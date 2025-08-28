MUJI無印良品「10大4星以上高評價日用品排行榜」，第1位連木村拓哉也愛用

炎明熹現身聲夢聚會 日前遊日落淚粉絲心痛
MUJI無印良品日本官網整理了最新4星好評以上的日用品排行榜，從實用的「大掃除神器」到環保又安心的濕紙巾，每一款都經過無數日本用戶的嚴格考驗，榮登Top 10人氣寶座。想知道哪款小物就連木村拓哉都默默買來提升生活質感？哪款濕紙巾被譽為溫和清潔首選？現在就為大家揭開MUJI高人氣熱銷榜單，無印良品迷必定要入手！
MUJI無印良品「10大4星以上高評價日用品排行榜」
MUJI無印良品4星好評日用品第10位：料理用食物PE袋 HK$8/40個（4.6星）
這款高耐熱食物PE袋，不只能直接放入熱水中加熱，還適用於冷藏和冷凍，一袋多用途超方便。捲筒式設計，輕鬆撕取不沾手，準備料理更有效率。
MUJI無印良品4星好評日用品第9位：便攜紙餐巾 HK$8/6件裝（4.6星）
崇尚環保又講究生活質感？這款攜帶型竹纖維紙巾絕對是理想選擇，它以快速生長的天然竹材為原料，無化學品漂白，親膚不刺激，隨時保持潔淨。
MUJI無印良品4星好評日用品第8位：無漂染紙巾 米色 HK$12/3件裝（4.5星）
以天然無漂白的竹纖維製成，紙巾柔韌又親膚，就算敏感肌也能安心使用。大容量3拿裝，經濟實惠，是兼顧環保與實用性的最佳選擇。
MUJI無印良品4星好評日用品第7位：地毯黏塵紙替換裝 斜切 HK$8（4.1星）
家裡的地毯總是清理不乾淨？這款專為地毯設計的斜切式除塵膠帶，貼心斜切設計讓撕取更加順手，清潔不費力。需要注意的是，此產品不適用於光滑地板，以免損壞表面或影響清潔效果。
MUJI無印良品4星好評日用品第6位：淺型水槽濾網 299円（約HK$16）（4.8星）
小巧實用的水槽濾網，細密網孔輕鬆過濾細小廚餘，延伸性強，輕鬆貼合各式淺型排水口，維持水槽乾淨不再是難事。這款商品暫時未在香港上架，遊日時可考慮入手！
MUJI無印良品4星好評日用品第5位：無漂染桌上紙巾米色 HK$10/3件裝（4.6星）
每天使用的桌上紙巾當然也要兼顧環保與美感，同樣選用成長迅速的天然竹材製成，無漂白加工，柔韌親膚不易破。搭配MUJI的經典極簡設計，放在辦公桌上簡樸又不失設計感。
MUJI無印良品4星好評日用品第4位：可重複使用除濕消臭劑 990円（約HK$52）（4.5星）
想要告別潮濕霉味？這款除濕消臭劑不僅能反覆使用，還附加除臭功能，使用壽命長達3年。適合放置在衣櫃、鞋櫃或行李箱，讓物品時刻保持乾爽清新，可惜的是此產品暫時在香港MUJI仍未上架。
MUJI無印良品4星好評日用品第3位：無酒精濕紙巾 99円（約HK$5）（4.6星）
這款濕紙巾可說是溫和清潔的首選，不含酒精、香料與防腐劑，專為敏感肌設計，柔軟親膚不刺激。適合清潔手部、面部或日常物品。性價比極高，是家庭和辦公室的必備好物，但暫時未能在香港MUJI購入。
MUJI無印良品4星好評日用品第2位：三層結構灰色海綿 299円（約HK$16）（4.4星）
別小看這款看似平凡的海綿，3層結構設計，針對不同清潔需求。上層不織布捕捉污垢，中層產生細緻泡沫，下層確保快速排水，各層材質精準發揮不同作用。不僅能徹底去汙垢，讓廚房清潔更高效省力。這款更是男神木村拓哉同售，可惜還未在香港售賣。
MUJI無印良品4星好評日用品第1位：即棄式水垢清潔布 HK$18/30片（4.5星）
榮登榜首的清潔神器，這款濕巾專為浴室、廚房等難清潔區域設計，無需研磨劑卻能徹底去除頑固水垢與油汙。柔韌耐用，還能清潔水龍頭等細小角落，一用就回不去！這款同樣是「木村拓哉Pick」，而且在香港也能買到！
