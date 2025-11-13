MUJI無印良品觀塘apm店擴充重開！佔地逾萬平方呎，新增雪糕、咖啡及供水站＋限定低至6折優惠

MUJI無印良品apm店全新設計亮相！新店於原址擴充，總面積逾萬平方呎，有服飾、文具、家居用品及食品選擇外，更新增雪糕、MUJI Green、COFFEE STAND、MUJI CYCLE及給水站等商品與服務，各位觀塘以至東九龍區的居民及上班族，又有藉口去逛逛更多無印好物的apm店。

無印良品apm店設計簡潔，強調自然和可持續的生活理念。店內採用再生材搭配木紋邊緣，展現石材的樸實美感，並配搭天然木質家具，巧妙地利用大型天幕將自然光線充分引進室內，揉合柔和燈光，搭配明亮溫潤的天然及再造物料，勾劃出一個讓人悠然自在的舒適購物空間。

無印良品apm店秉持無印良品的「良感生活」理念，從生活者的視角出發，為顧客提供衣、食、住、行的全面生活方案，帶來最完整的商品和服務組合。除了有一向熱賣的服飾、護膚美妝、生活雜貨、日常家品外，apm店食物部分新增了雪糕，各位想食MUJI雪糕的朋友可以在apm店買到了！

無印良品apm店亦增設「MUJI Green」，可以在裡面選購植物心頭好。「COFFEE STAND」自助精品咖啡機服務也是這次擴充後增設的部分，選用香港本地咖啡烘焙廠新鮮烘焙的精品咖啡豆，即時研磨製作多種冷熱飲品，散發醇郁芳香。新店也不少得有資源再生計劃回收箱「MUJI CYCLE」及「給水站」，提供免費飲用水，顧客只需要自備水樽，便能夠隨時補充水分；同時店內亦設有多款水樽以供選購。透過減少使用即棄膠樽，從日常生活培養環保習慣。

為慶祝店舖重新開幕，於即日起至11月16日期間，也是無印良品週間，會員專享9折優惠。同時，超百搭的圓領白Tee兩件裝，由$88減至$53，6折就可以入手。另外精選短襪由原價$25起減至$10/對，各位無印迷要去逛逛消費了！

男裝棉質無側縫圓領短袖T裇2件裝

精選短襪

無印良品觀塘apm詳情：

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm1樓1a,1b及1c舖

營業時間：星期一至日 11:00 a.m. 至 10:00 p.m.

電話：2694 9309

