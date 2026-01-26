錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
NASA Artemis II 任務將首次載人登月前驗證重要技術
如果一切順利，NASA 將於 2026 年 2 月發佈其 Artemis II 任務。這將是 NASA 的太空發射系統（SLS）首次搭載人員進入太空，也是自 1970 年代阿波羅時代結束以來，人類首次重返月球。Artemis II 也將是歷史上飛行距離月球最遠的載人太空任務，為未來在月球的居住和人類探索我們的太陽系鋪平道路。在發佈窗口開啟前的幾天，以下是關於 Artemis II 的關鍵資訊。
Artemis II 擁有寬廣的發佈窗口。NASA 已經將 2 月 6 日定為 Artemis II 的主要發佈日期。然而，太空機構會在確保任務安全的情況下才會進行發佈。NASA 表示，發佈窗口將在 2 月、3 月和 4 月開放。即將進行的「濕式排練」預計將於 2 月 4 日結束，這將強烈指示 Artemis II 是否準備在 6 日發佈。在排練期間，「團隊將展示將超過 70 萬加侖的低溫推進劑加注入火箭的能力，進行發佈倒計時，並練習安全移除火箭的推進劑」，NASA 在本月早些時候的一篇文章中寫道。
自 Artemis I 以來，SLS 發生了變化。NASA 的太空發射系統（SLS）於 2022 年 11 月首次飛往太空。該任務是一項無人飛行測試，旨在驗證 SLS 和將攜帶宇航員的獵鷹艙。Artemis I 是成功的，NASA 根據該任務收集的數據對 SLS 和獵鷹艙進行了一些重要改進。NASA 最近指出，SLS 將擁有比 Artemis I 更加改進的導航系統。火箭上重新定位的天線將提供更好的通訊，而推進 SLS 側向助推器的分離電機也將額外傾斜 15 度，以增加分離間隙。NASA 工程師還在 SLS 中間罐上添加了一對隔流板，這約七英尺五英寸的隔流板將平滑在 Artemis I 中觀察到的高於預期的振動。
SLS 將是史上最強大的載人火箭。當 SLS 在 2022 年飛上天空時，成為歷史上最強大的火箭，發射時產生 880 萬磅的推力。隨後被 Starship 超越，後者在 2023 年 4 月首次飛行時產生了驚人的 1,700 萬磅推力。然而，在發佈 Artemis II 任務時，SLS 將成為史上最強大的載人火箭，將超越在阿波羅任務中將宇航員送上月球的土星 V 火箭。土星 V 在發射時產生了 750 萬磅的推力。
Artemis II 任務還將打破人類太空飛行最遠的紀錄。在距離地球最遠時，載人獵鷹艙將飛行在距離月球背面 4,000 至 6,400 英里（6,400 至 10,300 公里）之間。這意味著它將超越阿波羅 13 設定的前紀錄。阿波羅 13 任務因技術問題不得不飛行比原計劃更遠的軌跡，飛越月球 254 公里（158 英里）。
Artemis II 預計將成為歷史上最快的人類太空飛行。在重返地球大氣層時，預計將達到約 25,000 英里每小時（40,000 公里每小時）的速度，稍微超過由阿波羅 10 任務設定的載人艙重返地球大氣的前紀錄。NASA 的 Artemis II 任務將在經過超過 50 年的等待後，首次將人類送回月球。Artemis II 的成員包括 NASA 宇航員 Reid Wiseman、Victor Glover 和 Christina Koch，以及加拿大宇航員 Jeremy Hansen。
在 Artemis 計劃中，NASA 旨在大幅超越阿波羅任務的時間表。Artemis III 預計將在月球上停留大約一週，而之前的最長停留時間是阿波羅 17 設定的 75 小時。這也將在 Artemis II 任務中體現，預計將成為歷史上最長的載人飛行測試。Artemis II 的任務將類似於 1960 年代的阿波羅 8，雖然阿波羅 8 持續了六天多，而 Artemis II 將需要十天來圍繞月球飛行並返回地球。
NASA 的 Artemis II 獵鷹艙熱防護罩在任務發佈前引發了持續的安全辯論。該熱防護罩在 Artemis I 中遭遇了意外損壞，顯示出低滲透性，導致氣體積聚、剝落和開裂。在重返過程中，塊狀物飛出，艙體受到過度碳化。Artemis II 的熱防護罩滲透性甚至更低。雖然 NASA 官員和 Artemis II 指揮官 Reid Wiseman 對任務的安全性表示信心，但其他人則持不同意見。NASA 表示，改變的重返路徑以及獵鷹艙的內置保護將確保安全。熱防護專家和前 NASA 宇航員 Dr. Charlie Camarda 則反對這一觀點，他表示：「他們所談的做法是瘋狂的。」
