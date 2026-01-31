NASA 的 Perseverance 探測車首次在火星進行 AI 規劃的駕駛任務

NASA 的 Perseverance 機器人在另一個世界完成了首次由人工智能計劃的駕駛，這標誌著自主太空探索的一個重要里程碑。在 12 月初，這台六輪機器人根據人工智能生成的路線行駛，而非由人類規劃者設計，首次以機器驅動的決策方式導航火星。這次演示於 12 月 8 日和 12 月 10 日進行，由 NASA 的噴氣推進實驗室（JPL）主導。工程師們利用生成式人工智能創建了 Perseverance 的途徑點，這一任務傳統上是由地球上的經驗豐富的機器人駕駛員負責的。

機器人安全地執行了這兩次駕駛，完全不依賴人類設計的路線，證明了人工智能能夠在另一個星球上計劃復雜的表面導航。NASA 行政主任 Jared Isaacman 表示，這次演示展示了我們的能力已經取得了多大的進步，並拓寬了我們探索其他世界的方式。像這樣的自主技術可以幫助任務更高效地運行，應對挑戰性地形，並隨著距離地球的增長而提升科學回報。這是一個強有力的例子，顯示團隊如何在實際操作中小心負責地應用新技術。

JPL 團隊依賴於視覺語言模型，這是一種可以同時解釋圖像和文本的生成式人工智能。這個系統分析了人類規劃者通常使用的相同表面數據，包括機器人的影像、地形圖和危險信息。根據這些數據，人工智能生成了一條連續的駕駛路徑和安全的途徑點。該項目由 JPL 的機器人操作中心運行，並與 Anthropic 合作，後者提供了其 Claude AI 模型。

人工智能評估了裸露岩石、沙丘、陡坡和巨石區等特徵。然後，它選擇了一條避開危險的路線，同時保持機器人的航向。在 Perseverance 的第 1,707 個火星日（或 sol），該機器人行駛了約 210 米（689 英尺）。兩個 sol 後，它完成了第二次由人工智能計劃的駕駛，行駛了約 246 米（807 英尺）。這兩次行駛均符合預期，並且在操作安全範圍內。

儘管具備自主性，工程師並沒有直接將人工智能指令發送到火星。團隊首先使用 JPL 的 Perseverance 數位雙胞胎驗證每條指令。這個虛擬複製品檢查了超過 500,000 個遙測變數，以確認與機器人飛行軟件的兼容性。僅在通過這些測試後，工程師們才上傳指令。

火星距離地球平均約 1.4 億英里，造成長時間的通訊延遲。由於無法實時控制，機器人團隊通常會提前逐步計劃路線。人工智能驅動的規劃有可能減少這種工作負擔，加快日常操作。JPL 的太空機器人專家 Vandi Verma 表示，生成式人工智能的基本元素在簡化行星外駕駛的自主導航方面顯示出很大的潛力。我們正朝著一個日子邁進，屆時生成式人工智能和其他智能工具將幫助我們的地表機器人處理公里級的駕駛，同時最小化操作人員的工作負擔。

NASA 將這次測試視為未來探索的基礎。人工智能輔助導航可以支持更長的機器人駕駛，並幫助更快地識別科學上有趣的目標。它還可能在未來的機器人和人類任務中發揮作用，超越火星的探索。

