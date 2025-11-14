MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18

無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！

Screencap from YouTube@木村拓哉

MUJI無印良品家品推薦1）木村拓哉同款 - 廚房浴室專用去污紙巾 $18

廚房浴室專用去污紙巾 $18

這款廚房浴室專用去污紙巾，連日劇天王木村拓哉都曾在Youtube大力推薦。它能輕鬆去除爐灶燒焦痕跡、水槽和水龍頭周圍的水垢，獨特質地不需研磨劑就能有效清除頑固污漬。紙巾可雙面使用，隨用隨撕非常方便，且定價只需港幣18元，怎能忍得住不入手？！

MUJI無印良品家品推薦2）指甲表皮修護液 $48

指甲表皮修護液 $48

筆形設計的指甲修護液含有豐富植物油成分，能滋潤指甲與周圍皮膚。產品添加了洋甘菊花提取物、荷荷巴籽油、乳木果油等植物保濕成分，以及透明質酸鈉，無添加香料、礦物油與酒精，適合日常指甲護理使用。

MUJI無印良品家品推薦3）不鏽鋼大型指甲鉗 $55

不鏽鋼大型指甲鉗 $55

這款指甲鉗配備鋒利的刀刃，能乾淨利落地修剪指甲，使用起來輕鬆省力。不鏽鋼材質耐用又堅固，實屬居家必備好物！

MUJI無印良品家品推薦4）棉質手巾連掛圈 $25

棉質手巾連掛圈 $25

採用長纖維棉花編織而成的棉質手巾，質地蓬鬆柔軟，搭配掛圈設計，方便懸掛收納掠乾，尤其適合香港潮濕的天氣。

MUJI無印良品家品推薦5）敏感肌化妝水（清爽型）$48

敏感肌化妝水（清爽型）$48

專為敏感肌膚設計的化妝水，含有三種植物萃取保濕成分、神經酰胺及五種氨基酸。無添加香料、色素、礦物油，經過敏感測試，能幫助維持肌膚健康狀態，且只賣$48，大量用也不心痛！

MUJI無印良品家品推薦6）陶瓷風扇加熱器 7,990日圓（含稅）

陶瓷風扇加熱器 7,990日圓（含稅）

這款配備人體感測器的陶瓷風扇加熱器能快速散發暖風，雖然目前香港地區尚未引進，但在日本市場定價為7,990日圓（含稅）即約400多港元，是冬季保暖的實用＋抵用家電之選！

MUJI無印良品觀塘apm店擴充重開！佔地逾萬平方呎，新增雪糕、咖啡及供水站＋限定低至6折優惠

