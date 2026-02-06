黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
NASA Artemis II 任務宇航員可攜帶智能手機前往月球
NASA 的 Artemis II 任務將為我們帶來一些前所未有的月球影像。在這次最近延遲的發佈前，NASA 公開表示，其前往月球的 Artemis II 隊伍將攜帶專業級的 Nikon D5 數位單反相機，這款相機能夠拍攝 4K 影片，並將隨同 Orion 航天員艙一起進行任務。然而，NASA 的管理員 Jared Isaacman 最近在社交媒體上表示，Artemis II 的航天員將被允許攜帶智能手機前往月球，以便捕捉影像並與家人及社交媒體分享。自從 1972 年 NASA 的 Apollo 17 任務以來，這是首次有人類登陸月球，當時距離第一部 iPhone 的誕生尚有一段時間，因此 Artemis II 將成為第一個將智能手機帶到我們天體鄰居的任務。
在他的 X 帖子中，Isaacman 提到，航天員，包括國際空間站（ISS）的隊伍，現在將被允許攜帶智能手機進入太空。預計 Crew-12 的航天員將在下週飛往 ISS，他們可能成為第一批將私有智能手機帶入太空的航天員。由於在 NASA 的太空發射系統（SLS）進行的濕衣測試中發現氫氣洩漏，Artemis II 任務的發佈時間也因此延遲至 3 月。
Isaacman 在 X 上寫道，NASA 的航天員將開始攜帶最新的智能手機，從 Crew-12 和 Artemis II 開始。我們正為我們的隊伍提供工具，以捕捉特殊時刻並與全世界分享鼓舞人心的影像和影片。Isaacman 也強調了這項不允許使用智能手機的規定快速被解除的重要性。NASA 經常因其緩慢的官僚作風而受到批評。他寫道，挑戰長期以來的流程並加速現代硬件的太空飛行資格認證是非常重要的。這種運營緊迫感將使 NASA 在追求最高價值的科學和研究方面受益。
提到智能手機，首批飛往月球的智能手機突顯了 Apollo 任務中的一個有趣事實。根據 NASA 的資料，智能手機的計算能力是用於 Apollo 11 任務的 Apollo 指導電腦的數百萬倍。這些我們習以為常的設備利用了許多最初由 NASA 驗證的技術，包括相機的 CMOS 感應器和定位服務的 GPS。由於這項新規定，許多最初為太空設計的技術將使 NASA 的航天員能夠以全新的方式記錄月球任務。因此，這將使 Artemis II 成為歷史上記錄最詳盡的月球任務。
不過，智能手機並不是第一次進入太空。SpaceX 在其私人太空任務中已經允許使用智能手機，這些任務將私人隊伍送往 ISS 及環繞地球的旅行。NASA 的管理員 Isaacman 本人曾參加過這些任務，並在 SpaceX 的私人 Polaris Dawn 任務中執行了歷史上第一個私人太空行走。基於他自己在太空的經歷，無疑使他在制定這些規則時考慮到了第一手的經驗。
推薦閱讀
其他人也在看
馬斯克的太空資料中心真可行？專家點出三大挑戰
據《美聯社》報導，全球首富馬斯克 (Elon Musk) 本周宣示，將如同顛覆汽車與火箭產業一樣，再度挑戰另一產業——而且這一次，他同樣是在對抗極低的成功機率。
三箭齊發！傳SpaceX擬自研手機接入星鏈衛星、 直連終端網路服務及「星視」
《路透社》周四 (5 日) 引述消息人士最新報導，SpaceX 正加速推動星鏈 (Starlink) 生態擴張，打算在今年啟動 IPO。除傳統衛星網路外，星鏈還將推出三款戰略級新品：專屬行動裝置、直連終端網路服務及「星視」(Stargaze) 太空追蹤系統，全面重塑近地軌道商業格局。
Google Pixel 10a 正式公開！2 月 18 日開放預訂，鏡頭模組變全平，無凸起更好揸？
