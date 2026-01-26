NATO 計劃於俄羅斯邊界設立自動化防禦區域

北約（NATO）正計劃建立一個自動化防禦區，以保護歐洲邊界免受潛在的俄羅斯攻擊。北約作戰副參謀長托馬斯·洛溫（Thomas Lowin）在接受德國《星期日世界報》（Welt am Sonntag）訪問時透露，這個防禦區將作為一個熱區，用來對抗敵方部隊的侵擾。新的多層次防禦概念將利用先進技術，在衝突的早期階段減緩或阻止入侵部隊的行動。

報導指出，波蘭和羅馬尼亞已經在探索安裝該系統的可能性。北約計劃在與俄羅斯和白俄羅斯的邊界建立一個緩衝區，利用監控網絡和遠程操作或半自動化系統，提供第一道防線以探測入侵。根據洛溫的說法，該聯盟的東部監控將整合來自陸地、空中、太空及數位來源的數據。

這套系統將包含什麼？洛溫表示，這個自動化的人工智能系統將配備傳感器以偵測敵方源頭，並啟動防禦措施，例如無人機、半自動戰鬥車輛、地面機器人以及自動空中防禦和反導系統。然而，涉及致命武器的任何行動始終需要在人類的責任下進行。這些傳感器將分佈於地面、太空、網絡空間以及空中，覆蓋幾千公里的範圍，能夠偵測敵方的動作或武器部署，並即時通知所有北約國家。

洛溫將該系統形容為將增強北約現有武器系統及前部部署部隊的工具。情報收集將依賴固定和移動平台的組合，包括雷達、聲學和光學傳感器，並由衛星、無人機和偵察飛機提供數據支持。

隨著對俄羅斯的擔憂上升，北約的歐洲成員國在擔心俄羅斯可能試圖擴展其軍事影響力至歐盟領土的背景下，正在提升其戰備狀態。波蘭國防部長瓦迪斯瓦夫·科希尼亞克-卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）在接受《日報》（Gazeta Wyborcza）訪問時表示，波蘭將簽署一份合同，這份合同被描述為「歐洲最大的反無人機系統」。科希尼亞克-卡米什並未披露該交易的價值或預計簽署合同的聯盟，只表示這將涉及不同類型的武器。他補充說，這項採購是由於迫切的作戰需求所推動。

在2025年11月，據報導，波蘭和羅馬尼亞正在致力於部署一個新的人工智能驅動武器系統，以應對俄羅斯無人機的威脅，因為北約空域遭到重複侵犯，突顯出安全漏洞並加劇地區緊張局勢。丹麥也據報將採用這一系統，作為加強北約東部防線的更大計劃的一部分。整個北約系統預計將在2027年底前投入運行。

