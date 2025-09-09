nano banana 教學｜影樓照超貴？一秒自製 Harcourt 殿堂級人像照

隨著 Google 官方釋出提示詞（prompt）教學，廣大熱愛鑽研的玩家開始在 Nano Banana 裡發掘出越來越多新玩法。最近很熱門的一類操作便是上傳自己的照片，然後讓 AI 幫你改成觀感高級的影樓肖像。但要怎麼寫提示效果才好？本文就以殿堂級影樓 Harcourt 的經典風格給大家做個範例。

進入 Google AI Studio（或第三方「中轉」服務）選擇 nano banana 後，上傳自己的人像照片，同時輸入以下提示：

An iconic Studio Harcourt style black and white portrait, high-contrast monochrome, hard key Fresnel tungsten continuous light from 45° above, subtle fill, clean hair light, dark-to-gray gradient background with an oval halo, shallow depth of field, luminous catchlights, 3/4 view with slight chin-up, sculpted facial planes via gentle dodge & burn on nose/cheekbones/jawline, fine film grain, minimalist background.

提示大意：

生成一張 Harcout 影樓代表性風格的黑白肖像，高對比黑白色調，使用來自上方 45 度的硬質鎢絲連續光打光，低比重補光，要有清晰的髮絲光，背景由黑色至灰色漸變，中心有橢圓形光暈，照片為淺景深，人物有眼神光，採 3/4 側臉角度，略微抬下巴，透過對鼻子、顴骨及下頜線的細膩明暗調整塑造立體面部輪廓，照片帶有細膩膠片顆粒質感，背景極簡。

當然，在此基礎上你還可以根據自己的偏好做出調整，類似換裝等操作也就是多加一句話。根據 Google 的建議，在創作這類圖片時你「需要像攝影師一樣思考」，提示詞中盡量包含機位角度、畫面類型、光線、細節等內容，這樣才更利於引導模型生成逼真圖片。不過以我們的實測結果來說，雖然 Nano Banana 支援中文輸入，但基於英文提示詞的生成效果似乎還是更好。所以大家在得不到理想的圖片時，不妨結合 LLM 把提示詞換成英文試試囉。

