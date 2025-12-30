【MYLKLAB】飲品買 1 送 1（只限30/12）

位於中環街市的豆乳飲品專門店MYLKLAB，選用100%有機黃豆製作純素豆乳。今日（12月30日）與大家一齊分享快樂，只需需追蹤 MYLKLAB 嘅 IG／FB／小紅書，即可享全店飲品買 1 送 1！

*不適用於樽裝飲品、雪糕及凍豆腐花

—

日期：只限2025/12/30

地點：中環街市2樓241號舖