Google 釋出 Pixel 10a 官方預告片，確認 2 月 18 日於 Google Store 開放預訂；新機外觀接近 Pixel 9a，但雙鏡頭模組改為全平貼背，官方仍未公布規格與售價，立即睇片同登記最新消息。
警方：WhatsApp騎劫舉報單周逾30宗 總損失超過百萬元
警方「守網者」平台稱，過去一周(1月30日至2月5日)，警方共接獲超過30宗WhatsApp騎劫舉報，涉款逾100萬元。 當中大部分案件，騙徒均透過騎劫受害人親友的社交通訊軟件WhatsApp，假扮親友向受害人發出短訊，以急事為由，要求立刻轉賬。其實受害人只要做多一個步驟，就可以大大減低受騙機會。 守網者建議，「考慮轉賬前，先致電對方核實！」，每當收到親友以任何形式訊息通知的轉賬要求，必須致電對方核實。以上案件幾乎全部在轉賬後才致電親友，始知受騙。 由於對方社交通訊軟件可能已經被騎劫，故此亦不建議使用同一社交通訊軟件致電對方，應以流動電話號碼或其他方式聯絡對方，以策安全 警方提醒，大家亦要妥善保管自己的社交通訊軟件戶口，以免成為騙徒的工具，緊記： (1)啟動雙重認證功能； (2)登出不明的已連結裝置； (3)絕不分享驗證碼/轉移代碼。 (da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
「SaaS 末日」降臨？高盛直接將軟件股類比為「報紙」
華爾街對軟體股的態度，正從常規的看空迅速轉向極端的「末日論」。隨著人工智慧可能對傳統軟體業帶來毁滅性衝擊的擔憂達到頂點，軟體股遭遇「投降式」拋售。
中移動、中電信及聯通啟動北斗短訊業務
中國時空信息集團公布，近日基於中國時空服務能力，中國移動、中國電信及中國聯通均支持北斗短訊業務，支援在無地面網絡信號的環境下，用戶可通過支持該功能的手機，直接經北斗衛星收發訊息。 北斗短信是基於北斗衛星導航系統短報文功能的大眾衛星通訊服務。目前，華為、榮耀、小米-W(01810.HK)、vivo及OPPO等主流國產品牌已陸續推出近60款支持北斗短訊的手機終端。中國移動、中國電信、中國聯通用戶均可在「不換卡、不換號」的情況下，便捷開通該項業務。 另外，中國聯通亦披露，近日正式獲得工信部准予開展北斗三號短報文公眾應用商用試驗的批覆。中國聯通將積極與產業鏈夥伴協作，加速終端適配與技術升級，為用戶提供安全可靠的通訊服務。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
馬斯克太空資料中心玩真的！預言5年後AI運作規模超越地球
據《TechCruch》報導，SpaceX 上周向聯邦通訊委員會 (FCC) 提交建立百萬顆衛星資料中心網路的計畫時，你或許會以為馬斯克 (Elon Musk) 只是開個玩笑。但一周過後，情況已相當明確——他是認真的。
【價值物語】SpaceX盈利可觀 太空發展非泡沫
馬斯克（Elon Musk）旗下火箭公司SpaceX宣布，收購人工智能公司xAI，市場預期新公司6月上市，估值將達1.25萬億美元。為何值這麼多錢？是AI有價，還是市場發瘋？都不是，是因為太空板塊真的很有趣。 SpaceX有兩大業務。一是火箭發射，利用Falcon火箭為政府及私人公司發射衞星。從前NASA想發射火箭，只有找傳統國防公司幫忙，每公斤收費高達1萬至2.5萬美元。馬斯克心諗「點解要咁貴呢？」原來傳統廠商用的都是昂貴的航太專用零件，但使用高性能的普通零件其實也可以的。 此外，傳統火箭發射後便丟棄，既不環保，成本又高，SpaceX成功開發出火箭回收技術（即著名的筷子夾火箭技術），使每次發射成本降低1500萬美元。 現在SpaceX每公斤運載成本不用3000美元，較對手便宜近七成，發射成功率又超過99%，客戶又怎能不喜歡它？2025年SpaceX便完成了170次發射，佔全球近半。 低軌衞星 解決時延問題 火箭發射不是已經很多年了嗎，為何近年突然變熱？從前流行的是高軌道衞星（GEO, Geostationary Orbit），距離地球比較遠，高度在35786公里左右，一顆衞星就能覆蓋
