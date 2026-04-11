NASA阿提米絲2號太空人返回地球 歷史性繞月任務圓滿落幕
（法新社聖地牙哥10日電） 搭載4名太空人的美國國家航空暨太空總署（NASA）太空船今天按計畫濺落於加州外海，為NASA逾50年來首度載人繞月測試任務畫下圓滿句點。
法新社報導，任務指揮官魏斯曼（Reid Wiseman）回報，機組人員－他本人以及科克（Christina Koch）、葛洛佛（Victor Glover）和韓森（Jeremy Hansen）－狀況「穩定」且「一切正常」。
NASA公共事務官納維爾斯（Rob Navias）在NASA直播中解釋這些太空人的返回過程。他說：「這代表他們的狀況非常好。」
在他們重返大氣層這個高風險過程中，曾發生短暫、令人緊張的通訊中斷，但隨後任務指揮官魏斯曼的聲音再次出現，讓眾人鬆了一口氣，確信太空人正在順利返家途中。
他在任務控制中心進行語音檢查後說：「休士頓。我們聽得非常清楚。」
NASA與美國軍方現在將協助太空人離開晃動的太空艙，隨後他們將搭機前往聖地牙哥附近太平洋沿岸的回收船。
太空人返回地球時，太空船最高時速達音速30倍以上，並承受接近太陽表面溫度一半的炙熱高溫。這對他們的熱防護罩而言是項關鍵考驗，因為在先前的測試任務中，熱防護罩曾出現過問題。
不過，阿提米絲2號（Artemis II）這次重返過程順利進行，沒有出現差錯。
納維爾斯說：「這是教科書等級的進入，也是教科書等級的降落。」
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