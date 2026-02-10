不止賣蛋白粉！Myprotein運動服全線35折起 這款外套折後$59.4、買滿$600免運費！

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
講起Myprotein，大家腦海中第一時間浮現的一定是性價比極高的乳清蛋白粉。但如果大家最近有去逛逛官網，就會發現這個英國品牌正在悄悄「變身」。Myprotein的男女裝運動服飾系列已經十分成熟，從高強度訓練的Training系列到適合日常穿著的Basics Body Fit系列，無論是剪裁還是機能面料，完全不輸一線運動大牌，重點是最近有農曆新年優惠，35折後價錢平到非常令人驚訝！
Myprotein官網優惠詳情
輸入優惠碼【newyearhk】立刻享有35折！
買滿$600享免運費。
如果尺碼不適合可以選擇30天內退貨。
運動外套激抵只需$59.4 搭配蛋白粉輕鬆免運費
Myprotein的運動服特別針對健身人士的需求，例如女裝的Seamless無縫系列，高腰設計能完美包裹腹部贅肉，深蹲時完全不會透肉，安全感滿分。而男裝的運動背心則採用了排汗極速的輕盈面料，即便是春日濕熱天氣下做HIIT，亦能保持乾爽不黏身。目前官網正進行限時激減，只要在結帳時輸入優惠碼 【newyearhk】，全場竟然可以享有低至35折的震撼折扣。原本數百元的機能長褲，折後只需百多元即可買回家，而一款女款短裝外套原價$108，55折後只需$59.4，顏色碼數已經剩下少量貨，感興趣就手刀搶購！
此外，Yahoo購物專員給大家透露精明眼小貼士！官網只要買滿$600即可享有免運費送到家。建議大家可以跟朋友夾單，或者一次過補貨蛋白粉加兩三件新衫，輕輕鬆鬆就能湊夠數。趁現在尺碼還全，真的要快手，因為熱門的黑、灰基本款通常在優惠初期就會被搶購一空！
MP Women's Shape Seamless 7/8 Leggings
35折特價：$280｜
原價：$799
MP Women's Tempo Flared Leggings
55折特價：$202｜
原價：$367
MP Women's Basics Body Fit Long Sleeve T-Shirt
55折特價：$185.4｜
原價：$337
MP Women's Training Short Sleeve T-Shirt
55折特價：$116｜
原價：$211
MP Women's Tempo Cropped Jacket
55折特價：$59.4｜
原價：$108
MP Men's Rest Day Hoodie
55折特價：$327｜
原價：$594
MP Men's Rest Day Joggers
55折特價：$247.5｜
原價：$450
【屈臣氏】加拿大楓之寶特強葡萄糖胺750及軟骨素第2件半價
屈臣氏精選一系列健康產品，京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏便利裝10包裝 $78/2件、京都念慈菴積熱清12片2件9折、馬百良秋梨潤喉蜜便利裝10包裝 $68/2件、精選加拿大楓之寶特強葡萄糖胺750及軟骨素第2件半價、虎標鎮痛藥布9片裝 $59、撒隆巴斯鎮痛膏布80片裝 $80！
foodpanda優惠碼2026｜2月最新外賣自取Promo Code合集！辦年貨88折／外送激減$120／譚仔自取7折（附免費Pro試用碼）
foodpanda優惠碼2026｜不想出街同人逼，或者忙於大掃除、辦年貨？foodpanda 推出了全新「新春爆筍」優惠，無論是叫外賣團年，還是網購賀年禮盒都有折。Yahoo Food 為大家整合了 2 月份最新 Promo Code 懶人包，超市百貨買滿指定金額即享 88折，人氣餐廳如元氣壽司、譚仔更減高達 $120！文末更教你點樣 免費試用 1 個月 pandapro，即刻 Save 低內文慳到盡！
「我佛慈機」吊飾網上爆紅！本地品牌設計，超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器
「我佛慈機」吊飾，近期在網上爆紅！超療癒又帶點幽默的隨身唸佛神器，由本地品牌 Lonely Kidney 出品，曲目有「四字五音」、「南無觀世音菩薩」，一眾想要普渡眾生氛圍、淨化身心靈的朋友，也許可以考慮入手。
《經濟》新加坡第四季經濟按年增長6.9%勝預期 上調今年經濟增長至2%至4%
新加坡貿易與工業部公布，新加坡去年第四季經濟按年增長6.9%，高於市場預期的6.5%以及政府先前預計的5.7%，受惠於AI持續蓬勃發展，包括美國、德國及日本等經濟體的擴張性財政政策以及寬鬆的金融環境，繼續支持全球經濟增長。 新加坡政府又將今年新加坡經濟增長預測由先前的1%至3%，上調至2%至4%，因全球貿易活動保持韌性。(mn/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
舒華、Sana同款Polo Quarter-Zip成為2026首季流行天花板！這6件半拉鏈上衣推薦，將「爸爸衣服」穿出老錢貴氣
Polo Ralph Lauren Quarter-Zip 半拉鍊麻花針織衫成 2026 首季流行天花板！LYST Index 2025 第四季榜單新鮮出爐，比起各式的潮流著裝，更多的是經典單品回歸。
農曆新年2026｜拜年必著「旅行神鞋」Asics限時8折！人氣Gel-1130低至$520／Japan S只需$472
