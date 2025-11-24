【MUJI】皇室堡周年祭 會員消費即可獲雙倍積分（即日起至30/11）

無印良品慶祝皇室堡皇室堡店開業兩周年，由即日起至11月30日 ，MUJI app 會員於無印良品皇室堡或 Café&Meal MUJI 作任何消費即可獲雙倍積分；消費淨值滿 $300 或以上，即可獲贈限定商品造型匙扣一個，一共三款，隨機送出，每日數量有限，送完即止。

此外，於無印良品皇室堡消費淨值滿 $500 或以上，可獲贈香氛蠟燭一個，一共三款，隨機送出，每日數量有限，送完即止。

【店內慶祝活動】

顧客凡於店内向職員說出祝賀語句「無印良品皇室堡兩周年生日快樂！」即可獲得兩周年限定版貼紙一套。數量有限，送完即止。

日期：即日起至2025/11/30

地點：無印良品皇室堡分店

