聖誕禮物2025｜MUJI $50-300預算內窩心驚喜！3類實用禮物，交換禮物大派用場

年末節慶氣息漸濃，還在為選購禮物發愁？MUJI 這份節日選物清單超貼心，$50-300 預算內就能鎖定溫暖驚喜，不論送親友、同事還是自用，每款都實用又有溫度！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

MUJI聖誕禮物推薦1. 香氛與節日氛圍好物

聖誕襪 / 雪人造型室內香氛瓶（$58）

聖誕襪 / 雪人造型室內香氛瓶（$58）絕對是節日氛圍擔當，搭配多款造型與顏色的擴香紙，輕鬆點亮聖誕感。只要加入室內香氛油，就能讓家中彌漫喜歡的香氣，小巧造型還能當桌面裝飾，好看又實用。

廣告 廣告

無水香薰噴霧器（$288）

無水香薰噴霧器（$288）採用無水技術，通過氣泵均勻擴散精油，讓香氣自然彌漫空間。同時兼具照明功能，柔和光線能為房間增添溫馨感，不論是睡覺前使用，還是日常放鬆，都能帶來舒適體驗。

自製聖誕屋（$98）

自製聖誕屋（$98）超適合闔家同樂，和親友一起動手組裝的過程充滿互動樂趣。完成後的聖誕屋不僅是吸睛的節日擺件，還能創造溫暖回憶，預算親民又有意義。

MUJI聖誕禮物推薦2. 實用日常必備禮物

不銹鋼保溫保冷便攜水杯（$98-$108）

不銹鋼保溫保冷便攜水杯（$98-$108）主打高實用性，雙層真空設計能有效保溫保冷，隨時喝到合適溫度的飲品。小巧尺寸不佔空間，輕鬆收納進包包，日常上班或外出攜帶都方便。

橢圓形抱枕（$128-$228）

橢圓形抱枕（$128-$228）質感柔軟蓬鬆，枕芯彈性十足，能帶來舒適承托。橫放可作腰墊、豎放能當靠背，不論是辦公室久坐還是居家放鬆都一樣適合！

MUJI聖誕禮物推薦3. 保暖與舒適單品

男 / 女裝輕量無領羽絨背心外套（$228）

男 / 女裝輕量無領羽絨背心外套（$228）兼具保暖與實用，質感輕巧，剪裁利落不顯臃腫。不論直接當外套穿，還是作為內襯搭配，都能應對多變天氣，備有多款顏色可選，日常穿搭也很百搭。

三用可收納式口袋毛毯（$158）

三用可收納式口袋毛毯（$158）輕巧不笨重，既能當薄被使用，也能披在肩上或繫於腰間。摺疊後可直接收進自帶口袋，體積小巧便於攜帶，出差或旅行時也能隨時享受溫暖！

聖誕禮物推薦2025｜從$100至無上限實用禮物大全，男朋友/女朋友/朋友/同事交換禮物清單

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物推薦：

聖誕禮物2025｜香水香氛禮物合集！也許「療癒」可成為交換禮物主題，分享高質實用禮物

聖誕禮物2025｜Jo Malone London聖誕系列＋Pop-up登場！倒數日曆超搶手、薑餅味香水限定回歸

聖誕禮物2025｜7大男生最討厭收到的禮物清單！女生們小心踩地雷 男生收到XX反而會尷尬？