每逢一到農曆新年，就是一個完美藉口入手新鞋、新衫過新年！近日Catalog網店推出農曆新年優惠，當中指定品牌有限時8折優惠，推介大家可以留意平時超少減價的人氣鞋款Asics，今次有近30款波鞋列入8折優惠中，連近年被稱為「旅行神鞋」的Gel-1130及Gel-Kayano系列都有平，相當難得！Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，以及滿$500即免運費送貨。趁最後幾日限時優惠，去掃平貨喇！
農曆新年2026｜新年新波鞋 New Balance劈價$559起入手！必掃人氣530／2002R限時8折
農曆新年就到，大家仍未買新波鞋過年？現在Catalog網店減價是各位最後衝刺的機會！Catalog網店突發推出指定品牌正價產品限時8折優惠，Yahoo購物專員望過，發現近年由IU加持而再次爆紅的New Balance波鞋絕對值得留意，當中平時少有減價的系列如2002R、740、2010、530等都有平，折後最平只需$559起就買到，而且不少鞋款更是多碼及靚色，十分有誠意。Catalog網店更加碼買滿指定價錢額外再減最多$88，折上折後分分鐘五百頭就入到，是大家新年買新波鞋的最佳時機！想知有邊幾款New Balance波鞋抵買？即看內文！
海洋公園全新全年會籍登場！無限次入園+優越卡三人同行限時8折 低至港幣$1,272
海洋公園新一年為大家帶來驚喜！全新全年會籍正式登場，劃分為「優越卡」、「金卡」及「銀卡」三大級別，讓不同需求的遊客都能找到最合適的選擇。更令人興奮的是，現正推出限時優惠，三人同行購買「優越卡」即享8折優惠，折後低至港幣$1,272即可全年任何日子無限次入園。三款全年會籍有何分別？立即為大家逐一拆解！
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
【百佳】精選產品買1送1（即日起至12/02）
百佳多款精選產品買1送1，即睇有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有高潔絲極柔安心熟睡褲平均$28/件、粉紅桃子洗衣珠平均$69.5/件、倩絲親膚4層Q版紙手巾平均$10/件、金御膳椰汁蛋卷平均$37.5/件！
【多相】可口可樂60周年｜香港可口可樂博物館首度開放公眾參觀 2.12起接受報名（內附報名連結）｜Yahoo活動街
札根香港60年的太古可口可樂一直與香港人同聲同氣，你又曾否好奇這些「聲」和「氣」是如何製造出來的呢？作為周年誌慶的壓軸活動，全新升級的香港可口可樂博物館將首次向公眾開放，並於3月7日（六）舉辦一連三場的公眾導覽活動，讓市民走進「香港製造」的廠房，親身感受暢爽滋味！
【百佳】滴露洗衣旋珠買2送2 再送3條TEMPO衛生紙等$429.6豐富禮品
由即日起至2月12日，百佳網店滴露洗衣旋珠買2送2，再送總值$429.6禮遇！
農曆新年2026｜UGG官網新年優惠低至4折！經典雪靴平近$450／毛毛拖鞋不用$700
最近不少品牌官網及網購平台都趁農曆新年2026來臨前，推出最後一次冬季大減價，而平時少有優惠的UGG官網亦加入今次折扣戰團，推出指定產品限時低至4折外，一些全新的25年秋冬新款亦有低至6折，而且更加碼推出全場限時免運費！Yahoo購物專員率先望過，不少人氣系列如Tazz II、Classic Ultra Mini、Disquette等都有平，更多碼、多色選擇，誠意爆燈！趁UGG官網優惠入手對毛毛鞋，新年就可以暖笠笠去拜年喇。
台灣人都愛飛日本是因為？在日本旅行時感受到「日本真好」的6種時刻
在眾多國家之中，對台灣人十分友善的國家之一便是日本。此外，地理位置相近與同是亞洲文化圈、來往日本的機票價位便宜等因素，可能也是許多台灣人喜愛到日本旅遊的原因。但即便是同樣文化圈內，究竟日本有什麼樣的魅力呢？本篇文章是筆者從自身角度出發，介紹到日本旅行時體驗到的各項優點。
PizzaExpress會員堂食單點主菜74折、L'occitane玫瑰潤唇膏低至$52｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！
Dyson香港官網折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年2月最新/免運費/免費退貨攻略
創立於英國的知名家電品牌Dyson，一向是不少女士的心儀電器，無論吸塵機、空氣清新機、冷暖風機，以至髮型用品的風筒及直髮夾都長期大受好評，連英國皇室都曾被影到使用Dyson產品。不過Dyson產品絕非便宜，以家電來講屬中高價位，想入手都要考慮一陣子。Yahoo購物專員為大家更新Dyson香港官網折扣、Promo Code、優惠碼，讓大家可以用最優惠價入手。即睇Dyson官網至抵買推薦、免運費及退換貨詳情。
新年禮物2026｜初代 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
隨住 AirTag 2 正式登場，而家正正係趁清貨入手初代 AirTag 嘅好時機。呢款追蹤器同新款喺實際功能上分別唔算太大，又喺 Amazon 做緊歷史低價優惠。
【君蘭麵包廠】全店88折（只限08/02）
君蘭麵包廠每月8號舉行「君蘭發發節」，全店買麵包、批、撻、蛋糕等都有88折優惠，大家記住鎖定「折」日，盡情掃貨！
Keeta優惠碼2026｜新客領$300大禮包！滿$100減$80＋日日搶半價 附Alipay/PayMe獨家coupon
Keeta 是美團旗下的香港外賣平台，每月均會聯同全港不同特色餐廳推出多項飲食優惠。無論是新客戶或是現有客戶，美食外送或是外賣自取，今個11月為大家送上最新優惠資訊！大家快點趁優惠未完結和親朋戚友一起享受優惠喇！
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日