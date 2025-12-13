Nano Banana 加持，Google 的 AI try-on 功能現在只要一張自拍就可以試玩

年中 Google 推出實驗性 App「Doppl」，只需一張全身照即可隨意試穿不同服裝，相當適合鍾意買衫又有選擇困難症的朋友，可以試過夠才出手，甚至試試他人的裝扮是否也適合自己。現在 Google 就將 Google Shopping 中的 AI try-on 功能強化，利用 Nano Banana 的強大生成能力，只需上傳一張自拍相即可隨時隨地試衫。

Google 星期四時宣布更新 AI try-on 功能，過去用戶必須上傳一張全身相片才能虛擬地試穿各式服飾，現在只需上傳一張自拍照，就可以利用 Nano Banana 生用戶的數碼全身模型去試穿服飾，試穿時只需揀好自己穿開的尺碼，就可以生成出多張虛擬的試穿相片，更可以選擇其中一張作為預設的試穿照。AI try-on 功能目前在 Google Shopping Graph的服飾項目中提供，不意外地這個更新也是在美國先行推出，但如果可以更快地於其他地區推出，就可以更好地照顧到購物狂的需要。

