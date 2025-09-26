英國調查揭三分一女學生曾被性騷擾
Nancy Kwai新歌《Will you answer me?》MV玩水 自爆「淨係識浮㗎咋」首試新曲風感興奮
Nancy Kwai (歸綽嶢) 日前推出新歌《Will you answer me?》，為第三張個人專輯揭開序幕，新歌有別於Nancy過往一貫溫柔曲風，首次嘗試帶有搖滾味道及力量比較強勁的歌曲。為樂迷們送上驚喜！新歌找來合作多次的編曲人Seatravel及監製陳考威，而作曲及作詞部份則交由首次合作的台灣作曲人Hans陳思翰及香港填詞人小克操刀。
Nancy Kwai第三張專輯將圍繞一個概念：「Q&A」，也就是一系列對自己的靈魂拷問。有時候，我們面對難題時，除了最簡單的“Yes”或“No”、以及餘下的選擇去路，往往不知道正確答案是什麼，到底每個答案背後的可能性是什麼，這種情況漸漸匯聚成了「迷惘」的感覺。
Nancy說：「今次呢隻新歌叫《Will you answer me?》呢隻歌就係想講一個女仔喺面臨呢個失戀嘅時候， 佢回想返同對方嘅點點滴滴，咁佢想知道會唔會可以用咩方法重新走出來。呢隻歌同我以前（歌曲）嘅曲風都非常之唔一樣啦，偏rock少少嘅，咁呢種偏rock同埋偏powerful嘅一個曲風都係我一直都非常之想去嘗試啦，如果有留意開我嘅訪問嘅觀眾應該都有留意到我由年頭開始就已經係同大家講，我非常想嘗試呢個pop rock嘅曲風，例如話我都好想唱下Dear Jane嗰種歌！哈哈！所以終於喺呢個9月我有呢個機會去唱一隻咁樣嘅歌，我自己係非常之興奮！可能我本身就係鍾意女仔係一個比較strong啲嘅感覺，由入行以嚟我都一直都好想試，終於可以有個機會去試一啲比較rock啲嘅曲風，我就覺得嘩！好期待！好新鮮！」
她續說：「我哋呢隻MV呢就去台灣拍，MV見我反身撻落水好多次有冇達到背脊痛？因為我哋都係企喺一個非常淺嘅池邊咁樣撻落去，只不過係第一次真係有少少驚，但係見到影出嚟嘅畫面呢嗰一下就覺得，嘩！你叫我再企高啲（撻落去）都值得！我都會去！因為影出嚟真係好靚，我本身就唔係一個游泳健將嚟㗎！我淨係識得好簡單嘅浮喺水面，哈哈！所以都好感恩拍到我哋reference入面想拍嘅野！」
Nancy亦分享於錄音室的感覺：「今次嘅錄音過程，我都覺得幾得意嘅！因為平時我啲歌係偏向溫柔、soft 啲，去錄歌嗰陣時監製可能會同我講話，你貼近支咪唱 營造出有一種喺同其他人係佢耳邊輕輕地講咁，但係今次就完全唔一樣，反而監製可能會叫你企得唔使太近支咪，跟住將你心中嘅不滿全部都發泄出嚟啦咁！我覺得 嘩！我係好用力地係錄音室每一次都唱咗三四個鐘，其實返到屋企係好攰架哈哈！」
其他人也在看
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人
TVB熱播劇集《俠醫》將於今晚（26日）播出大結局，日前劇情講到鄧世鏗（丁子朗飾）愈來愈衰，除咗狠心推姑媽鄧淑歡（盧宛茵飾）落樓梯、意圖對羅穎茵（譚凱琪飾）出手傷害，昨日（25）播出嗰集仲用刀插向父親鄧力圖（鄭子誠飾）背脊。而大結局中，鄧世鏗更綁架羅穎琛（張曦雯飾）及沈綺婷（劉佩玥飾），又向凌為民（陳豪飾）勒索一千萬贖金，連番行為展露喪心病狂一面。丁子朗今次喺《俠醫》嘅演出引起極大迴響，除咗有網民表示睇到把幾火，更有唔少人認為佢係「御用奸人」鄭子誠嘅接班人，鄭子誠亦肯定丁子朗嘅演技：「佢有同我講話個角色，好似當年佢喺真情一樣咁衰，所以佢成日同我講，阿仔你真係好有我影子， 有佢嘅肯定我已好開心。」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
焦浩軒憑《愛·回家》艾頓壯入屋 重返《流行都市》擔任主持 觀眾集氣多拍劇
焦浩軒憑TVB劇《愛·回家之開心速遞》的阿壯一角成功入屋，形象不錯的他甚有觀眾緣，一直被外界看好。不過，曾離開《流行都市》的他近日重返節目擔任主持，令觀眾擔心他會否繼續拍劇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 19 小時前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《業績》新世界(00017.HK)年度持續經營業務股東應佔虧損擴至163億元
新世界發展(00017.HK)公布截至今年6月底止全年業績，來自持續經營業務應佔股東虧損擴大至163.01億元，上年同期蝕118.06億元；來自持續經營業務的每股虧損6.82元。不派息。AASTOCKS ・ 13 小時前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反
賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
新世界總債務1461億 鄭家純：時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？(更新)
新世界發展(017)今日公布截至6月底止年度業績，總債務約為1,461億港元(下同)，於2025財年減少約57億元；凈債務約為1,201億元，同期減少約35億元；短期債務約為66億元，減少約350億港元；淨負債比率增5.6%至58.1%。截至6月30日，新世界已完成約882億元的貸款再融資及協調工作。am730 ・ 11 小時前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 1 天前
陳綺貞怎麼可能已經50歲？音樂節上露出小蠻腰，在生病後就研究飲食養生：學煮食令我不再當方型西瓜
陳綺貞怎麼還是那個樣子？日前出席鄂州銀河左岸音樂節的陳綺貞，穿著粉紅色蕾絲邊的露腰上衣，露出沒半點贅肉的肚子，充滿少女味的程度，令人幾乎忘掉了陳綺貞今年剛過了五十歲生日。快來跟這位凍齡歌姬學習，除了音樂使人年輕以外，背後是對護膚和飲食的擇善固執。Yahoo Style HK ・ 23 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界
馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滙豐稱在金融市場佈署量子計算獲得領先全球的突破 笑傲華爾街對手
滙豐表示，它在金融市場部署量子計算方面取得了全球首個突破，華爾街一些大型公司爭相將這項尖端技術融入日常營運中，且這方面的競賽愈演愈烈。Bloomberg ・ 1 天前
「西班牙深蹲」健身熱潮是什麼？韓國女團級鉛筆腿秘訣，在家加上「一物品」即護膝零負擔
深蹲是不少人鍛鍊緊實下半身線條的必備動作，然而這個看似簡單的動作對膝關節的潛在壓力卻不容忽視。因此，近年健身圈興起了一股「西班牙深蹲」熱潮，與傳統深蹲相比動作結構更貼心，在減輕關節壓力的同時，仍能讓下半身肌肉得到充分鍛鍊，許多健身教練甚至形容它是「膝蓋救星」！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！YAHOO著數 ・ 1 天前