Nars Afterglow有色潤唇膏太美了！Kaia Gerber同款，9款色，奶油絲滑質地水潤飽滿又不顯唇紋

有無唇膏迷請過來這邊！又有新唇膏亮相，這次是Nars Afterglow系列的唇膏，是品牌很受歡迎的系列，這次要帶來新配方，是可以幫忙化嘟嘟唇水潤飽滿妝的Afterglow悅光護唇膏系列！

官方圖片

近年唇妝大熱水潤飽滿、水光感重的唇妝，從日韓到歐美的美妝品牌都大推滋潤感重的唇膏，這次Nars迎來2026首波新作，以Afterglow悅光護唇膏系列出發，推出全新極致水感的升級配方。找來新生代名模星二代Kaia Gerber代言，一口氣9款有色潤唇膏，其奶油質地保濕滋潤，又不會太黏膩，同時都有撫平唇紋效果。

官方圖片

新配方滋潤成分包括梔子花保濕複合物，裡面有椰子油、大溪地梔子花萃取與維他命E，令質地絲滑水潤，同時有芒果籽油與乳木果油幫忙鎖水，以及透明質酸平滑粒子營造光滑飽滿感，各位想化水潤嘟嘟唇妝的朋友又有新目標。

官方圖片

9款新色包括大熱的乾燥玫瑰色Dolce Vita 888、淺粉紅色Stargaze 236，還有秋冬妝大熱的拿鐵棕色Crush 232、黑櫻桃色Hot Line 257、紅栗色Aragón 277；用起來很秀氣的裸紫色Fast Lane 237。想要Party Vibe派對閃亮唇妝可選蜜桃粉珠光色Orgasm 777，以及亮色系櫻桃粉色Miseducation 259；想要透明做疊加效果的潤唇膏就選Triple X 270。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

官方圖片

全新升級配方Afterglow悅光護唇膏（$270）已經上架了，想入手有色潤唇膏可以去試試看！

