NASA Artemis II 任務宇航員可攜帶智能手機前往月球

NASA 的 Artemis II 任務將為我們帶來一些前所未有的月球影像。在這次最近延遲的發佈前，NASA 公開表示，其前往月球的 Artemis II 隊伍將攜帶專業級的 Nikon D5 數位單反相機，這款相機能夠拍攝 4K 影片，並將隨同 Orion 航天員艙一起進行任務。然而，NASA 的管理員 Jared Isaacman 最近在社交媒體上表示，Artemis II 的航天員將被允許攜帶智能手機前往月球，以便捕捉影像並與家人及社交媒體分享。自從 1972 年 NASA 的 Apollo 17 任務以來，這是首次有人類登陸月球，當時距離第一部 iPhone 的誕生尚有一段時間，因此 Artemis II 將成為第一個將智能手機帶到我們天體鄰居的任務。

在他的 X 帖子中，Isaacman 提到，航天員，包括國際空間站（ISS）的隊伍，現在將被允許攜帶智能手機進入太空。預計 Crew-12 的航天員將在下週飛往 ISS，他們可能成為第一批將私有智能手機帶入太空的航天員。由於在 NASA 的太空發射系統（SLS）進行的濕衣測試中發現氫氣洩漏，Artemis II 任務的發佈時間也因此延遲至 3 月。

廣告 廣告

Isaacman 在 X 上寫道，NASA 的航天員將開始攜帶最新的智能手機，從 Crew-12 和 Artemis II 開始。我們正為我們的隊伍提供工具，以捕捉特殊時刻並與全世界分享鼓舞人心的影像和影片。Isaacman 也強調了這項不允許使用智能手機的規定快速被解除的重要性。NASA 經常因其緩慢的官僚作風而受到批評。他寫道，挑戰長期以來的流程並加速現代硬件的太空飛行資格認證是非常重要的。這種運營緊迫感將使 NASA 在追求最高價值的科學和研究方面受益。

提到智能手機，首批飛往月球的智能手機突顯了 Apollo 任務中的一個有趣事實。根據 NASA 的資料，智能手機的計算能力是用於 Apollo 11 任務的 Apollo 指導電腦的數百萬倍。這些我們習以為常的設備利用了許多最初由 NASA 驗證的技術，包括相機的 CMOS 感應器和定位服務的 GPS。由於這項新規定，許多最初為太空設計的技術將使 NASA 的航天員能夠以全新的方式記錄月球任務。因此，這將使 Artemis II 成為歷史上記錄最詳盡的月球任務。

不過，智能手機並不是第一次進入太空。SpaceX 在其私人太空任務中已經允許使用智能手機，這些任務將私人隊伍送往 ISS 及環繞地球的旅行。NASA 的管理員 Isaacman 本人曾參加過這些任務，並在 SpaceX 的私人 Polaris Dawn 任務中執行了歷史上第一個私人太空行走。基於他自己在太空的經歷，無疑使他在制定這些規則時考慮到了第一手的經驗。

推薦閱讀