心，將他們一一收留。無奈她最近卻收到地政總署逼遷的通知，令她終日以淚洗面，擔心的並不是自己，而是這些本來已從絕境谷底中拯救回來的動物可以何去何從。 27隻貓狗，各自有各自的故事，段段悲慘經歷，可以如天方夜譚小說般一一細數。英姐憶述，欣欣的狗狗14歲，之前由附近另一個寮屋婆婆養，由BB養到年老，但欣欣一直被鎖在一個窄小的山窿內，終日不見天日，食痾拉訓都在同一地方，環境十分惡劣，臭氣熏天，個婆婆係用鐵鏈鎖佢喺個山窿入邊養，後來該狗主婆婆年老入了老人院，欣欣被獨留山窿內，日日悲鳴，終有村民發現及報漁護處將她捉走。 當時有一位當區義工不忍心村民將欣欣交漁護署，便請救英姐收留。英姐不忍心欣欣仍舊叫天不認叫地不聞的生活，或被漁護署捉走，於是便收留了她。由於欣欣過往過着這種生活，一度有嚴重焦慮分離症，但憑着英姐花盡心機，讓欣欣重新感受被人愛錫及接受治療下，欣欣已重新開心地生活。 另外，卡樂B原是車場狗媽媽生的狗狗，有街坊收養後又覺得照顧不下，甚至嫌棄狗狗會長大，於是向英姐求助。現在

香港動物報 ・ 8 小時前
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕

颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕

上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。 警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴

am730 ・ 6 小時前
麗思卡爾頓酒店韓式主題自助餐買二送二！人均$351起任食韓式牛肋骨煲、香脆泡菜煎餅、烤辣醬五花肉

麗思卡爾頓酒店韓式主題自助餐買二送二！人均$351起任食韓式牛肋骨煲、香脆泡菜煎餅、烤辣醬五花肉

香港麗思卡爾頓酒店Café 103將化身成充滿韓國風情的美食天堂，為大家帶來全新韓式主題「首爾味譜」自助晚餐。是次主題特邀來自首爾JW萬豪酒店的副行政總廚崔正秀親臨主理，一系列融合傳統與現代韓式風味的多款精緻美食絕不能錯過！買2送2優惠後，自助午餐人均$351起，自助晚餐$494起，包括韓式牛肋骨煲、現點現煎的香脆泡菜煎餅以及烤辣醬五花肉等，如果你都是韓式美食的fans，突發記得上Klook入手優惠！

Yahoo Food ・ 21 小時前
海南離島免稅商品範圍擴大　11.1起生效

海南離島免稅商品範圍擴大　11.1起生效

【on.cc東網專訊】內地財政部、海關總署和稅務總局近日聯合發布公告稱，11月1日起調整海南離島旅客免稅購物政策，進一步擴大政策效應，支持海南自由貿易港建設。

on.cc 東網 ・ 1 天前
九龍灣爆水管　車輛涉水而行

九龍灣爆水管　車輛涉水而行

【on.cc東網專訊】九龍灣有水管爆裂。今午(19日)12時34分，常悅道近宏照道的行人路，地底的水管突然爆裂，大量的水夾雜黃泥湧出路面，行人路及行車路被淹浸，車輛需涉水而行。警員接報到場封路，及通知水務署人員到場閂水掣及維修。

on.cc 東網 ・ 15 小時前
乳癌活動爆爭議！朴寶英沒穿絲襪遭禁走紅毯

乳癌活動爆爭議！朴寶英沒穿絲襪遭禁走紅毯

[NOWnews今日新聞]韓國時尚雜誌《WKorea》在15日於首爾舉行倡導乳癌防治的公益活動「LoveYourW」，現場眾多大咖齊聚一堂，但卻爆出多個爭議。其中，《WKorea》的過往黑歷史也遭爆出...

