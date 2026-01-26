焦點

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻

NASA Artemis II 任務將首次載人登月前驗證重要技術

如果一切順利，NASA 將於 2026 年 2 月發佈其 Artemis II 任務。這將是 NASA 的太空發射系統（SLS）首次搭載人員進入太空，也是自 1970 年代阿波羅時代結束以來，人類首次重返月球。Artemis II 也將是歷史上飛行距離月球最遠的載人太空任務，為未來在月球的居住和人類探索我們的太陽系鋪平道路。在發佈窗口開啟前的幾天，以下是關於 Artemis II 的關鍵資訊。

Artemis II 擁有寬廣的發佈窗口。NASA 已經將 2 月 6 日定為 Artemis II 的主要發佈日期。然而，太空機構會在確保任務安全的情況下才會進行發佈。NASA 表示，發佈窗口將在 2 月、3 月和 4 月開放。即將進行的「濕式排練」預計將於 2 月 4 日結束，這將強烈指示 Artemis II 是否準備在 6 日發佈。在排練期間，「團隊將展示將超過 70 萬加侖的低溫推進劑加注入火箭的能力，進行發佈倒計時，並練習安全移除火箭的推進劑」，NASA 在本月早些時候的一篇文章中寫道。

自 Artemis I 以來，SLS 發生了變化。NASA 的太空發射系統（SLS）於 2022 年 11 月首次飛往太空。該任務是一項無人飛行測試，旨在驗證 SLS 和將攜帶宇航員的獵鷹艙。Artemis I 是成功的，NASA 根據該任務收集的數據對 SLS 和獵鷹艙進行了一些重要改進。NASA 最近指出，SLS 將擁有比 Artemis I 更加改進的導航系統。火箭上重新定位的天線將提供更好的通訊，而推進 SLS 側向助推器的分離電機也將額外傾斜 15 度，以增加分離間隙。NASA 工程師還在 SLS 中間罐上添加了一對隔流板，這約七英尺五英寸的隔流板將平滑在 Artemis I 中觀察到的高於預期的振動。

SLS 將是史上最強大的載人火箭。當 SLS 在 2022 年飛上天空時，成為歷史上最強大的火箭，發射時產生 880 萬磅的推力。隨後被 Starship 超越，後者在 2023 年 4 月首次飛行時產生了驚人的 1,700 萬磅推力。然而，在發佈 Artemis II 任務時，SLS 將成為史上最強大的載人火箭，將超越在阿波羅任務中將宇航員送上月球的土星 V 火箭。土星 V 在發射時產生了 750 萬磅的推力。

Artemis II 任務還將打破人類太空飛行最遠的紀錄。在距離地球最遠時，載人獵鷹艙將飛行在距離月球背面 4,000 至 6,400 英里（6,400 至 10,300 公里）之間。這意味著它將超越阿波羅 13 設定的前紀錄。阿波羅 13 任務因技術問題不得不飛行比原計劃更遠的軌跡，飛越月球 254 公里（158 英里）。

Artemis II 預計將成為歷史上最快的人類太空飛行。在重返地球大氣層時，預計將達到約 25,000 英里每小時（40,000 公里每小時）的速度，稍微超過由阿波羅 10 任務設定的載人艙重返地球大氣的前紀錄。NASA 的 Artemis II 任務將在經過超過 50 年的等待後，首次將人類送回月球。Artemis II 的成員包括 NASA 宇航員 Reid Wiseman、Victor Glover 和 Christina Koch，以及加拿大宇航員 Jeremy Hansen。

在 Artemis 計劃中，NASA 旨在大幅超越阿波羅任務的時間表。Artemis III 預計將在月球上停留大約一週，而之前的最長停留時間是阿波羅 17 設定的 75 小時。這也將在 Artemis II 任務中體現，預計將成為歷史上最長的載人飛行測試。Artemis II 的任務將類似於 1960 年代的阿波羅 8，雖然阿波羅 8 持續了六天多，而 Artemis II 將需要十天來圍繞月球飛行並返回地球。

NASA 的 Artemis II 獵鷹艙熱防護罩在任務發佈前引發了持續的安全辯論。該熱防護罩在 Artemis I 中遭遇了意外損壞，顯示出低滲透性，導致氣體積聚、剝落和開裂。在重返過程中，塊狀物飛出，艙體受到過度碳化。Artemis II 的熱防護罩滲透性甚至更低。雖然 NASA 官員和 Artemis II 指揮官 Reid Wiseman 對任務的安全性表示信心，但其他人則持不同意見。NASA 表示，改變的重返路徑以及獵鷹艙的內置保護將確保安全。熱防護專家和前 NASA 宇航員 Dr. Charlie Camarda 則反對這一觀點，他表示：「他們所談的做法是瘋狂的。」

Artemis II 將使用月球自由返回軌道，這意味著在圍繞月球飛行時，將受到月球重力的自然吸引而重新回到地球。這意味著它不需要大型的引擎燃燒，即使在引擎故障的情況下也能安全返回地球。在為期十天的月球之旅中，Artemis II 的宇航員將測試獵鷹艙的生命支持系統和深空系統，進行月球掠過，並進行科學觀測。由於月球與地球潮汐鎖定，只有少數宇航員有幸親眼目睹月球的背面。Artemis II 的成員將充分利用這一難得的經歷，專注於觀察和記錄月球背面，包括如東方海和南極-艾肯盆地等區域。

Artemis II 任務將為人類提供一些最令人印象深刻的月球影像。與阿波羅 8 的宇航員類似，Artemis II 的成員將在圍繞月球背面時經歷「地球升起」的壯觀時刻。幸運的是，他們的攝影設備將能夠應對這一挑戰。Artemis II 的宇航員將配備專業級的 Nikon D5 單反相機，能夠捕捉 4K 視頻。

如果一切按照計劃進行，NASA 將著眼於 Artemis III 登陸任務。該任務將是自 1972 年阿波羅 17 以來人類首次登陸月球。儘管某些因素仍不確定，Artemis III 暫定於 2027 年進行，但 SpaceX 的 Starship 計劃的延遲可能會進一步推遲該任務。2021 年，NASA 為 SpaceX 頒發了一份 29 億美元的合同，旨在建造將人類帶回月球表面的登陸器。由於 Starship 人類登陸系統（HLS）可能未能按時準備好，NASA 正在考慮替代方案，所有目光都集中在 Blue Origin 的 MK1 登陸器上，該登陸器計劃於今年晚些時候進行飛行測試。

Artemis II 是 NASA 計劃的一系列任務中的第二個，旨在為最終的人類探索火星及太陽系更遠處鋪路。通過在月球上建立和維持永久存在，NASA 旨在獲取未來在紅色星球上建立居住地所需的基礎設施和知識。

