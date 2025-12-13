iHerb限時優惠
Nano Banana 加持，Google 的 AI try-on 功能現在只要一張自拍就可以試玩
先於美國推出，真希望快些可在其他地區使用。
年中 Google 推出實驗性 App「Doppl」，只需一張全身照即可隨意試穿不同服裝，相當適合鍾意買衫又有選擇困難症的朋友，可以試過夠才出手，甚至試試他人的裝扮是否也適合自己。現在 Google 就將 Google Shopping 中的 AI try-on 功能強化，利用 Nano Banana 的強大生成能力，只需上傳一張自拍相即可隨時隨地試衫。
Google 星期四時宣布更新 AI try-on 功能，過去用戶必須上傳一張全身相片才能虛擬地試穿各式服飾，現在只需上傳一張自拍照，就可以利用 Nano Banana 生用戶的數碼全身模型去試穿服飾，試穿時只需揀好自己穿開的尺碼，就可以生成出多張虛擬的試穿相片，更可以選擇其中一張作為預設的試穿照。AI try-on 功能目前在 Google Shopping Graph的服飾項目中提供，不意外地這個更新也是在美國先行推出，但如果可以更快地於其他地區推出，就可以更好地照顧到購物狂的需要。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
全民造星6 總決賽｜少女時代孝淵驚喜加盟 與古天樂梁詠琪任評判
ViuTV人氣節目《全民造星》打造出MIRROR、ERROR 及 COLLAR等人氣組合，亦為素人打造演出機會加入娛樂圈。最近熱播中的《全民造星6》經歷多個舞台後，即將於1月4日於澳門舉行總決賽。今日（12日），ViuTV公布評判人選。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
叱咤頒獎禮2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」十強誕生 MIRROR成員霸一半席位
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票已於12月8日中午12時正式展開，從全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的新上榜歌曲中，選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後十強。截至12月12日中午12時首輪投票正式完結Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
36G崔碧珈撻着失婚「大隻Rocky」鄭健樂 社交網宣布戀愛中
推有36G無敵上圍的崔碧珈自與吳浩康分手後，一直感情空白冇拖拍，原來她靜靜起革命，竟與「大隻Rocky」鄭健樂拍拖！在Rocky社交網上，他改了Status，放上二人的照片，並Tag了崔碧珈（Anita Chui），寫明與Anita Chui在戀愛中，而崔碧珈亦在社交網大晒與Rocky做Gym的合照，照片寫明是昨日（12日）所拍，並留言：「S型曲線肌肉訓練計劃with Rocky🏋️♀️女人幾歲都要keep💪」即引起網民瘋狂討論，問他們是否真拍拖。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
美國套路被北京識破 特朗普AI總管稱中國拒買H200晶片
【彭博】— 白宮人工智能負責人David Sacks引述新聞報導表示，中國已經摸清了美國允許其購買英偉達H200人工智能晶片的策略，因而打算採用國產國產半導體。Bloomberg ・ 10 小時前
拋棄歐洲？牛彈琴：美國打算組建C5 全世界大吃一驚
具中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」今 (12) 日刊文表示，美國在日前發布的《國家安全戰略》(NSS)中暗示以「核心五國(C5)」機制取代傳統七大工業國集團(G7)，新架構囊括美、中、俄、印、日五國，徹底排除歐洲主要國家，這一顛覆性構想雖遭白宮否認，但國際觀察人士普遍認為，C5 符合特朗普一貫的「美國優先」邏輯。鉅亨網 ・ 1 天前
袁文傑說「感謝」惹離巢疑雲 《愛．回家》「潮善CP」成歷史？
無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》一直造就不少經典CP，當中「潮善CP」更是觀眾最喜愛一對之一。袁文傑在《愛．回家》「潮偉」一角入屋...東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價 批評對方是「吸血鬼」
大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。 該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主am730 ・ 5 小時前
日本最具爭議的生命課 網批：太殘忍了！
