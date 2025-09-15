娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
Musk 購入 10 億美元 Tesla 股票後，股價反彈
Elon Musk 最近以約 10 億美元（約 HK$ 78 億）收購了 Tesla Inc. 的股份，這是他五年來最大的一筆公開市場購買。這一舉動使 Tesla 的股價在盤前交易中上漲了高達 7%，並重新點燃了市場對該公司未來的討論。根據監管文件，Musk 在 9 月 12 日購買了大約 257 萬股，價格範圍介於 372 美元至 396 美元之間，總計接近 10 億美元。這筆交易通過 Elon Musk 可撤銷信託進行，他是該信託的受託人。
Tesla 確認此次購買與公司回購無關，Musk 使用的是個人資金，因此他在公司的持股比例僅稍有增加。儘管如此，市場反應迅速，Tesla 的股價在紐約市場開盤時上漲了 6.2%，這使得該公司在年初的股價下滑達 45% 之後，終於轉為正增長。此次購買的時機引發了更多的猜測，因為自 2020 年 2 月以來，Musk 並未在公開市場上購買 Tesla 的股票。在 2022 年，他為了資助收購 Twitter 出售了超過 200 億美元的股份。
Musk 的回歸正值 Tesla 銷售增長放緩和競爭加劇之際。根據公司數據，2025 年上半年全球汽車交付量下降了 13%。在這樣的背景下，Tesla 主席 Robyn Denholm 在 9 月 12 日股票交易購買的消息傳出時，為 Musk 的領導力辯護，並在 Bloomberg 電視節目中形容他為「一位世代領袖」。她指出，Musk 在個人層面上的政治動機是他自己的選擇，並強調了公司董事會提出的 1 兆美元的基於業績的薪酬計劃，該計劃將未來的獎勵與雄心勃勃的市場價值和表現里程碑相連結。
Musk 的 10 億美元購買進一步強化了他在股東投票之前擁有「皮膚在這個遊戲中」的立場。然而，挑戰依然存在。分析師指出，Tesla 在美國的市場份額正在縮減，Cox Automotive 預計其在 8 月時已經跌破 40%。此外，最近幾個月歐洲的註冊數量也有所下降，Tesla 在上海的工廠在 7 月和 8 月的出貨量都有所減少，這顯示出全球需求的壓力。與此同時，Musk 也在推廣 Tesla 進軍自動出租車和人形機器人的計劃，但他警告稱，在美國的電動車激勵措施在 9 月底到期後，可能會面臨「幾個艱難的季度」。
Musk 的個人行動引起了持續的關注。最近，他在一個由極右活動家 Tommy Robinson 組織的倫敦集會上遠程發言，聲稱「暴力將會降臨」英國，並補充說：「你要麼反擊，要麼就死去。」英國首相基爾·斯塔默的發言人稱這些評論「煽動性且危險」。這一事件凸顯了 Musk 的政治活動與他在 Tesla 的角色之間的衝突，這一點也屢次受到批評者的質疑。作為全球首富，Musk 的個人淨資產約為 4,190 億美元，而他的這筆十億美元的購買再次重塑了市場對 Tesla 的討論。對於投資者來說，這一舉動顯示出信心並引發了市場的反彈；而對於懷疑者來說，則引發了對時機和動機的疑問。無論如何，Musk 再次顯示了他的財務和政治決策如何影響華爾街和公共辯論。
推薦閱讀
其他人也在看
特朗普親信佔據聯儲局多數席次 大放水時代將至？
美國聯儲局 (Fed) 下周三 (17 日) 將做出最新利率決議，市場普遍預測此會將宣布降息 1 碼，但多位華爾街分析師指出，相較於可能出現的貨幣政策典範轉移，這點調整不過是序曲。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普籲美企棄季績 抨短視近利 眼光不如中國
綜合外媒周一 (15 日) 報導，美國總統川普呼籲企業停止發布季度財報，直接改為半年報，聲稱此舉將節省成本並讓高階主管專注經營事業，同時批評美國短視近利的企業文化不如中國的長期規劃思維。鉅亨網 ・ 4 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 21 小時前
銀債2025｜專家建議抽30手 多間銀行優惠一覽
銀債2025｜政府公布銀色債券2025（第10批銀色債券）認購詳情，包括發售日期、保證息率、最低認購金額等。銀債可為60歲及以上的長者，提供一個回報不錯又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。政府表示，發行今次銀色債券後，本財政年度將不會發行其他零售債券。Yahoo財經 ・ 9 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 11 小時前
馬斯克斥10億美元增持特斯拉 盤前股價飆近8%
綜合外媒報導，特斯拉執行長馬斯克近期以約 10 億美元購入自家股票，這是他自 2020 年以來首度在公開市場加碼持股，市場解讀為對公司前景的信心表態，帶動股價於周一 (15 日) 美股盤前勁揚近 8%。鉅亨網 ・ 5 小時前
美股屢破頂經濟卻惡化 華爾街與消費者脫節？
