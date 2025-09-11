中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
MUJI 無印良品「黑馬時尚新品」有這4款！25秋冬新品預覽：水桶索袋實用又有顏值、可愛「圍巾帽」媲美大牌設計
MUJI 無印良品25秋冬新品預覽，當中有一系列耐看牛仔服飾，也有文青必備的休閒白恤衫，不少得MUJI「高訂」Labo系列，質料與質感都細緻耐穿，以親民價就能穿出高級感覺。另外品牌都推出了很多大熱單品，如德訓鞋，相信可以繼忍者鞋再掀熱潮。同場亦有一些百搭的背包索袋，準備好要去MUJI為秋冬季衣櫃衝一波！
無印良品最新2025秋冬新品當中，男女裝服飾、袋、配件及鞋履都有不少好物推薦。服飾來說，牛仔可謂百搭耐看，基本上一眾「無印迷」都會對品牌推出牛仔單品不意外，另外恤衫也是「無印迷」鎖定的部分，失基本的白恤衫到格仔恤衫都有很百搭的款式上架。
MUJI「黑馬」新品1. 德訓鞋
鞋子也推出了「德訓鞋」，簡單百搭米白設計，有大牌子Maison Margiela的風格，但價錢便宜很多，幾百元就可擁有；加上MUJI鞋底都舒服，想買對舒服德訓鞋的話可考慮一下。
MUJI「黑馬」新品2. 圍巾帽
飾物類其實幾吸引，如「MiuMiu風」的圍巾帽，超可愛的，有4款顏色，都是低飽和度又百搭的顏色，可愛女生要鎖定。
MUJI「黑馬」新品3. 燈芯絨帽
另外漁夫帽、貝雷帽都好可愛，燈芯絨帽要鎖定秋冬季配搭，很有高級質感、價錢又相宜。
MUJI「黑馬」新品4. 水桶索袋
還有水桶索袋，實用而且配色都很耐看易襯，相信可以成為「黑馬」熱賣單品。
一些比較厚的冬季系列都有不少選擇，如易回收抓毛絨服飾系列、搖粒絨服飾系列，甚至是羽絨服飾系列都會在9月中、10月左右上架，大家如果要去凍的地方旅行，都可以在MUJI入貨。
