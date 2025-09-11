NASA禁中國公民參與轄下計劃及工作。(資料圖片)

美國太空總署(NASA)禁止中國公民，參與轄下的各項研究計劃及工作。NASA發言人指，已針對中國公民採取內部措施，限制他們進入相關設施、存取資料及連接網絡系統，以確保工作安全。NASA一向對聘用中國公民設限，但持美國簽證的中國人過往可以作為承包商、研究生或科研人員參與研究工作。但據報上周五(5日)開始，原本為NASA工作的中國公民被禁止登入總署的數據系統，並禁止參與其工作相關的會議，無論是實體或是網上會議。

NASA代理署長達菲：美方必須繼續在太空領域保持領先。(Reuters)

NASA 代理署長：美方必須繼續在太空領域保持領先

NASA代理署長達菲(Sean Duffy)早前表示，美國與中國正處於太空競賽，而中國的太空探索行動具軍事性質，強調美方必須要繼續在太空領域保持領先，包括未來的登月計劃。