Artemis II 將使用月球自由返回軌道，這意味著在圍繞月球飛行時，將受到月球重力的自然吸引而重新回到地球。這意味著它不需要大型的引擎燃燒，即使在引擎故障的情況下也能安全返回地球。在為期十天的月球之旅中，Artemis II 的宇航員將測試獵鷹艙的生命支持系統和深空系統，進行月球掠過，並進行科學觀測。由於月球與地球潮汐鎖定，只有少數宇航員有幸親眼目睹月球的背面。Artemis II 的成員將充分利用這一難得的經歷，專注於觀察和記錄月球背面，包括如東方海和南極-艾肯盆地等區域。
Artemis II 任務將為人類提供一些最令人印象深刻的月球影像。與阿波羅 8 的宇航員類似，Artemis II 的成員將在圍繞月球背面時經歷「地球升起」的壯觀時刻。幸運的是，他們的攝影設備將能夠應對這一挑戰。Artemis II 的宇航員將配備專業級的 Nikon D5 單反相機，能夠捕捉 4K 視頻。
如果一切按照計劃進行，NASA 將著眼於 Artemis III 登陸任務。該任務將是自 1972 年阿波羅 17 以來人類首次登陸月球。儘管某些因素仍不確定，Artemis III 暫定於 2027 年進行，但 SpaceX 的 Starship 計劃的延遲可能會進一步推遲該任務。2021 年，NASA 為 SpaceX 頒發了一份 29 億美元的合同，旨在建造將人類帶回月球表面的登陸器。由於 Starship 人類登陸系統（HLS）可能未能按時準備好，NASA 正在考慮替代方案，所有目光都集中在 Blue Origin 的 MK1 登陸器上，該登陸器計劃於今年晚些時候進行飛行測試。
Artemis II 是 NASA 計劃的一系列任務中的第二個，旨在為最終的人類探索火星及太陽系更遠處鋪路。通過在月球上建立和維持永久存在，NASA 旨在獲取未來在紅色星球上建立居住地所需的基礎設施和知識。
推薦閱讀
其他人也在看
烏克蘭獲得法國 310 英里射程的 Rodeur 330 無人機以增強遠程打擊能力
法國防務公司 EOS Technologie 最近向烏克蘭交付了首批 Rodeur 330 飛行彈藥，這標誌著基輔在長程打擊和偵察能力上新增了一項重要武器。根據法國《十字報》的報導，這款 Rodeur 330 設計用於情報收集和打擊任務。EOS Technologie 的總裁 Jean-Marc Dzuliani 表示，這一平台能夠自主運行，旨在支持現代戰場需求，特別是在速度、範圍和生存能力方面的...TechRitual ・ 20 小時前
3 種 AirTag 配件造型，打造個性化潮流指標
AirTag 幫你找到鎖匙、銀包、背包，但外觀就只是一個圓餅，實用是實用，型格就談不上。但如果你本身已經是 AirTag 重度用家，或者準備入手幾粒分別掛在行李、鑰匙圈和寵物牌，不如參考一下 Yahoo Tech為你整理的幾款設計感配件，將 AirTag 變成你每日出門的潮流小配飾。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
世嘉的官方錦標賽「GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽」將在世嘉總部舉行！網路直播等資訊已公開
2026年2月8日(日)世嘉的官方大賽「GigaCrysta 魔法氣泡錦標賽 決賽」將在世嘉總部舉行！ 此外， []Saiga NAK ・ 16 小時前
「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct」決定於1月29日23時起播出！播放時間約20分鐘
任天堂宣布將於日本時間2026年1月29日(四)23時起播出「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 []Saiga NAK ・ 18 小時前
核能推進的離岸船隻可長期無需加油
根據 VARD 的研究創新項目 NuProShip II，核能驅動的動態定位船在技術上是可行的。該項目由 Fincantieri 集團的子公司 VARD 領導，專注於小型第四代核反應堆在專用海上船舶中的應用。NuProShip II 的目標是探討核能推進如何提升海事行業的效率、可靠性以及環保性能。 VARD 最近完成了一個基於現有參考設計的核能建設船概念設計。該研究評估了氦氣冷卻核反應堆作為船舶...TechRitual ・ 22 小時前
OPPO Reno15系列登陆香港，Reno15 Pro Max 同級拍攝稱王
