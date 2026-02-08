NBA卡索刷40分大三元 僅21歲名列史上第三

黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
（法新洛杉磯7日電） 美國職籃NBA賽事，聖安東尼奧馬刺新秀卡索（Stephon Castle），今天以罕見之姿在21歲就拿下40分大三元，擊敗達拉斯獨行俠之外，馬刺也笑納4連勝。
今年僅21歲的卡索是2025年的年度最佳新秀，他今天亦成為NBA史上第三年輕就完成「40分大三元」的球員，僅次於聯盟超級巨星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）。
卡索這場比賽的大三元，除了寫下單場個人新高的40分，另外包括12個籃板與12次助攻。在他超級表現下，馬刺最後以138比125擊敗近況低迷的獨行俠。
另外，就隊史而言，馬刺過去也只有名人堂球星羅賓森（David Robinson）拿過40分大三元，卡索如今也躋身這項紀錄之列。
卡索今天19投15中，效率驚人，甚至還繳出3次抄截與1次阻攻，這是馬刺在3天內第2度擊敗獨行俠，後者最近苦吞7連敗。
馬刺其它火力中，瓦瑟爾（Devin Vassell）貢獻17分，溫班亞馬（Victor Wembanyama）拿16分並抓下11個籃板，馬刺上半場是以81比67領先。
獨行俠方面，湯普森（Klay Thompson）攻下全隊最高的19分，表現搶眼的選秀狀元佛萊格（Cooper Flagg）得14分，不過連續4場至少狂取30分的紀錄也遭中斷。
佛萊格第4節並未上場，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）賽後表示，這名19歲的小將背部僵硬。
卡索在第4節中以漂亮的補扣拿下第40分，也將馬刺的領先擴大至129比108。
他在賽後表示：「感覺很好，但更重要的是，知道球隊也能贏球，感覺更棒。」
「大帝」取雙雙 湖人擊退勇士
【Now Sports】洛杉磯湖人周六NBA常規賽迎戰金州勇士，在缺少受傷的盧卡當錫下，勒邦占士挺身而出，最後協助「紫金軍團」以105:99贏波。勒邦占士（Lebron James）今場貢獻雙雙數據，上陣35分鐘取得20分10助攻，是全隊得分最高，而正選中亦有八村壘及史馬特分別貢獻18分及15分。後備力量也是湖人今場贏波主要原因，4名上陣後備球員，3人得分雙位數，包括利夫斯10投5中攻入16分。勇士新兵樸星基斯仍然未可上陣，摩西斯慕迪17投8中下，攻入25分，奈何球隊在第3節被湖人在比分上拉開，成為今場的輸波原因。湖人下場將會迎戰奧克拉荷馬雷霆，而勇士則主場對孟菲斯灰熊。
火箭客場打「雷」 聖官向女球證道歉
【Now Sports】侯斯頓火箭中鋒聖官周六NBA常規賽，作客到西岸榜首球隊奧克拉荷馬雷霆，取得大三元數據，協助火箭以112:106擊敗主隊，而這位土耳其國手對日前向女球證作出的性言論攻擊，表示歉意。聖官（Alperen Sengun）今場對雷霆交出17分12籃板11助攻，是他今季第2次取得大三元數據，亦是其生涯第10次，加上隊友達里依臣收穫生涯新高的26分，使火箭得以客場取勝。聖官周三對波士頓塞爾特人一役中，因為向女球證說出關於性攻擊的言論，最後被逐出場，而事件引起了外界關注，認為對女球證這種罵辱是不當行為，而聖官在今場對雷霆賽後稱，他在比賽後已經向女球證道歉。至於雷霆今場續缺少受傷的基哲斯亞歷山大，SGA至明星賽都會缺陣，球隊在第3節被火箭拉開分數，成為今場輸波原因。賀姆格倫今場10投5中取17分，基臣華萊士則取得全隊最高的23分，可是無法令這支西岸一哥逃過敗仗。火箭下周二將會主場對洛杉磯快艇，而雷霆則下周一作客洛杉磯湖人。
全是新面孔 NBA灌籃大賽保證新冠軍
（法新社紐約7日電） NBA灌籃大賽今年保證出新冠軍。至於創下連續3屆灌籃大賽冠軍的芝加哥公牛後衛麥克隆（Mac McClung），今年參加的是新秀挑戰賽（Rising Stars）。
卡素歷史一夜 助馬刺贏獨行俠
