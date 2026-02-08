NBA卡索刷40分大三元 僅21歲名列史上第三

（法新洛杉磯7日電） 美國職籃NBA賽事，聖安東尼奧馬刺新秀卡索（Stephon Castle），今天以罕見之姿在21歲就拿下40分大三元，擊敗達拉斯獨行俠之外，馬刺也笑納4連勝。

今年僅21歲的卡索是2025年的年度最佳新秀，他今天亦成為NBA史上第三年輕就完成「40分大三元」的球員，僅次於聯盟超級巨星詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）。

卡索這場比賽的大三元，除了寫下單場個人新高的40分，另外包括12個籃板與12次助攻。在他超級表現下，馬刺最後以138比125擊敗近況低迷的獨行俠。

另外，就隊史而言，馬刺過去也只有名人堂球星羅賓森（David Robinson）拿過40分大三元，卡索如今也躋身這項紀錄之列。

卡索今天19投15中，效率驚人，甚至還繳出3次抄截與1次阻攻，這是馬刺在3天內第2度擊敗獨行俠，後者最近苦吞7連敗。

馬刺其它火力中，瓦瑟爾（Devin Vassell）貢獻17分，溫班亞馬（Victor Wembanyama）拿16分並抓下11個籃板，馬刺上半場是以81比67領先。

獨行俠方面，湯普森（Klay Thompson）攻下全隊最高的19分，表現搶眼的選秀狀元佛萊格（Cooper Flagg）得14分，不過連續4場至少狂取30分的紀錄也遭中斷。

佛萊格第4節並未上場，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）賽後表示，這名19歲的小將背部僵硬。

卡索在第4節中以漂亮的補扣拿下第40分，也將馬刺的領先擴大至129比108。

他在賽後表示：「感覺很好，但更重要的是，知道球隊也能贏球，感覺更棒。」