文章來源：Qooah.com OPPO 今日正式在香港推出 Reno15 系列，包括旗艦機型 Reno15 Pro Max 5G 以及入門級機型 Reno15 F 5G，全新系列主打「全方位創作夥伴」定位，首次搭載5000萬像素超廣角自拍鏡頭，並結合AI智慧工具與創作者導向的影像功能，重新定義了新一代創作工具的使用體驗。 Reno15 Pro Max 5G 首創的 5000萬像素超廣角自拍鏡頭，擁有100°廣闊視野，不僅能輕鬆容納團體合照或風景畫面。後置5000萬像素超廣角（f/2.0光圈）、2億像素主鏡（f/1.8光圈，OIS 防震）、5000萬像素潛望式長焦（f/2.8光圈，OIS防震）三鏡。 AI 智能編輯功能： AI 閃光燈人像2.0：雙後置閃光燈提供柔和自然光線，前置螢幕閃光燈則讓低光自拍也能擁有自然光感。 AI 人像補光：智慧分析曝光不足、過度曝光或逆光場景，自動施加光影效果以藝術化增強影像。 彈出效果：可合併多張照片，創造主體躍出畫面的層次構圖，打造互動拼貼或跨時空故事。 AI 動態照片橡皮擦與慢動作：一鍵移除影片中不需要的物體，並透過AI插幀技術將普通動態照片轉換為電影Qooah.com ・ 1 天前
中國電磁滑索系統成功突破音障
在 2023 年，中國的電磁滑塊系統成為首個成功打破音障的大型電磁發射器。根據《南華早報》的報導，該系統在初步測試中能以超過音速的速度加速重達一噸的測試載具。這個系統自兩年前在中國東部城市濟南運作以來，科學家們對使其成為可能的技術提供了新的洞見。 新型電磁軌道系統解決了實現可靠超音速性能的一個持久障礙，即音爆問題。《南華早報》指出，中國的電磁滑塊在地面上產生的音爆足以摧毀傳統傳感器。在超音速速度...TechRitual ・ 1 天前
輝達發表新Earth-2氣象模型 70項變數碾壓谷歌GenCast
正值怪獸級暴雪癱瘓美國之際，輝達 (NVDA-US) 週一 (26 日) 在休士頓舉行的美國氣象學會（AMS）年會上，正式發表了全新的 Earth-2 天氣預報模型系列，旨鉅亨網 ・ 21 小時前
NATO 計劃於俄羅斯邊界設立自動化防禦區域
北約（NATO）正計劃建立一個自動化防禦區，以保護歐洲邊界免受潛在的俄羅斯攻擊。北約作戰副參謀長托馬斯·洛溫（Thomas Lowin）在接受德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時透露，這個防禦區將作為一個熱區，用來對抗敵方部隊的侵擾。新的多層次防禦概念將利用先進技術，在衝突的早期階段減緩或阻止入侵部隊的行動。 報導指出，波蘭和羅馬尼亞已經在探索安裝該系統的可能性。北約計劃...TechRitual ・ 1 天前
Kirin 9030 系列產能穩定爬升，HUAWEI 已穩定掌握高階處理器
文章來源：Qooah.com HUAWEI Mate 80系列自去年 11月發佈以來，HUAWEI Mate80 Pro Max 因搭載 Kirin 9030 Pro 處理器，一直面臨供應緊張的局面。HUAWEI Mate 80 Pro Max 在官方渠道長期處於預約搶購狀態，非官方市場也是加價才能購買到的狀態，供不應求的主要原因被指向 Kirin 9030 和 9030 Pro 處理器的初期產能受限。 近日有國內媒體援引供應鏈消息稱，HUAWEI Mate 80 Pro Max 的缺貨的情況可能即將能夠得到緩解，隨著Kirin 9030系列處理器的產能已進入穩定爬升階段，可能可以突破相關整機的生產瓶頸。 目前，HUAWEI 官方商城顯示，該機型的預計發貨時間仍排至2月8日之後，但有相關人士分析，2026年第一季度末，HUAWEI Mate 80全系列的供貨緊張問題將得到改善。屆時消費者有望更便捷地以原價購入，無需再依賴搶購或加價渠道。Qooah.com ・ 1 天前
全球最快商用飛機獲得歐盟航空安全局認證
全球最快的民用飛機最近獲得了歐洲聯盟航空安全局（EASA）的認證。由 Bombardier 開發的 Global 8000 商務噴射機是自 Concorde 以來最快的民用飛機，擁有行業領先的最高速度 Mach 0.95。這架飛機提供了領先同類的航程，達到 8,000 海里，使乘客能夠比以往更快、更遠地飛行。根據 Bombardier 工程、產品開發及防務執行副總裁 Stephen McCullo...TechRitual ・ 1 天前
Homepod 自動播歌咁驚嚇你有冇試過！？谷導遇問題靠集思廣益解決
近日谷德昭家中的 HomePod 出現即使無使用也會播音樂，亦會自動由細聲變大聲，驚嚇情況以為有鬼。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「ASOBI GRAPHT」推出第一代PlayStation、ASTRO BOT等新商品！PC保護殼、旅行收納袋等
