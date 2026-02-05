NBA交易結束 公鹿安特托昆博本季確定留隊

（法新社紐約5日電） NBA交易截止日今天結束，密爾瓦基公鹿球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）確定仍然留隊，球團決定將任何交易動作延後到本季結束後。

這位31歲的希臘前鋒，曾兩度獲選NBA最有價值球員（MVP），並帶領公鹿拿下2021年總冠軍，今年是他個人在公鹿效力的第13個賽季，生涯已10度入選全明星賽。

安特托昆博也是公鹿隊史多項紀錄保持人，包括出賽場次（889場）、得分（2萬1377分）、籃板（8831個）、助攻（4456次）及阻攻（1086次）。不過，隨著公鹿本季戰績下滑到20勝29敗，外界對他的交易傳聞不斷。

安特托昆博本季場均28.0分、10.0籃板及5.6助攻，目前因小腿受傷缺陣。

公鹿可能在本季結束後，從安特托昆博身上換取更多選秀權。他的合約在下季結束後擁有球員選項。

根據ESPN報導，密爾瓦基已經展開交易動作，將安東尼（Cole Anthony）和柯菲（Amir Coffey）送往鳳凰城太陽，換取海斯-戴維斯（Nigel Hayes-Davis）與李查茲（Nick Richards）。這筆三方交易中，來自牙買加的中鋒李查茲將前往芝加哥公牛，奧克拉荷馬雷霆法國前鋒狄恩（Ousmane Dieng）則轉戰公鹿。