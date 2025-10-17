【MUNENO x MOTHER PEARL】免費500杯粉紅檸波荔特飲 + 免費乳房檢測 + 免費乳健淋巴按摩（187/10-31/10）

每年十月是國際乳癌關注月，專注女性胸部健康的 MUNENO by MIRO 與純素奶茶品牌圓貝 MOTHER PEARL 聯手，推出「珍．育乳 粉紅乳健應援」活動，以「粉紅革命」為主題，發放多重粉紅優惠，全港免費送出 500 杯Mother Pearl 0 糖 0 卡粉紅檸波荔育乳特飲，及提供免費紅外線乳房檢測及乳健淋巴按摩，鼓勵女性關心乳房健康。

3大粉紅乳健優惠！行動支持國際乳癌關注月

優惠1：半價粉紅檸波荔育乳特飲

凡親臨 MOTHER PEARL 門店惠顧粉紅檸波荔育乳特飲（原價 $49），登記活動表格，即可享半價優惠。

優惠2：免費乳房檢測 + 免費淋巴按摩 + 免費粉紅檸波荔育乳特飲

網上登記即可享：MUNENO 提供免費紅外線乳房檢測及乳健淋巴按摩，完成後更可 獲贈一杯 MOTHER PEARL 0 糖 0 卡粉紅檸波荔育乳特飲（價值 $49）。 全港限量500杯，額滿即止！

▶︎▶︎▶︎登記連結

【MUNENO x MOTHER PEARL】免費500杯粉紅檸波荔特飲 + 免費乳房檢測 + 免費乳健淋巴按摩（187/10-31/10）

優惠3：慈善乳健療程 全數捐出支持乳癌基金會

活動期間，以慈善優惠價 HK$388 於 MUNENO 體驗「胸部撥筋療程」及「乳健淋巴按 摩」乙次，完成後可免費換領一杯 MOTHER PEARL 粉紅檸波荔育乳特飲（價值 HK$49），療程收益將全數撥捐香港乳癌基金會。

—

日期：2025/10/18 - 2025/10/30

地點：圓貝MOTHER PEARL門店

