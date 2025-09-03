防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
MUJI無印良品4大夏日「無限回購」清單，日本人激推這件Tee：清爽吸汗遮副乳、不怕汗漬外露
面對悶熱潮濕的夏天，該穿什麼才能同時兼顧時尚感與舒適度呢？尤其在高溫濕熱的亞洲，更需要能抵抗汗水與紫外線的服裝。MUJI無印良品便隱藏著滿足以上需求的「夏日神級單品」，不僅能在高溫下保持清爽優雅，更能輕鬆提升穿搭質感。以下即揭開4款回購率高、連日本人也愛買的夏季好物，保證每一款都讓你忍不住想入手！
MUJI無印良品夏日必買推薦1. 滑順棉質吊帶背心 附吸汗墊
這款吊帶背心是不少日本女生衣櫃裡的必備款，以100%有機棉製成，其獨特之處在於使用了吸濕排汗性極佳的特殊棉質進行編織。透過改變紗線內外層的密度，它能巧妙地將水分從密度較低的內層擴散並加速蒸發，相較於傳統棉質內衣，更能快速帶走汗水，使肌膚始終維持乾爽舒適。
值得一提的是，背心的腋下位置加入隱形式汗墊設計，不僅能有效吸收並減少汗水滲透到外衣上的機率，還能做到自然修飾副乳的效果。許多日本網友大讚「一年四季都少不了它」，不管是單穿還是作為內搭都非常合適。可惜的是，香港暫時並未有售，日本售價為1,490円（約HK$79）。
MUJI無印良品夏日必買推薦2. 女裝棉混涼感抗汗漬圓領短袖T裇
不愛背心款的話，也可以選擇T裇款。同樣採用有機棉與彈性纖維混紡，再經過特殊布料處理，讓汗水難以滲透到外層，保持外觀乾淨俐落。不論是開會、約會還是日常上班，都不用擔心衣服留下明顯汗痕。共6種顏色可供選擇，日本網友實測後一致好評。需要注意的是，布料可能因摩擦產生淺白印痕，但會隨著清洗逐漸減淡。香港售價為HK$88，CP值極高！
MUJI無印良品夏日必買推薦3. 女裝棉質涼感圓領寬鬆短袖T裇
這款能兼具防曬、透氣與修飾效果的T裇備愛日本用家喜愛，不僅觸感細膩柔軟，穿上後還能感受到微涼效果。版型設計偏寬鬆，既能修飾身材比例，也能營造率性氣質。實際試穿後的日本女生都大讚：「穿上後比預想中更好看」，即使刻意選大一號，捲袖搭配寬褲依然時尚耐看。香港售價原定為HK$128，現時限時優惠價HK$88，非常值得入手！
MUJI無印良品夏日必買推薦4. 撥水加工抗紫外線束繩帽
除了服飾外，MUJI這款撥水加工抗紫外線束繩帽憑藉實用設計成為熱銷黑馬。布料擁有UPF 50+的高效防曬，內層加上防水膠帶，突遇小雨也能從容應對。設計上還附可拆式下巴繩，避免強風吹走，帽簷寬大、版型立體，既能修飾臉型，又能為整體穿搭增添質感。許多日本網友稱讚它：「耐看又百搭」，無論露營還是旅行，都能派上用場。香港售價為HK$158，現在有限時9折優惠，HK$142.2即可輕鬆入手！
