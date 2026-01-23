專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
Naomi Osaka 以水母靈感 Nike x Robert Wun 球裝亮相 2026 Australian Open
一套把高效能運動裝同天橋高訂時裝完美融合的未來感戰袍。
重點摘要
Naomi Osaka 身穿由 Nike 與 Robert Wun 共同打造、以水母為靈感的專屬球裝，拿下她在 Australian Open 的首場勝利
這身前衛造型亮點在於層疊寬褲、薄紗遮面帽，以及蘊含紀念意味的蝴蝶圖案
Osaka 親自參與設計，聯手打造這套融合高訂美學與機能表現的造型
4 度奪得 Grand Slam 冠軍的 Naomi Osaka 強勢回歸 2026 Australian Open，以一套由 Nike 與高訂設計師 Robert Wun 聯手訂製的專屬球裝踏上球場，在首輪即告捷。面對來自克羅埃西亞的 Antonia Ružić，Osaka 身著一襲海洋意象造型出賽，巧妙游走於高效能運動服與前衛高訂之間。
整體造型以綠松石色紮染與綠色工字背心剪裁連身裙為主，外搭層疊設計的百褶寬褲。呼應 Wun 一貫的戲劇張力，Osaka 進場時配戴白色寬檐薄紗帽，並披上點綴有有機流線觸鬚細節的拉鍊外套。整套穿搭以水母為靈感，同時加入數隻精緻白蝶，致意她在 2021 年於 Melbourne 奪冠征途中，一隻蝴蝶停落臉龐的經典時刻。
Osaka 在設計階段親自參與構思，並在賽後表達對是次合作的感謝。自 2019 年與 Nike 簽約以來，她不斷推進球場時尚的界線，最近一次是在 2025 U.S. Open 以「red rose」主題驚喜登場。今回水母靈感的新剪裁輪廓，為這位頂尖運動員翻開全新篇章，繼續以頂級競技實力結合前瞻風格視野。