在日本，很多學校都會開設「生命課程」，用意是希望孩子們能夠從小就理解生命的可貴。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
網上熱話｜城巴驚現「路線牌陣」 網民：問一次加多張 真相曝光
近日社交平台流傳照片，可見一架來往中環及南區置富花園的城巴37A路線，車長竟於車頭放了5張「37A」大字路牌，恍如「路線牌陣」，但巴士電子顯示屏並無損壞。網民留言笑指，「每張37A都有一個故事」、「司機每一次俾人問係咪37A就加多張」、「然後乘客上車繼續問司機：37A呀可？」。亦有自稱車長是他爸爸的網民留言披露放5張路am730 ・ 1 天前
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺
香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世 終年 67 歲｜Yahoo
前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。行政長官李家超對蘇錦樑辭世表示哀悼。前特首梁振英在社交媒體發文悼念。據了解，自 2017 年離開政府「無官一身輕」的蘇錦樑，近年患有白血病。他除了效力過曾蔭權及梁振英班子的「熱廚房」，亦曾任民建聯副主席、醫院管理局成員、策略發展委員會成員及嶺南大學校董會成員。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港超級富豪1.7萬人 飆23%冠全球
致同香港會計師事務所發表《香港財富管理熱潮：引領全球市場新格局》報告顯示，香港在強勁資本湧入、家族辦公室增長、金融科技創新，以及與大灣區深度融合的情況下，有望超越瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心。今年上半年，香港超級富豪人數飆22.9%至17215人，是全球頂級財富市場中增幅最大地區。信報財經新聞 ・ 14 小時前
【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）
無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
41歲尹恩惠169公分「長年維持47kg」 飲控法曝光：一天吃滿三餐，不節食也能瘦！
南韓女星尹恩惠出道自女團Baby V.O.X，現年41歲的她近日在YouTube頻道公開赴美旅遊的Vlog，其中與友人聊到關於減重的話題，再度引發大眾關注她的身材管理方式。姊妹淘 ・ 1 天前
公院藥物收費調整｜設一萬元全年收費上限「有身份證皆可申請」 醫管局：調整資源資助重病及罕見病︱Yahoo
【Yahoo健康】作為公立醫院收費改革的一部分，藥物收費調整將於 2026 年 1 月 1 日起生效。醫管局總藥劑師崔俊明表示，醫管局藥費開支亦逐年增加，藥費調整目的是扭轉過往「小病高資助，大病要自費」的情況，指調整後，會加快引入新藥，並增加對重病及罕見病藥物治療的資助。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美股「失落十年」？分析：未來10年回報恐近零
根據《商業內幕》報導，華爾街越來越多分析師預測美股可能面臨「失落十年」，美銀 (BAC-US) 預期標普 500 指數未來 10 年將下跌 0.1%，主因是估值過高和牛市已持續 15 年；高盛也認為美股報酬率將落後歐洲、日本等市場。鉅亨網 ・ 19 小時前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
狼隊高層認夏天簽錯人
【Now Sports】狼隊技術總監馬特積遜周五承認，球會在今夏轉會市場未能作出有效引援，導致球隊目前在英超深陷降班危機。英超已踢了15輪比賽，狼隊仍然難求一勝，只和過兩場在積分榜墊底，與尾2的般尼也有8分差距。狼隊夏天不是沒有增兵，簽入費蘭度盧比斯、阿利亞斯、禾夫、查祖亞、拉迪斯拉夫基治及阿洛古達利6名新球員，但他們全部都有一個共通點，就是沒有英超經驗。馬特積遜（Matt Jackson）告訴BBC：「引入這些球員的初衷是正確的，但到了這個階段只拿到兩分，就不得不承認策略上是錯誤的，因為我們排出的任何正選陣容都不夠出色。」「我們非常相信這些球員會成長，他們能力上是出色的，也會進步，但考慮到目前的情況，我們想要的是立竿見影的效果。」這名球會技術總監續謂：「就目前的市場情況，1月要簽球員補充實力，有一定難度；然而，我們資源有限，也只能尋找一些未被其他球隊關注的球員。」狼隊季初在成績不穩定下，仍堅持與領隊域陀皮利拉續約3年，結果兩個月後就辭退了對方和其團隊，並從英冠的米杜士堡撬走艾華士來領軍，支付了一筆解約金，但這名狼隊舊將似乎也無法挽救球隊，領軍4仗全敗，並在周一對曼聯才靠比格迪射入他執now.com 體育 ・ 22 小時前
將軍澳美食｜將軍澳九龍東皇冠假日酒店1月起改名 3間餐廳年底結業
位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店即將改名！酒店近日宣布將於2026年1月正式更名，而酒店內的3間餐飲設施將於2025年12月31日正式結業，有不少街坊和食客都表示不捨！Yahoo Food ・ 1 天前