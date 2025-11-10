NBA傳奇人物威肯斯辭世 史上首位千勝教頭享壽88歲

（法新社洛杉磯9日電） 美國職籃NBA傳奇人物威肯斯（Lenny Wilkens）今天過世，享壽88歲。威肯斯曾以球員和教練身分雙雙獲選為籃球名人堂成員，他過世消息已獲家屬證實。

威肯斯的球員生涯長達15年，是位以沉穩與流暢球風著稱的控球後衛，曾9度入選NBA全明星。

他有4個球季以「球員兼教練」身分執教，其中3季在西雅圖超音速、1季在波特蘭拓荒者，之後正式展開傳奇性的全職教練生涯。

威肯斯帶領西雅圖超音速在1979年奪得隊史唯一總冠軍，並先後執教拓荒者、克里夫蘭騎士、亞特蘭大老鷹、多倫多暴龍及紐約尼克，在場邊執教生涯橫跨1969年至2005年。

威肯斯執教的2487場比賽創下NBA史上最多紀錄，是史上第1位千勝教頭，而他的1332場勝利居史上第3，僅次於波波維奇（Gregg Popovich）與尼爾森（Don Nelson）。

此外，他也是1996年美國男籃奧運金牌隊的總教練。

威肯斯是史上僅有5位同時以球員與教練身分入選名人堂的人，其他4人為伍登（John Wooden）、薛曼（Bill Sharman）、漢索恩（Tom Heinsohn）與羅素（Bill Russell）。

NBA總裁席佛（Adam Silver）在聲明中指出：「威肯斯代表了NBA最好的典範，他既是名人堂球員，也是名人堂教練，同時也是這項運動最受敬重的形象大使之一。」

席佛說：「4年前，他獲得1項獨特殊榮，被列為NBA史上75大球員與15大教練之一…比起他兩面奧運金牌與1座NBA總冠軍的成就，更令人敬佩的是他投身服務社會的精神，尤其是在他深愛的西雅圖，當地有1座為他設立的雕像。」

「他影響了無數年輕人，也啟發了數代球員與教練。對許多人而言，他不僅是1位隊友、1位教練，更是1位以誠信與優雅領導的導師。」（編譯：徐睿承）