NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球

（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普兩度提名出任國家航空暨太空總署（NASA）署長的艾薩克曼在今天的聯邦參議院確認聽證會上表示，他的目標，是讓美國在重返月球的競賽中擊敗競爭對手中國。

42歲的艾薩克曼（Jared Isaacman）是億萬富翁企業家及民間太空人，也是電動車商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的密友。川普11月再次提名艾薩克曼擔任NASA署長之後，他今天出席罕見的第2次確認聽證會。

艾薩克曼告訴參議員，如果獲得確認，他將確保2017年在川普首任任內啟動的「阿提米絲」（Artemis）月球探索計畫取得成功。

艾薩克曼表示：「美國將在我們的偉大競爭對手之前重返月球，我們將在月球表面建立持久存在，以理解並實現科學、經濟及國家安全價值。」

川普最初是在贏得2024年大選後宣布提名艾薩克曼，2025年4月撤回，上月再次提出，反映出川普與全球首富、太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克之間忽冷忽熱的關係。

川普春天與馬斯克發生爭執時曾撤回艾薩克曼的首次提名，當時馬斯克主管川普所謂的「政府效率部」（Department of Government Efficiency, DOGE）。

不過，川普與馬斯克此後似已和解。

●第二次太空競賽

距離人類上次登陸月球表面已有53年。在冷戰時期與蘇聯的太空競賽中，美國最後一次完成這一壯舉是1972年12月的阿波羅17號（Apollo 17）任務。

在今年4月的首次確認聽證會中，艾薩克曼表示他想將重點放在送太空人上火星，但今天他對火星的表述較為謹慎，反而更強調美國盡快重返月球的目標。

但「阿提米絲」計畫近年來多次延誤，專家9月警告，由馬斯克旗下SpaceX開發的月球著陸器可能無法及時準備就緒。

艾薩克曼在聽證會上指出，如果出現這種情況，美國可能會被也計畫於2030年前登月的中國超越。