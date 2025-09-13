NASA 超級電腦解析太陽的磁場奧秘

太陽的表面下方隱藏著一個非常薄的過渡層，稱為 tachocline。儘管它的體積微小，但科學家相信 tachocline 是太陽磁活動的引擎室。這個邊界將太陽的內部分為兩個部分：內部的輻射區，佔據了太陽半徑的 70%，在這裡能量流動順暢，整個區域像固體一樣共同旋轉；而外部的對流區則占據剩餘的 30%，在這裡熱氣體無序旋轉，根據位置以不同的速度運行。這種分層結構的存在，使得科學家對於太陽的動力學和磁場生成過程產生了濃厚的興趣。

在 tachocline 中，太陽耀斑和日冕物質拋射的種子被認為是在此形成的。儘管科學家對這一現象已有數十年的認識，但始終無法解釋為何這一邊界如此纖薄，以及它是如何保持穩定的。最近，加州大學聖克魯斯分校的研究人員成功地模擬了這一難以捉摸的層次，並提供了一種合理的解釋。這項研究的突破來自於對 tachocline 穩定性的解碼，這是太陽物理學中的一個重要課題。

在 1980 年代，通過日震學技術首次揭示了 tachocline 的存在，這一方法利用太陽內部的波動，類似於地震學家利用地震來探測地球內部。然而，將這一發現轉化為有效的物理模型卻幾乎不可能。這一挑戰的根本原因在於太陽本身的特性，太陽是一個充滿湍流的等離子體球體，內部過程的尺度從 10 米到 1 百萬公里不等，時間尺度則從幾秒到數百萬年。以往的建模嘗試無法同時捕捉到這些極端情況，導致 tachocline 在模擬中始終無法顯現。

為了解決這一問題，研究人員提出了所謂的「英雄計算」，通過使用 NASA 的 Pleiades 超級計算機，在 15 個月內投入了數千萬小時的計算時間，運行了足夠大和詳細的模擬，以更真實地捕捉 tachocline。過去的研究過於重視流體的黏性，即阻止流動的粘滯特性。然而，根據研究人員的說法，實際上黏性在太陽內部的作用微乎其微。相反，他們強調輻射擴散，即輻射區能量傳輸的自然趨勢，隨時間推移使 tachocline 擴大。意外的是，當模型在這些條件下運行時，tachocline 自行出現，更讓人驚訝的是，模擬顯示，在對流區產生的磁場實際上有助於保持 tachocline 的狹窄，而不僅僅是相反的情況。

這一發現揭示了太陽內部動力學中的一個重要反饋循環，即原本被認為依賴於 tachocline 的發電機過程，似乎也在創造和維持 tachocline。這意味著，tachocline 可能在發電機過程中扮演著基礎角色，而發電機的磁場又可能促使 tachocline 的存在。這一發現不僅僅是對太陽的深入理解，還可能對其他恆星的研究提供指導。

由於預測劇烈的太陽風暴對於保護現代科技至關重要，包括衛星和全球電網，科學家們現在有了更可靠的預測太陽活動的基礎。這些研究的結果不僅限於地球，還可能指導對其他恆星的研究，因為恆星的磁場在塑造行星系統和確定行星是否能支持生命方面扮演著關鍵角色。研究人員指出，對於太陽動力學的理解將有助於理解其他恆星的行為，並讓人們對於其他恆星系統和系外行星的探索變得更具意義。儘管利用 NASA 的第二大超級計算機，模擬仍無法捕捉到太陽湍流層的每一個細節，但加州大學聖克魯斯分校的團隊計劃進一步完善他們的模型，並將其應用於其他恆星的研究。這項研究成果已發表在《天體物理學期刊快報》中。

