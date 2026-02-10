Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

不止賣蛋白粉！Myprotein運動服全線35折起 這款外套折後$59.4、買滿$600免運費！

講起Myprotein，大家腦海中第一時間浮現的一定是性價比極高的乳清蛋白粉。但如果大家最近有去逛逛官網，就會發現這個英國品牌正在悄悄「變身」。Myprotein的男女裝運動服飾系列已經十分成熟，從高強度訓練的Training系列到適合日常穿著的Basics Body Fit系列，無論是剪裁還是機能面料，完全不輸一線運動大牌，重點是最近有農曆新年優惠，35折後價錢平到非常令人驚訝！

Myprotein官網優惠詳情

輸入優惠碼 【 newyearhk 】 立刻享有35折！

買滿$600享免運費。

如果尺碼不適合可以選擇30天內退貨。

運動外套激抵只需$59.4 搭配蛋白粉輕鬆免運費

Myprotein的運動服特別針對健身人士的需求，例如女裝的Seamless無縫系列，高腰設計能完美包裹腹部贅肉，深蹲時完全不會透肉，安全感滿分。而男裝的運動背心則採用了排汗極速的輕盈面料，即便是春日濕熱天氣下做HIIT，亦能保持乾爽不黏身。目前官網正進行限時激減，只要在結帳時輸入優惠碼 【newyearhk】，全場竟然可以享有低至35折的震撼折扣。原本數百元的機能長褲，折後只需百多元即可買回家，而一款女款短裝外套原價$108，55折後只需$59.4，顏色碼數已經剩下少量貨，感興趣就手刀搶購！

此外，Yahoo購物專員給大家透露精明眼小貼士！官網只要買滿$600即可享有免運費送到家。建議大家可以跟朋友夾單，或者一次過補貨蛋白粉加兩三件新衫，輕輕鬆鬆就能湊夠數。趁現在尺碼還全，真的要快手，因為熱門的黑、灰基本款通常在優惠初期就會被搶購一空！

MP Women's Shape Seamless 7/8 Leggings

35折特價：$280｜ 原價：$799

SHOP NOW

MP Women's Shape Seamless 7/8 Leggings

MP Women's Tempo Flared Leggings

55折特價：$202｜ 原價：$367

SHOP NOW

MP Women's Tempo Flared Leggings

MP Women's Basics Body Fit Long Sleeve T-Shirt

55折特價：$185.4｜ 原價：$337

SHOP NOW

MP Women's Basics Body Fit Long Sleeve T-Shirt

MP Women's Training Short Sleeve T-Shirt

55折特價：$116｜ 原價：$211

SHOP NOW

MP Women's Training Short Sleeve T-Shirt

MP Women's Tempo Cropped Jacket

55折特價：$59.4｜ 原價：$108

SHOP NOW

MP Women's Tempo Cropped Jacket

MP Men's Rest Day Hoodie

55折特價：$327｜ 原價：$594

SHOP NOW

MP Men's Rest Day Hoodie

MP Men's Rest Day Joggers

55折特價：$247.5｜ 原價：$450

SHOP NOW

MP Men's Rest Day Joggers

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

