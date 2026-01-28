NASA 研究飛機因機械故障緊急迫降，全體乘員安全無恙

一架高空 NASA 研究飛機於週二早上在休士頓的 Ellington Field 緊急進行腹部迫降，原因是機械故障導致其起落架無法展開。機上所有成員均安然無恙，聯邦和 NASA 現在正在對此事件進行調查。這架由 NASA 操作的 WB-57 飛機在未展開起落架的情況下著陸，並在跑道上以機身滑行。KHOU 11 播放的視頻顯示，飛機在減速過程中產生火花、煙霧和火焰，然而飛行員在降落過程中保持了控制。事件大約發生在當地時間上午 11:30。

NASA 發言人 Bethany Stevens 確認，機械故障是導致起落架未展開的原因，並表示所有機組人員均安全。Stevens 在一份聲明中指出，NASA 將對事件進行徹底調查，並會在獲得更多信息後提供透明的更新。根據休士頓機場航空總監 Jim Szczesniak 的說法，軍事承包商的第一反應人員立即被派往跑道，該跑道在工作人員努力確保和移除飛機時暫時關閉。

廣告 廣告

聯邦航空管理局表示，這架 Martin WB-57 飛機於當地時間上午 11:25 在 Ellington 機場以未展開的起落架著陸，機上有兩人。該機構確認將根據向 The War Zone 提供的聲明進行自己的調查。NASA 官員尚未立即對飛機在著陸前執行的具體任務作出評論。休士頓公共媒體報導，約翰遜太空中心負責 WB-57 機隊，並將問題轉交給 Stevens 的聲明。

根據 The War Zone 的報導，附加的視頻顯示，飛行員在飛機停下後，獲得第一反應人員的協助安全撤離。沒有報告任何傷亡，初步聲明中也未公開詳細描述其他損壞情況。目前尚不清楚受損的 WB-57 是否可以修復，以及它可能需要多長時間才能恢復服務。NASA 尚未表示此事件是否會影響即將進行的觀測任務，包括與 Artemis II 月球任務相關的計劃支援飛行。

WB-57 的起源可追溯至 20 世紀中期開發的 B-57 飛機系列。最初的平台由英國電氣公司開發，美國空軍後來採用它以取代老化的道格拉斯 B-26 Invader 機隊。這架飛機曾在越南和其他軍事行動中使用，之後被改裝為高空偵察角色。WB-57 變體擁有更長的機翼，能夠飛行超過 60,000 英尺，使其特別適合進行大氣研究。

自 1972 年以來，NASA 一直在進行科學任務中操作 WB-57 飛機，執行從颶風飛越到大氣取樣和火箭煙霧分析等任務。當前，NASA 在 Ellington 機場運營三架 WB-57 飛機。該機隊近年來曾用於拍攝 SpaceX 的 Starship 發射影像，並原本預計支援與 Artemis II 任務相關的觀測。三架飛機中的一架於 2013 年從亞利桑那州的戴維斯-蒙坦空軍基地回收並恢復，從而使 NASA 能夠在 2015 年同時操作三架飛機。雖然調查正在進行中，但官員尚未確定這次腹部迫降對 NASA 最專業且任務繁重的研究飛機之一的長期影響。

推薦閱讀