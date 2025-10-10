My Hero Academia x NBA 第二彈系列登場

重點摘要

《我的英雄學院》 與 NBA 攜手，夥拍 Crunchyroll 及 HYPERFLY 推出第二波聯乘時裝系列

系列以動畫主角群（Midoriya、Bakugo 等）配對 7 支 NBA 球隊，當中包括 Celtics 與 Lakers。

系列向團隊精神與英雄氣概致敬，現已於 BoxLunch、指定 NBA Stores 及網上發售。

Crunchyroll 聯同 NBA 推出第二個重量級時裝系列，將人氣動畫的世界觀 《我的英雄學院》 與多支標誌性 NBA 球隊聯乘。這一波大規模新品延續首度合作的口碑與聲勢，以具街頭氣息的服飾組合，同時致敬超級英雄的團隊默契與籃球文化的熱度。

系列以自訂設計，將動畫中的英雄與反派主角群分別配對 7 支 NBA 球隊。打頭陣的是粉絲寵兒：Izuku Midoriya（Boston Celtics）、Katsuki Bakugo（New York Knicks）、Shoto Todoroki（Philadelphia 76ers）及 Mirko（Los Angeles Lakers）；另有 Ochaco Uraraka 配對 Miami Heat、Eijiro Kirishima 配對 Chicago Bulls，還有 Endeavor 配對 Golden State Warriors。

Global Consumer Products 副總裁 Anna Songco Adamian 表示，作品所強調的主題——「從不顧一切的友情，到與團隊並肩跨越任何挑戰」——與 NBA 不謀而合。NBALAB 行政總裁 Eric Perugini 補充，這次聯乘旨在把 NBA 的英雄氣質與《我的英雄學院》的動感世界相融，為粉絲帶來驚喜。

本系列涵蓋 T 恤與連帽衛衣等，將於本月稍後在 BoxLunch、指定 NBA Stores 及網上開售。身在紐約市的粉絲亦可於 New York Comic Con 期間，前往第五大道的 NBA 旗艦店選購。這是一場對流行文化的雙重致敬，讓單品如同穿著者般動感且富英雄氣場。

