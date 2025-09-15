Musk 購入 10 億美元 Tesla 股票後，股價反彈

Elon Musk 最近以約 10 億美元（約 HK$ 78 億）收購了 Tesla Inc. 的股份，這是他五年來最大的一筆公開市場購買。這一舉動使 Tesla 的股價在盤前交易中上漲了高達 7%，並重新點燃了市場對該公司未來的討論。根據監管文件，Musk 在 9 月 12 日購買了大約 257 萬股，價格範圍介於 372 美元至 396 美元之間，總計接近 10 億美元。這筆交易通過 Elon Musk 可撤銷信託進行，他是該信託的受託人。

Tesla 確認此次購買與公司回購無關，Musk 使用的是個人資金，因此他在公司的持股比例僅稍有增加。儘管如此，市場反應迅速，Tesla 的股價在紐約市場開盤時上漲了 6.2%，這使得該公司在年初的股價下滑達 45% 之後，終於轉為正增長。此次購買的時機引發了更多的猜測，因為自 2020 年 2 月以來，Musk 並未在公開市場上購買 Tesla 的股票。在 2022 年，他為了資助收購 Twitter 出售了超過 200 億美元的股份。

Musk 的回歸正值 Tesla 銷售增長放緩和競爭加劇之際。根據公司數據，2025 年上半年全球汽車交付量下降了 13%。在這樣的背景下，Tesla 主席 Robyn Denholm 在 9 月 12 日股票交易購買的消息傳出時，為 Musk 的領導力辯護，並在 Bloomberg 電視節目中形容他為「一位世代領袖」。她指出，Musk 在個人層面上的政治動機是他自己的選擇，並強調了公司董事會提出的 1 兆美元的基於業績的薪酬計劃，該計劃將未來的獎勵與雄心勃勃的市場價值和表現里程碑相連結。

Musk 的 10 億美元購買進一步強化了他在股東投票之前擁有「皮膚在這個遊戲中」的立場。然而，挑戰依然存在。分析師指出，Tesla 在美國的市場份額正在縮減，Cox Automotive 預計其在 8 月時已經跌破 40%。此外，最近幾個月歐洲的註冊數量也有所下降，Tesla 在上海的工廠在 7 月和 8 月的出貨量都有所減少，這顯示出全球需求的壓力。與此同時，Musk 也在推廣 Tesla 進軍自動出租車和人形機器人的計劃，但他警告稱，在美國的電動車激勵措施在 9 月底到期後，可能會面臨「幾個艱難的季度」。

Musk 的個人行動引起了持續的關注。最近，他在一個由極右活動家 Tommy Robinson 組織的倫敦集會上遠程發言，聲稱「暴力將會降臨」英國，並補充說：「你要麼反擊，要麼就死去。」英國首相基爾·斯塔默的發言人稱這些評論「煽動性且危險」。這一事件凸顯了 Musk 的政治活動與他在 Tesla 的角色之間的衝突，這一點也屢次受到批評者的質疑。作為全球首富，Musk 的個人淨資產約為 4,190 億美元，而他的這筆十億美元的購買再次重塑了市場對 Tesla 的討論。對於投資者來說，這一舉動顯示出信心並引發了市場的反彈；而對於懷疑者來說，則引發了對時機和動機的疑問。無論如何，Musk 再次顯示了他的財務和政治決策如何影響華爾街和公共辯論。

