英國調查揭三分一女學生曾被性騷擾

Nancy Kwai新歌《Will you answer me?》MV玩水 自爆「淨係識浮㗎咋」首試新曲風感興奮

Nancy Kwai新歌《Will you answer me?》MV玩水 自爆「淨係識浮㗎咋」首試新曲風感興奮
Nancy Kwai新歌《Will you answer me?》MV玩水 自爆「淨係識浮㗎咋」首試新曲風感興奮

Nancy Kwai (歸綽嶢) 日前推出新歌《Will you answer me?》，為第三張個人專輯揭開序幕，新歌有別於Nancy過往一貫溫柔曲風，首次嘗試帶有搖滾味道及力量比較強勁的歌曲。為樂迷們送上驚喜！新歌找來合作多次的編曲人Seatravel及監製陳考威，而作曲及作詞部份則交由首次合作的台灣作曲人Hans陳思翰及香港填詞人小克操刀。
Nancy Kwai第三張專輯將圍繞一個概念：「Q&A」，也就是一系列對自己的靈魂拷問。有時候，我們面對難題時，除了最簡單的“Yes”或“No”、以及餘下的選擇去路，往往不知道正確答案是什麼，到底每個答案背後的可能性是什麼，這種情況漸漸匯聚成了「迷惘」的感覺。

Nancy說：「今次呢隻新歌叫《Will you answer me?》呢隻歌就係想講一個女仔喺面臨呢個失戀嘅時候， 佢回想返同對方嘅點點滴滴，咁佢想知道會唔會可以用咩方法重新走出來。呢隻歌同我以前（歌曲）嘅曲風都非常之唔一樣啦，偏rock少少嘅，咁呢種偏rock同埋偏powerful嘅一個曲風都係我一直都非常之想去嘗試啦，如果有留意開我嘅訪問嘅觀眾應該都有留意到我由年頭開始就已經係同大家講，我非常想嘗試呢個pop rock嘅曲風，例如話我都好想唱下Dear Jane嗰種歌！哈哈！所以終於喺呢個9月我有呢個機會去唱一隻咁樣嘅歌，我自己係非常之興奮！可能我本身就係鍾意女仔係一個比較strong啲嘅感覺，由入行以嚟我都一直都好想試，終於可以有個機會去試一啲比較rock啲嘅曲風，我就覺得嘩！好期待！好新鮮！」

她續說：「我哋呢隻MV呢就去台灣拍，MV見我反身撻落水好多次有冇達到背脊痛？因為我哋都係企喺一個非常淺嘅池邊咁樣撻落去，只不過係第一次真係有少少驚，但係見到影出嚟嘅畫面呢嗰一下就覺得，嘩！你叫我再企高啲（撻落去）都值得！我都會去！因為影出嚟真係好靚，我本身就唔係一個游泳健將嚟㗎！我淨係識得好簡單嘅浮喺水面，哈哈！所以都好感恩拍到我哋reference入面想拍嘅野！」

Nancy亦分享於錄音室的感覺：「今次嘅錄音過程，我都覺得幾得意嘅！因為平時我啲歌係偏向溫柔、soft 啲，去錄歌嗰陣時監製可能會同我講話，你貼近支咪唱 營造出有一種喺同其他人係佢耳邊輕輕地講咁，但係今次就完全唔一樣，反而監製可能會叫你企得唔使太近支咪，跟住將你心中嘅不滿全部都發泄出嚟啦咁！我覺得 嘩！我係好用力地係錄音室每一次都唱咗三四個鐘，其實返到屋企係好攰架哈哈！」

