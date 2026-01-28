MUJI無印良品2026春夏新品，$350頭戴式無線降噪耳機超搶眼！日本率先亮相的高顏值、高CP值家品

無印良品的粉絲注意了！2026年春夏新品發布會已在日本舉行，其中最引人注目的絕對是品牌首次推出的頭戴式無線降噪耳機，輕鬆以親民定價瞬間引爆話題！這季新品從科技配件、旅行好物到生活療癒小物，再次貫徹品牌簡約實用貼心設計。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

焦點必搶：親民價頭戴降噪耳機

MUJI 頭戴降噪耳機 6,990日圓（約港幣350元）

這款耳機絕對是本季「黑馬」，以僅6,990日圓（約港幣350元）的親民定價引起熱議。它採用MUJI一貫的極簡設計，提供降噪模式，並號稱擁有長達42小時的續航力。對於想初體驗降噪功能、又不想花大錢的消費者來說，是非常誘人的入門選擇。

出行好拍檔：輕量防潑水背囊

廣告 廣告

MUJI 輕量防潑水背囊 4,990日圓（約港幣250元）

喜歡輕裝出門的人一定會愛上這款新背囊，定價為4,990日圓（約港幣250元）。它使用輕盈且堅韌的防撕裂布料製成，整體重量極輕，並採用方便的抽繩收口設計。加上防潑水功能，無論是日常出門行山或是週末短途旅行，都是實用又有型的配件。

生活療癒感：天然材質家居品

MUJI 伊古薩圓形靠墊 定價3,990日圓（約港幣200元）

MUJI 伊古薩圓形靠墊 定價3,990日圓（約港幣200元）

本季家居品強調天然觸感與舒適。像是以燈芯草編織而成的「伊古薩圓形靠墊」，定價3,990日圓（約港幣200元），保留天然紋理與中空設計，坐感舒適透氣，還可以當靠墊或坐墊兩用。

貼心細節：女性內著與寵物用品

MUJI女士半身胸罩背心 定價2,490日圓（約港幣125元）

MUJI也持續關注細節需求，例如新推出的「女士半身胸罩背心」，定價2,490日圓（約港幣125元），採用有機棉並以特殊剪裁提供輕盈的修飾效果。甚至連貓主子都有份，這款由黃麻和紙板製成、抓板可更換的「貓抓柱」，定價4,990日圓（約港幣250元），兼顧了耐用與環保概念。

MUJI 貓抓柱 4,990日圓（約港幣250元）

季節限定：櫻花抹茶系列甜點

MUJI 一口大福 450日圓（約港幣23元）

MUJI 切片年輪蛋糕 450日圓（約港幣23元）

Muji也推出了多款春季限定的「櫻花抹茶」系列甜點，如切片年輪蛋糕及一口大福等，每款定價450日圓（約港幣23元），將櫻花香氣與抹茶風味結合，為生活增添季節的甜味。

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

3COINS香港7.18銅鑼灣開幕！日本國民雜貨店，大賣居家收納、美妝保養日系質感生活用品

BLACKPINK演唱會Rosé「吃播」粉絲超愛！被唱歌耽誤的「Foodie」？個性真誠的金髮偶像3個圈粉瞬間

IKEA「冬甩燈」升級！換上霧面質感＋12組顏色轉換，預計4月上架