AI助手OpenClaw走紅 工信部籲防範安全風險
【on.cc東網專訊】奧地利工程師創建的人工智能（AI）助手OpenClaw（原名叫Clawdbot）近來成為科技界熱話，迅速在包括中國的多地走紅。但工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（NVDB）監測發現，OpenClaw開源AI智能體部分實例在默認
馬斯克SpaceX申請已獲審理 100萬顆衛星要上天？
近幾個月來，隨著人工智慧（AI）應用對計算能力的需求不斷增長，SpaceX 執行長馬斯克對軌道資料中心表現出濃厚的興趣。
手機拍攝新賽道，小米磁吸鏡頭準備量產，自帶 M4/3 傳感器
文章來源：Qooah.com 消息源數碼博主 @數碼閒聊站 透露，「磁吸鏡頭已啓動量產計劃，最快今年能見到」。這一動態迅速引發了行業對手機影像形態新一輪變革的猜測。 儘管未指明具體廠商，但多方線索指向了小米。此前在 Xiaomi 15系列的預熱中，雷軍曾公開展示過一個內部預研項目——模塊光學系統。該系統以其創新構想，獲得了手機與專業相機領域的高度關注。 該系統是一個磁吸式可拆卸鏡頭模組。它使用了定製的 M4/3 規格傳感器與全非球面光學鏡組，能夠輸出完整的一億像素，並提供等效 35mm 的人文焦段以及 F1.4 超大光圈。這一組合使其特別擅長夜景與人像拍攝，視角自然，虛化效果出眾。 該系統的核心技術突破在於兩點： 1. 高速無損傳輸：支援近光速激光傳輸，速率高達10Gbps，可實現無損 RAW 數據的瞬時傳遞。 2. 深度融合計算攝影：鏡頭可無縫調用手機的小米 AISP影像大腦與端側大模型，提供傳統相機無法比擬的算力支援，解鎖 UltraRAW 超級數碼底片，實現高達16級的動態範圍。 與目前市場上通過外接增距鏡等方案不同，小米模塊光學系統通過磁吸連接，無需接線、配對或額外供電，鏡頭體
OpenAI 推出 AI代理平台 Frontier 對軟件股再踩一腳
OpenAI 發布全新 Frontier 平台，推動 AI 代理進一步落地企業應用。市場憂慮新一代 AI 系統衝擊軟件商業模式，相關股份再現調整。
Amazon優惠｜Garmin Venu 4 限時 85 折，進階健康監測＋運動指導功能全開
日日都說要開始做運動、早點睡覺、少點壓力，但每次一到實行就好容易不了了之。如果想用數據幫自己在新一年開啟新生活，一隻夠全面的智能手錶，其實是最好的起點。
Amazon優惠｜Marshall Motif ANC 耳機直降 7 折，千元即入手！
當一般耳機只談技術參數，Marshall 選擇讓經典搖滾靈魂在耳邊重生！Marshall Motif 真無線降噪耳機具搖滾基因調音及自適應主動降噪，強化低頻彈性與中頻人聲細節，還原現場演出張力，絕對是樂迷喜愛的音質。
Galaxy S26 系列官宣開始，三個暗示：AI長焦、夜景片、極限暗光
文章來源：Qooah.com Samsung 旗下的 Galaxy S26 系列手機將於 2 月 25 日發佈，目前官方放出了三條預熱影片，向消費者展示了 Galaxy S26 系列手機在影像方面的升級。 第一個影片展示的是用戶對著寵物狗進行遠距離變焦拍攝，影片的下方小字注明「畫面背景為 AI 生成」，暗示新裝置會有更強悍的變焦拍攝能力，有望引入基於 AI 的混合變焦圖像增強能力。 第二個影片著重於夜景影片拍攝上。影片中有一名 DJ 在昏暗的環境中進行表演，影片的描述為「點亮你的夜晚」。代表裝置在夜間影片拍攝能力上提升，延續 Samsung 近年來主打的 Nightography（夜拍）影像品牌。 第三條影片同樣是在夜景拍攝，畫面中有一名女子在夜晚揮舞煙花棒，配文為「看起來很暗，拍出來很亮」。 三個預熱影片都有 Galaxy S26 系列標誌性的相機模組設計和 AI 手機相關標識，強調了 AI 在影像中的核心作用。 結合預熱影片，猜測 Galaxy S26 系列手機主打賣點為長焦變焦能力和夜間影片拍攝。網傳顯示 Samsung Galaxy S26 Ultra 配備 5000 萬像素
