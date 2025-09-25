【MUJI】無印良品新都會廣場店重新開業優惠 買滿$300即送限定針織手挽袋（26/09-01/10）

無印良品新都會廣場將於9月26日以全新面貌重新開業，為慶祝新店開業，由9月26日至10月1日，凡於無印良品新都會廣場店消費淨值滿$300或以上，即可獲贈限定針織手挽袋一個。

由9月26日至10月5日，顧客可於無印良品新都會廣場以優惠價選購精選短襪、撥水加工便服鞋、立體水滴化妝海綿套裝及精選行李箱等。

日期：2025/09/26 - 2025/10/01

地點：新都會廣場3樓346-347店

