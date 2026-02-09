MUJI無印良品收納清潔好物，農曆新年前大掃除必備！$18「去污紙巾」超好賣，木村拓哉都大推

農曆新年將至，又是時候面對令人頭痛的大掃除。想輕鬆KO家居頑固污漬，工欲善其事，必先利其器！MUJI 無印良品有不少低調又實用的清潔收納好物，其中一款只需 $18 的「去污紙巾」連男神木村拓哉都大讚好用，還不趕快趁年前入手準備？

木村大神認證去污神器

說的就是這款長期熱賣的「即棄式水垢清潔布」（HK$18.00），連木村拓哉都曾推薦過！它採用非研磨性的粗糙百潔布材質，一張有齊兩面用途。用來對付爐頭燒焦痕跡、水槽甚至浴室水垢都非常有效，擦完即棄，不用費心清洗抹布，絕對是懶人恩物。

大掃除最怕抹布越抹越髒，這款「再生棉廚用抹布」（HK$28.00）利用紡織工廠剩餘布料織成，吸水力極佳。一包有12條，邊緣亦有不同顏色方便分辨用途，衛生又好認。

「再生棉廚用抹布」（HK$28.00）

家居清潔恩物

地板清潔方面，推介「可自由組合的清潔用具」系列。伸縮鋁棒可以自由調節長度，配合除塵拖把或地板擦拭布，便能輕鬆伸入梳化底或櫃頂除塵，讓打掃更方便就手。

家中有地毯/布織品的話，「地毯黏塵轆」（HK$42.00）亦是必備。它能隨手黏走頭髮灰塵，附帶的收納盒設計得很貼心，可以直立擺放，收納起來整齊又不佔空間。

「地毯黏塵轆」（HK$42.00）

浴室清潔總是讓人頭痕，「聚氨酯三層浴室海綿」（HK$18.00）結合了不織布與兩種不同大小氣泡的材質，起泡力強又易排水，長期放在潮濕浴室也能保持潔淨。

還有專門對付死角的「重點潔淨海綿」（HK$10.00），細小刷頭能深入隙縫，無論是窗框軌道還是水龍頭邊位都能徹底清潔。

「重點潔淨海綿」（HK$10.00）

分類收納神隊友

清潔完畢當然要好好收納，推薦「聚酯棉麻儲物」（HK$28.00起）系列，布料軟硬適中，內側經塗層加工更加耐用。備有多種尺寸，無論是配合層架、衣櫃，還是放在床下當抽屜都非常實用。至於桌上細碎雜物，則可用 「PP儲物盒」（HK$8.00起） 系列分類整理，讓家居瞬間回復整齊。