今日新聞 娛樂 ・ 10 小時前
天文台：下周一或直接發三號強風信號　再評估周二需否改發更高信號

天文台：下周一或直接發三號強風信號　再評估周二需否改發更高信號

【Now新聞台】天文台指，菲律賓附近的熱帶氣旋風神在明日稍後會進入本港800公里範圍，考慮下周一直接發出三號強風信號，預料周二最接近本港，會再評估是否需要改發更高信號。中秋過後仍然有熱帶氣旋接近，在中環碼頭有不少市民跑步，甚至熱到脫去上衣。天文台指，隨著熱帶氣旋風神靠近並逐漸增強，加上季候風影響，下周一可能會直接發出三號強風信號。天文台科學主任黃子鈞：「預料一股強烈東北季候風會在周日抵達廣東，本港風力將會逐漸增強。到周一稍後，熱帶氣旋風神會逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮直接發出三號強風信號取代強烈季候風信號，而不會發出一號戒備信號。」天文台預料風神周二最接近本港，會視乎它的強度、烈風區與本港的距離，以及本地風力變化，評估是否需要改發更高信號。風神亦會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在變數。香港氣象學會發言人梁榮武指，會否發出更高訊號要視乎強度和颱風與香港的距離。香港氣象學會發言人梁榮武：「因為有熱帶氣旋接近再加上東北季候風，兩個我們所謂疊加效應，即是兩個天氣系統，都會產生一些風力影響香港，而這些風力會重疊、變得更加大，可能會出現烈風。究竟會不會掛三號或者八號就完全視乎熱帶氣旋有多接近香港，我們究竟是受熱帶氣旋影響多一些，還是東北季候風影響多一些。」天文台預料下周初至中，本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，下周中期市區氣溫顯著下降至約20度，新界再低兩三度。&nbsp;#要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前
【McDonald's】鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3、四道菜套餐減$5（即日起至26/10）

【McDonald's】鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3、四道菜套餐減$5（即日起至26/10）

麥當勞App即日起推出鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$3及鋒味洋蔥吉列豬扒飽四道菜套餐減$5優惠。App用戶今期可享多款「鋒味」系列限時會員積分獎賞，包括新上架的320分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$10或180分換領鋒味洋蔥吉列豬扒飽套餐減$5，以及180分換領鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$5。

YAHOO著數 ・ 17 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命　香港墮胎被拒轉赴台灣同不果

珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命　香港墮胎被拒轉赴台灣同不果

屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命

am730 ・ 9 小時前
天氣｜天文台考慮下周一直接發3號風球　會評估下周二需否發8號風球

天氣｜天文台考慮下周一直接發3號風球　會評估下周二需否發8號風球

天文台指熱帶氣旋風神會在明日（10月19日）稍後進入本港800公里範圍內。隨著風神在星期一（10月20日）稍後逐漸靠近廣東沿岸，天文台屆時會考慮直接發出3號風球。而風神在下周二（10月21日）最接近本港，天文台屆時會評估需否改發更高熱帶氣旋警告信號。 風神會受季候風影響而開始逐漸轉向西南方向移動，但轉向的地點存在

am730 ・ 1 天前
中環華懋大廈三級火　棚架焚毀濃煙沖半空　58人疏散4人送院 ｜Yahoo

中環華懋大廈三級火　棚架焚毀濃煙沖半空　58人疏散4人送院 ｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
「風神」明日稍後闖本港800公里　天文台下周一考慮直接發3號波

「風神」明日稍後闖本港800公里　天文台下周一考慮直接發3號波

【on.cc東網專訊】天文台於今日(18日)上午11時30分發出特別天氣提示，指現時位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」會在明日（19日）稍後進入本港800公里範圍內。同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會在明日抵達廣東，本港風勢將會逐漸增強。由於屆時華南

on.cc 東網 ・ 1 天前
楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議

楊振寧離世｜傳聞身家達18億人幣 美國發跡晚年長居北京 遺產安排掀熱議

諾貝爾物理學家楊振寧逝世，網傳其身家達18億，多年來遺產安排成謎，從愛情傳奇到科研捐贈，重構一代科學巨擘的財富人生。

Yahoo財經 ・ 19 小時前
街市賣花坐Herman Miller 係實際多過炫富

街市賣花坐Herman Miller 係實際多過炫富

一位嬸嬸在街市花檔整理花束圖片，在Threads引起熱議，原因係嬸嬸坐著的凳是鼎鼎大名的Aeron Chair，現時Herman Miller官網每張定價16,948港元。接下來要探討的課題，究竟街市賣花坐呢款凳，算唔算係低調地炫富呢？

Yahoo財經 ・ 20 小時前
中國科技巨頭據報在中央介入後暫停穩定幣計劃

中國科技巨頭據報在中央介入後暫停穩定幣計劃

在中國監管機構對穩定幣表示擔憂後,中國科技巨頭已暫停在香港發行穩定幣的計劃。

infocast ・ 12 小時前