科學館3常設展廳今登場 探索科技塑造生活到了解未來
位於尖沙咀的香港科學館3個新常設展廳今日起推出，包括「生活科技廳」、「創科廊」及「人工智能廳」，分別探索科技如何塑造日常生活，介紹5大引領現代創新的關鍵科技，以及人工智能的原理與應用。圖︰蘇文傑生活科技廳聚焦日常生活中交通、居住和飲食等3個重要範疇，亮點展品包括科學館第一件藏品、即由國泰航空公司捐贈的DC-3型客機「貝茜號」。參觀者亦可體驗自動駕駛汽車，透過先進感應器在沒有駕駛者干預的情況下行駛。創科廊展示影響未來科技主題，包括量子科技、材料科技、生物科技、電腦與人工智能及機械人技術。展覽部分內容亦配合香港高中課程物理、生物、資訊及通訊科技，以及設計與應用科技科相關課題。
Meta平台再現異常 IG美國大當機 逾萬用戶無法登入
Instagram 在美國出現服務中斷情況。根據故障追蹤網站 Downdetector 數據顯示，Meta (META) 旗下社群平台 Instagram 於週三晚間在美國有超過 1 萬名用戶回報無法正常使用，截至美東時間晚間 8 時 30 分，共有 10,108 起問題通報。Downdetector 是透過彙整多方用戶回報狀態資料來追蹤服務異常情況。
千問App免單活動上線九小時 AI訂單已突破1,000萬單
阿里(09988.HK)旗下千問App今日(6日)推出「千問春節請客計劃」，首輪免單活動送奶茶。活動上線約九小時，用戶在千問App上的AI訂單已突破1,000萬單。 計劃要求用戶更新千問App到最新版，即能獲得1張25元人民幣的免單卡，可在全國30多萬家奶茶店使用，奶茶店品牌包括喜茶、奈雪、瑞幸、一點點和古茗等。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
香港電訊(06823.HK)與宇樹科技開展合作 攜手推動企業應用物理AI技術
香港電訊-SS(06823.HK)今日(5日)宣布，與內地知名機械人企業、杭州「六小龍」之一的宇樹科技開展合作，雙方將攜手推動本港和全球企業採用物理人工智能及相關創新技術，加速企業數碼轉型。 是次合作將結合香港電訊於固網及5G流動網絡基建、環球網絡、系統整合及託管服務的優勢，以及宇樹科技在四足及人形機械人的研發及生產能力，為本港企業提供涵蓋安裝、培訓、技術支援以至維護的一站式物理人工智能解決方案。 香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，物理人工智能融合生成式人工智能、機械人及感測技術，大幅提升機械人的環境感知和理解能力，執行更繁複的任務。期待透過與宇樹科技的合作，為香港企業開拓頂尖及高效能的物理人工智能方案，加速政府、公營機構及各行業數碼轉型、提升營運效率。 吳家隆續指，將持續擴展創新科技夥伴網絡，建構完善合作夥伴生態系統，推動香港向智慧城市邁進，同時與夥伴攜手開拓海外市場。 據悉，香港電訊與宇樹科技已成功於不同行業部署物理人工智能方案，其中包括在建造業上，為香港領先的混凝土及石料綜合方案供應商部署結合視覺人工智能技術的四足機械狗等。 此外，雙方亦正積極探索在大型園區及場館部署物理
英偉達(NVDA.US)CEO：軟件股遭拋售不合邏輯
本周軟件股遭拋售，英偉達(NVDA.US)執行長黃仁勳表示，因擔心人工智能顛覆而拋售軟件股，是毫無道理。 黃仁勳指出，軟件產品是工具，人工智能會使用該等工具，而不是重新發明它們。他補充，其公司已經廣泛採用該等工具，其結果是為員工騰出更多時間，以專注於公司擅長的領域，設計晶片和電腦系統等。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com