MUJI精華棉片日本爆紅！盤點6大保濕棉片 低至56折入手 韓韶禧同款爽膚棉片只需$132、日日濕敷不心痛！

近年爽膚棉片爆紅，就連 MUJI 亦應熱潮推出了精華棉片！MUJI 的護膚品性價比高，而且在日本大獲好評，精華棉片同樣一推出已熱度十足，旋即成為日本女生們的必備最愛！同場還會推介其他保濕棉片，例如韓韶禧同款爽膚棉片只需$132，而Olive Young熱賣的Anua Glow Pad更低至57折，超級抵買！感興趣就繼續看下去吧！

MUJI 精華棉片爆紅 簡易濕敷急救乾肌

MUJI精華棉片與韓國的爽膚棉片不同，MUJI精華棉片加入熱賣發酵導入精華液，棉片質地纖薄而貼面，除了可妝前全臉擦拭，去除多餘的油脂污垢，更可濕敷急救乾燥肌膚，比爽膚棉片的保濕度更高。而且 MUJI 配方簡單而天然，敏感肌可安心使用，大家非常期待精華棉片登陸香港！

MUJI精華棉片加入熱賣發酵導入精華液，紓緩力及保濕度俱高。(MUJI)

韓系爽膚棉片大勢 6大性價比高款式推薦

爽膚棉片成為妝前保養大勢，韓國女神韓韶禧與 Jennie 也是忠實用家。韓國品牌相繼推出不同功效的配方，更體貼各種肌膚的特別需求。小編為大家精選 6 大性價比高爽膚棉片，只需 5 分鐘即可養出水嫩亮肌！

爽膚棉片推薦1）韓韶禧同款！SKINFOOD 胡蘿蔔棉片

女神韓韶禧直播時使用的就是 SKINFOOD 胡蘿蔔棉片，只需 $132.8 每天濕敷絕不心痛！(@xeesoxee)

女神韓韶禧直播時使用的就是 SKINFOOD 胡蘿蔔棉片！Olive Young上長據榜上首 5 名位置，具有保濕、鎮靜及紓緩功效，無添加有害成分適合敏感肌，柔軟親膚的棉片質地，非常適合妝前濕敷使用。YESSTYLE只需$132.8已可買到，性價比超高絕對要入手！

SKINFOOD - 胡蘿蔔棉片

9折價錢：$132.8︱ 原價：$147.5

按此購買

SKINFOOD - 胡蘿蔔棉片

爽膚棉片推薦2）紓敏降紅！MEDIHEAL Toner Pad

韓國的護膚品競爭非常激烈，MEDIHEAL 能於 Olive Young 銷售拿下冠軍，性價比與實力兼備！MEDIHEAL 最熱賣的就是積雪草棉片，添加 B3、積雪草苷等紓敏及抗痘成分，不含酸類適合妝前使用，材質親膚柔和可濕敷及去除死皮，就是居家必備的完美款式！

MEDIHEAL Toner Pad 100+100 Pads Exclusive Gift Edition

73折價錢：$247.9︱ 原價：$342.3

按此購買

MEDIHEAL Toner Pad 100+100 Pads Exclusive Gift Edition

爽膚棉片推薦3）收毛孔去痘！Medicube Zero Pore Pad 2.0

Medicube Zero 系列專為暗瘡及粗大毛孔肌膚而設，加入果酸(AHA)、水楊酸(BHA)暢通毛孔，低敏感配方敏感肌適用，而且不添加香料更溫和親膚。小編亦是 Medicube Zero 系列的長期用家，建議可於晚間重點敷在暗瘡、毛孔位置，含酸類不建議妝前使用，適合入門初試酸類產品的女生們！

medicube Zero Pore Pad 2.0 70P Refill Set

88折價錢：$299.8︱ 原價：$342.3

按此購買

medicube Zero Pore Pad 2.0 70P Refill Set

爽膚棉片推薦4）大勢水光肌！Anua Glow Pad

PDRN 魚子精華成護膚大勢，Anua 於棉片中加入 PDRN 水光精華，妝前為肌膚打造水感透亮的完美膚質。主打高效的保濕功能，可使底妝更貼膚而全日持久，而且具有自然的透亮光澤，只需 $124.3 已能入手實在太抵了！

Anua PDRN 100 Hyaluronic Acid Glow Pad 60P

57折價錢：$124.3︱ 原價：$217.9

按此購買

Anua PDRN 100 Hyaluronic Acid Glow Pad 60P

爽膚棉片推薦5）注滿膠原！Biodance Collagen Gel Toner Pads

Biodance 敷足 6 小時的膠原面膜爆紅，最近更推出了同款棉片，讓趕時間的女生們快速打造水光肌！配方加入滿滿的膠原啫喱，為肌膚瞬速補充水份，比起普通的棉片更像是妝前面膜，只需敷 5 分鐘已能擁有滿滿光澤！

BIODANCE Collagen Gel Toner Pad 60P Set (+10P)

77折價錢：$202.3︱ 原價：$264.4

按此購買

BIODANCE Collagen Gel Toner Pad 60P Set (+10P)

爽膚棉片推薦6）天然純素！Needly Daily Toner Pad

Needly 是韓國大熱的純素品牌，加入弱酸性的 BHA 水楊酸及 PHA 果酸成分，配合透明質酸、艾草、積雪草及茶樹精華，可收細毛孔並去除老舊角質。特別適合暗瘡性及油性肌膚使用，可暢通毛孔並重塑水油平衡，1+1套裝 $381 已可入手，推薦喜愛天然護膚品牌的女生試用！

NEEDLY Daily Toner Pad 80 Sheets Set (+80 Sheets Refill)

價錢：$381.2

按此購買

NEEDLY Daily Toner Pad 80 Sheets Set (+80 Sheets Refill)