開發官方授權產品的「ASOBI GRAPHT」宣布，將推出第一代PlayStation、ASTRO BOT、隨 []Saiga NAK ・ 1 天前
地上最強大摺 HONOR Magic V6，電池突破 7000mAh，8 Elite Gen5 處理器
文章來源：Qooah.com HONOR 計劃於3月1日在巴塞隆拿世界移動通信大會（MWC）期間，推出其新一代摺疊屏旗艦機型 HONOR Magic V6，同場亮相的還包括一款名為 HONOR Robot Phone 的手機。此次發佈備受關注，Magic V6 在電池上有了進一步升級。根據相關認證資料顯示，該機內置電池典型容量約為 7150mAh，是目前已曝光的摺疊屏手機中電池容量最大的機型。 上一代 HONOR Magic V5 率先搭載了青海湖刀片電池，容量為 6100mAh，提升了 25% 的矽含量，能量密度為901Wh/L。Magic V6 在此基礎上進一步升級，電池容量大幅提升超過 1000mAh，同時機身設計反而更加輕薄。 性能方面，HONOR Magic V6 將全球首發搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，這也是首款採用該處理器的橫向摺疊旗艦。新品將面向全球市場發售，國內版本預計也將在3月正式上市。Qooah.com ・ 1 天前
Ubisoft宣布重組計畫無助挽回市場信心！股價單日暴跌近40%達史上最低，創單日最高跌幅
旗下擁有《虹彩六號》、《極地戰嚎》、《刺客教條》等知名 IP 的遊戲巨頭 Ubisoft 昨（22）天宣布公司重組，喊停了包括《波斯王子 時之砂》等 6 個開發中專案，還一舉讓其他 7 個專案延期，並將創意部門拆分成與騰訊合作的子公司 Vantage Studios 及其他四個團隊，盼能夠重新調整公司資源，幫助達成重返卓越的目標。不過，對於投資人來說這些動作似乎無助於挽回信心，今（23）天股價暴跌 39 %，每股僅剩 3.988 歐元（約 148 元），創下 1996 年掛牌上市以來的單日最大跌幅，相比 2018 年最高峰時市值蒸發 95 %。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
AirTag 第二代登場：尋找範圍更廣、響聲更大，Apple Watch 都可精準尋找，香港售價 HK$249 起
Apple 推出全新 AirTag，升級第二代超寬頻（UWB）晶片令「精準尋找」距離較上一代提升 50%，揚聲器亦更響亮；更可用 Apple Watch 進行精準尋找，並支援「分享物品位置」與逾 50 間航空公司合作追蹤延誤行李，香港售價 HK$249 起。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
數碼港今與山石網絡及ICI Cloud簽署合作備忘錄
數碼港舉行「數碼港ABC服務中心」開幕禮，中心作為融合人工智能(AI)、大數據(Big Data)及網絡安全(Cybersecurity)三大範躊的綜合平台，提供人工智能賦能、網絡安全評估、專業培訓及專家諮詢等一站式服務，助力企業推動產品創新與技術融合，並將成果應用於多元場景，加速研發成果轉化落地與產業智能化升級，協助業界在推動人工智能賦能創新的同時，確保技術應用的安全與可靠。為加強與業內頂尖企業協作，數碼港今日分別與網絡安全領袖企業山石網絡(香港)及雲計算基礎設施服務龍頭企業Hong Kong ICI Cloud Service Limited(ICI Cloud)簽署合作備忘錄，就網絡安全培訓及構建「數碼港人工智能工廠」建立合作關係，旨在構建安全與先進的人工智能生態圈。數碼港業務發展部總監霍露明稱，數碼港正着力構建「人工智能工廠」(AI Factory)，作為一站式人工智能解決方案的「製造平台」。「人工智能工廠」提供標準化、端到端的人工智能開發工作流程，並𡍶合數據處理、模型訓練與開發、安全評估等多元能力，協助企業高效應用人工智能技術。「人工智能工廠」連結數據合作夥伴、運算資源，以及infocast ・ 1 天前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 14 小時前
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 20 小時前
珍惜生命｜土瓜灣12歲男童自縊 母發現惜太遲
土瓜灣有學童輕生。昨日(25日)晚上約11時半，警方接獲一名女子報案，指其12歲兒子在美景街36號安福大廈寓所內上吊。救援人員到場前，男童已被解下，但陷入昏迷，救護車將男童送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「自殺」跟進。其死因有待驗屍後確定。am730 ・ 1 天前