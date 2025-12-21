MUJI無印啫喱筆要停產？Threads瘋傳新按壓版上線，要告別舊款揭蓋啫喱筆

MUJI無印良品揭蓋啫喱筆突然面臨停產危機！Threads圈瘋傳新按壓版上線，舊款即將慢慢停產。這枝從校園筆記到office會議的透明小夥伴，陪伴無數人度過青春。

MUJI原有揭蓋啫喱筆

黑藍熱門色系門市網店已售罄，只剩粉紫零星貨源。網友分享鑽石山分店仍有現貨，大型店舖機會較高，小分店多數轉推新款。速去試手氣，否則就只能回味舊愛！

MUJI原有揭蓋啫喱筆

新筆雖方便，粉絲直呼握感流暢度大不如前，情感價值無可取代。趕快囤貨，留住這段文具情懷吧！

新款MUJI按壓版啫喱筆

新款MUJI按壓版啫喱筆