美股上星期徘徊在歷史高位。企業盈利不但「頂得住」，更是有驚喜。華爾街策略師忙於上調標普500指數的目標。只要公司跟「A」與「I」沾得上邊，股價基本上都是難以估頂。而利率看也正在邁向較低、但名義上仍屬偏高的區間。Yahoo財經 ・ 12 小時前
財經一周前瞻｜聯儲局減息周期來了 特朗普要求「Big Cut」 零利率時代重臨？
美國聯儲局將於當地時間周二(16日)及周三(17日)舉行議息會議，並於本港時間周四(18日)公布結果。市場普遍預期聯儲局將重啟減息周期。據目前CME FedWatch工具顯示，減息0.25厘的機率高達96%。此外，市場亦預期聯儲局今年很大機會減息3次，至年底合共降息0.75厘的機率為73.8%。若能事實，聯邦am730 ・ 13 小時前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
艾美獎2025｜15歲Owen Cooper成為Emmys史上最年輕男配角，憑Netflix《混沌少年時》「一鏡到底」爆紅的天才童星
艾美獎2025｜「第77屆艾美獎」完美落幕，15歲Owen Cooper憑Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）奪「迷你劇或選集或電影最佳男配角獎」，成為此項獎的最年輕得獎者。你認識了這位「天才童星」了嗎？Yahoo Style HK ・ 12 小時前
林作收苦主申訴熱氣球阿姐欠債唔還 真人挑機唇槍舌劍
【on.cc東網專訊】林作抽水無極限，又愛揭露「真相」！早前香港首個國際熱氣球節首日開幕已爆出醜聞，當天受訪的一位媽媽句句到肉鬧爆主辦方，其後火速被起底原來是一名美食KOL「Botan」菠丹，其社交網追蹤人數更由3萬急升至80多萬！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「上流千金」Juiles Lee令人羨慕的人生：美貌智慧並重的白富美！從小認識G-Dragon，與張員瑛、Annie是好友
大林集團千金Jules Lee，集財閥家世、學霸才華與星級人脈於一身！從小與G-Dragon相識，與張員瑛、Annie都是好友。除此之外，更是攻讀法律的「學霸」，她的IG日常宛如韓劇，堪稱現代版「It Girl」！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
中國8月份經濟再次大幅放緩 投資嚴重下滑
中國經濟活動連續第二個月放緩超過預期，投資嚴重下滑，政策制定者越來越可能出台更多刺激措施，以確保經濟成長保持在能實現官方目標的軌道上。Bloomberg ・ 14 小時前
直接對撼｜ 雷軍放話：要和蘋果正面迎戰 新旗艦手機跳過16 改名「小米17」提前亮相
蘋果新iPhone慣常在每年9月登場，繼早前華為早前高調宣佈截糊，搶先在蘋果 iPhone 17登場前，開發佈會推新款旗艦三摺機，同屬國產品牌的小米（1810）亦唔執輸，小米總裁盧偉冰發文指，為「對標iPhone」，將跳過「小米16」，直接將新旗盤手機改名為「小米17」，創辦人雷軍隨即轉發該帖文，並放話要和蘋果「正面迎戰」。BossMind ・ 9 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜ 專訪 葉蒨文Sophie重視承諾另一半要有邊界感 平常心面對人氣急升：可能花無百日紅
女神、Candy、曾太、港姐、新時代女性……都會令人聯想起TVB力捧小花葉蒨文（Sophie），除了鏡頭前性感美艷的一面，到底葉蒨文是一個怎樣的人？喜愛體驗人生的Sophie從經歷了9年的影視人生中獲得甚麼啟發？Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
張智霖18歲兒子張慕童首公開正面照被指撞樣周嘉洛 曾與袁詠儀關係惡劣提出「換媽媽」
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），魔童現年已18歲，今年已從香港國際學校畢業，並往外國留學。向來低調嘅魔童日前於IG限時動態中罕有分享多段影片記錄海外留學嘅生活點滴，並首次公開正面自拍照，其靚仔外貌遺傳父母優良基因。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
比亞迪市值蒸發450億美元 分析師賣出評級創2022年以來最多
市值蒸發450億美元的比亞迪，面臨恢復投資者信心的壓力。在中國破壞性的價格戰中，投資者對其抵禦競爭的能力愈發擔憂。Bloomberg ・ 14 小時前
自助餐買一送一優惠丨尖沙咀港威酒店東瀛「燒鳥」主題自助餐 人均低至$245歎日式串燒、海鮮意大利飯（另設6折煙花匯演自助餐）
尖沙咀港威酒店新主題自助餐是由早到晚的精彩，中午先暢快嘗一頓東瀛「燒鳥」主題自助餐；晚上就換上海鮮市集佳餚，歎勻海鮮意大利飯、松露焗扇貝、酥炸生蠔、蒜香白酒青口，及超級美味掛汁的黑松露意粉等。9月11日中午12點在KKday大推買一送一優惠，低至$245起就可以食到，絕對不能錯過這個快閃驚喜！此外，國慶煙花匯演日期將近，港威酒店也特別推出10.1煙花匯演美食交響曲，大歎海鮮市集自助晚餐之餘更可到酒店戶外觀景台欣賞壯麗煙花匯演！Yahoo Food ・ 1 天前