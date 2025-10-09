NanaQ曬3位數水費額！極簡不用衛生紙、棉

▲YouTuber NanaQ主打極簡行為時常被網友討論。昨日她公開自家兩個月僅需178元的水費帳單，透露自己不使用衛生紙、棉，澄清自己：「真的沒有浪費。」（圖／NanaQ IG@nanaq1111）

[NOWnews今日新聞] YouTuber NanaQ主打極簡、自律生活擁有許多知名度，部分行為時常引起網友討論。過去她曾曝光自己不使用衛生紙、衛生棉，被部分網友嘲她總是用水洗，浪費水一樣是浪費資源，昨（8）日她公開了自家水費帳單，兩個月僅需繳納178元，同時澄清自己：「真的沒有比較浪費水。」

NanaQ昨日透過社群Threads發文，寫下：「我不用衛生棉，在家不用衛生紙，真的『沒有』比較浪費水，兩個月用水8度，而且天天煮飯，一天洗兩次澡。」同時曬出自家水費帳單，僅需178元，透露即使每天自己煮飯、洗兩次澡的狀況下，依然保持著極簡用量，強調自己並沒有像網友所說的浪費資源。

NanaQ也曬出了不使用衛生棉的替代方法，她透過可以多次使用的月亮杯來緩解生理期需要隨身攜帶、替換衛生棉的困擾。根據了解，選擇在生理期使用月亮杯者，她們一天內需要用中性清潔劑或是清水清洗2次，且不需要像衛生棉一樣每1至2小時就需要替換，月亮杯每3至4小時更換即可，因為較沒有異物感、又可以省下許多購買衛生棉的經濟壓力，近期成為了許多女性在生理期時的新選擇。

▲NanaQ曬出自己的水費帳單，澄清自己沒有浪費水。（圖／NanaQ Threads）

NanaQ貼文曝光後，也吸引許多網友前來留言，認為她少用了水，但是選擇用紙本帳單，並沒有比較環保，「電子帳單更環保謝謝」、「你少用了水，然後帳單用紙本，只是炫耀自己沒苦硬吃，但是不環保」、「帳單寄紙本的太不環保了吧」；另外也有男性網友質疑，「你不用衛生棉，那所以內褲紅了就丟棄換新的？你真的好極簡生活」、「擦屁布不用洗喔？」讓NanaQ回應表示，居然有人不知道女性生理用品「有除了衛生棉以外的選擇」，直呼：「我被嚇死了。」