【Now Sports】聖安東尼奧馬刺後衛史特方卡素周六NBA常規賽，迎戰達拉斯獨行俠一役，收穫42分的大三元數據，不但協助主隊以138:125勝出，自己亦締造了聯盟歷史一夜。根據ESPN數據指出，史特方卡素（Stephon Castle）今場取得42分12籃板12助攻，是聯盟歷來最年輕球員締造這個40分＋的大三元數據，卡素今年只得21歲98日，比起前紀錄由奧斯卡羅拔臣（22歲33日）所保持的還要年輕，而這也是卡素生涯以來第2次取得大三元。隊友雲班亞馬賽後說：「這是卡素生涯中最佳表現一役，是我親眼看到的最佳數據。」至於史特方卡素成為馬刺史上，繼大衛羅賓遜後，另一取得40＋大三元球員，他賽後則說：「能夠有這樣的表現，可說是夢想成真，我感到每次出手都很舒服，而最後也一一投入。」隊友雲班亞馬今場取得16分11籃板，而戴雲華素亦有17分進賬，使馬刺取得4連勝佳績，並且是近12場的第9場勝利，得以在西岸續排第2位。獨行俠周四才負予馬刺，今場再輸中有卡里湯臣攻入19分，而「狀元」法拉格只有14分。
法拉格再取32分 獨行俠仍遭「刺」傷
【Now Sports】達拉斯獨行俠「狀元」法拉格持續有好表現，可惜他一人之力難以拯救球隊，周四NBA常規賽迎戰聖安東尼奧馬刺一役，主隊輸123:135。由於獨行俠隊中主將傷兵安東尼戴維斯，被交易到華盛頓巫師，法拉格（Cooper Flagg）相信會是這支西岸球隊未來支柱，而這位「狀元」連續好表現，使外界相信他有能力撐起獨行俠。「旗哥」今場攻入32分，成為聯盟歷來最年輕球員，連續場數取得30＋，連同今場，已經連續4場得分30分以上。不過，馬刺昔日「狀元」雲班亞馬表現也不弱，今場交出29分11籃板，史特方卡素的18分7籃板，使客隊最後贏波。獨行俠在法拉格連續4場得分30+下，依然全輸，而且已經6連敗，看來需要時間重整球隊。兩隊將會在周六再相遇，這仗會由在馬刺主場比賽。
聯盟大三元榜 尤基治進佔第2位
【Now Sports】丹佛金塊全能中鋒尤基治，周六NBA常規賽作客芝加哥公牛一役，又締造大三元數據，不單使球隊以136:120輕取對手，他亦在聯盟大三元榜上，超越傳奇奧斯卡羅拔臣，升上第2位。尤基治（Nikola Jokic）今場交出22分17助攻14籃板，是他今季第19次大三元，而生涯累計已經有182次，在大三元榜上現在僅次於韋斯布祿（207次），亦使金塊贏波後，終止3連敗。「小丑」好拍檔謝武梅利亦貢獻28分11助攻，使盡將主力球員交易的公牛，無法在比賽中追貼，主隊有布些列斯攻入21分。金塊第3節因公牛打出一波16:2走勢，只在比分上領先104:97，但客隊第4節發力下，將公牛一放絕塵。金塊下周一會主場對克里夫蘭騎士，而同日作客布魯克林籃網。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
佘詩曼盛裝打扮岀席頒獎典禮 突然跌倒嚇親網民引熱議：算工傷嗎？ ｜有片
內地娛樂圈盛事《微博之夜頒獎典禮》備受外界關注，TVB視后佘詩曼盛裝打扮岀席，可是她於台下突然跌倒，引起了網民熱議。
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
三上悠亞體毛卡片成交天價！ 表面啦啦隊ICON私下驚人！
三上悠亞這位日本前AV女王，引退後轉戰娛樂圈和體育界，最近在節目上爆出超離奇經歷，讓粉絲和媒體都炸鍋。據鏡週刊和自由時報報導，她無意中發現一張夾帶自己體毛的交換卡，在網路拍賣平台上被炒到300萬日圓天價，相當於台幣60多萬。這件商品起初底價僅1000日圓，卻因粉絲瘋狂競標飆漲，讓她本人驚呼「原來我的毛髮這麼有價值」。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒
演唱會走數風波爆羅生門 譚嘉儀被「主辦人」發聲明怒轟扮苦主
歌手譚嘉儀於2024年假演藝學院舉行一連三場首個演唱會《Be With You演唱會2024》，事隔一年多，日前竟爆出拖糧風波。為演唱會負責和音的歌手Kasey Pong，於社交平台指演唱會團隊至今仍未收到酬勞，指主辦方一直不出糧，深感無助。譚嘉儀早前大爆自己都是苦主：「我知音樂班底收唔到錢，我都未收到6位數演出費，完全冇收過。」
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質
現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。