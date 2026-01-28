MUJI無印良品2026春夏新品，$350頭戴式無線降噪耳機超搶眼！日本率先亮相的高顏值、高CP值家品

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
無印良品的粉絲注意了！2026年春夏新品發布會已在日本舉行，其中最引人注目的絕對是品牌首次推出的頭戴式無線降噪耳機，輕鬆以親民定價瞬間引爆話題！這季新品從科技配件、旅行好物到生活療癒小物，再次貫徹品牌簡約實用貼心設計。
焦點必搶：親民價頭戴降噪耳機
這款耳機絕對是本季「黑馬」，以僅6,990日圓（約港幣350元）的親民定價引起熱議。它採用MUJI一貫的極簡設計，提供降噪模式，並號稱擁有長達42小時的續航力。對於想初體驗降噪功能、又不想花大錢的消費者來說，是非常誘人的入門選擇。
出行好拍檔：輕量防潑水背囊
喜歡輕裝出門的人一定會愛上這款新背囊，定價為4,990日圓（約港幣250元）。它使用輕盈且堅韌的防撕裂布料製成，整體重量極輕，並採用方便的抽繩收口設計。加上防潑水功能，無論是日常出門行山或是週末短途旅行，都是實用又有型的配件。
生活療癒感：天然材質家居品
本季家居品強調天然觸感與舒適。像是以燈芯草編織而成的「伊古薩圓形靠墊」，定價3,990日圓（約港幣200元），保留天然紋理與中空設計，坐感舒適透氣，還可以當靠墊或坐墊兩用。
貼心細節：女性內著與寵物用品
MUJI也持續關注細節需求，例如新推出的「女士半身胸罩背心」，定價2,490日圓（約港幣125元），採用有機棉並以特殊剪裁提供輕盈的修飾效果。甚至連貓主子都有份，這款由黃麻和紙板製成、抓板可更換的「貓抓柱」，定價4,990日圓（約港幣250元），兼顧了耐用與環保概念。
季節限定：櫻花抹茶系列甜點
Muji也推出了多款春季限定的「櫻花抹茶」系列甜點，如切片年輪蛋糕及一口大福等，每款定價450日圓（約港幣23元），將櫻花香氣與抹茶風味結合，為生活增添季節的甜味。
