MV狂放電！子瑜、Corbyn Besson新歌曝

▲子瑜（右）與美國歌手Corbyn Besson（左）合作的新歌〈Blink〉，終於在昨（26）日公開，子瑜在MV中狂放電，其中充滿魅力的低音更是引發大讚。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

[NOWnews今日新聞] 韓國女團TWICE成員周子瑜繼去年9月初發行首張個人迷你專輯《abouTZU》後，昨（26）日驚喜與美國歌手柯賓貝森（Corbyn Besson）推出全新英文單曲〈Blink〉，再度展現個人魅力。MV中子瑜以低音唱腔，化身神秘小魔女狂放電，直接讓男方大暈船。

子瑜在MV中大展神秘魅力，一改以往的甜美形象，用充滿魅力的低音，展現全新酷帥又帶點壞壞的風格，不時在男主角面前刷存在感，以及自然的舞動，都再度圈了大批粉絲。充滿甜蜜的歌詞，與兩人充滿曖昧的氛圍，都完美呈現了心動瞬間。其中，子瑜在男生耳邊低語的模樣，更是把曖昧指數拉好拉滿。

廣告 廣告

▲子瑜（左）與Corbyn Besson（右）的新歌〈Blink〉公開。（圖／Corbyn Besson IG@corbynbesson）

子瑜大轉變引熱議 粉絲讚：充分展現魅力

許多粉絲看到後，都大讚子瑜的全新大轉變，以及兩人超有化學反應的合作，「這真的是最棒的合作，兩人的互動非常自然」、「子瑜的part都很好的展現了她的魅力」、「子瑜跟Corbyn Besson的MV曖昧感滿滿，太讚了，同時也展現了子瑜以往不同的表情、眼神、歌聲」、「兩人的合作從聲音到形象都太配了」等。

子瑜早就劇透合作Corbyn 握手照洩端倪

據悉，雙方早在8月於美國芝加哥音樂節登場時，就洩漏了合作的蛛絲馬跡，少與其他藝人合照的子瑜，竟與Corbyn拍下了握手的影片，雖然沒有其他暗示，但不少粉絲還是猜兩人或許有合作。果然就在日前子瑜又與Corbyn在韓國同框握手，並宣布合作消息，而這次的合作也讓粉絲都非常開心看到子瑜不同的面貌。

Corbyn男團出身 曲風融入流行與R&B

Corbyn Besson是美國知名5人男團Why Don't We的成員，曲風以融合流行與R&B聞名。他在2016年以團體出道後，發行過多首人氣歌曲。不料在2021年，成員控訴遭到經紀人大衛洛夫勒（David Loeffler）精神、情感和經濟上的虐待，演藝工作也隨之停擺，並在2023年，5位成員宣布與經紀公司結束7年合約，長達4年的訴訟則在今年2月才結束，成員失去團名的使用權後宣布解散，開始單飛發展。

📌看更多子瑜相關新聞

周子瑜媽爆討千張公關票、總價430萬元！急找周杰倫推手打進中國

子瑜不是第一！Sana奪日最美KPOP女星冠軍 張員瑛、Karina都進榜

資料來源：Corbyn Besson YouTube

更多 NOWnews 今日新聞 報導

子瑜不是第一！鬼鬼曾與2PM澤演拍我結 成首位在韓solo出道台星

TWICE開唱子瑜媽帶親友團衝首爾！舉手幅力挺女兒：期待高雄登場

直擊／舒華回台灣找子瑜錄影！柯佳嬿也是名單 《鑒定師》陣容狂