nano banana 教學｜足不出戶，用生活照，只需用 10 秒即幫你製作出正裝證件照！

Google 的 nano banana 真的好玩，除了官方釋出的提示詞（prompt）教學之外，也有其他提示詞玩法，例如之前為大家介紹的一秒自製 Harcourt 殿堂級人像照玩法。可以玩出特別的人像照，當然也可以用 nano banana 變出堪用的證件照了，那麼一於用 nano banana 製作出很多人都想拍的韓式證件照，只需 10秒就可完成，值得大家試一下。

進入 Google AI Studio（或第三方「中轉」服務）選擇 nano banana 後，上傳自己的人像照片（以前的證件照或生活照也可），同時輸入以下提示：

Change to Korean passport photo style, plain white background, even soft lighting, facing forward, neutral expression, formal outfit, no accessories.

提示大意：

換成韓式護照相風格：純白背景、柔和均勻打光、正面面向鏡頭、表情中性、正式穿著、無配戴飾物。

生成照片的效果還可以，當然也可按自己需要進行微調，例如轉換不同顏色的外套或上衣、背景顏色，甚至是從正面變成側身企等，變出其他風格的相片（拿來更新 LinkedIn 的頭像也不錯）。想生成效果更好，最好找一張拍得較為正面的生活照，這樣 nano banana 不會為你的樣貌進行「大整容」，以獲得最好的效果。

同樣，雖然 Nano Banana 支援中文輸入，但基於英文提示詞的生成效果似乎還是更好。所以大家生成圖片時效果不太滿意的話，把提示詞換成英文試試，可能會較好。

