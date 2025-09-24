NASA「阿提米絲2號」進度穩定 預定2026年4月升空

（法新社華盛頓23日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，「阿提米絲計畫」中的首次載人任務「阿提米絲2號」進展順利，預定2026年4月發射，甚至有機會提前至2026年2月。

NASA高層官員霍金斯（Lakiesha Hawkins）今天在簡報會上表示：「我們的確打算履行這項承諾。」她補充說，若火箭與太空艙提前就緒，不排除提前發射，但最終仍以任務安全為最高指導原則。

「阿提米絲2號」（Artemis 2）任務為期10天，由包括3名美國太空人與1名加拿大籍太空人在內的4名太空人執行，將搭乘太空艙繞行月球後返回地球。

此次任務不會登陸月球——那是「阿提米絲3號」（Artemis 3）的目標。