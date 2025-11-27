NBA康寧漢關鍵罰球失手 活塞13連勝止步

（法新社邁阿密26日電） 美國職籃NBA底特律活塞今天114比117惜敗波士頓塞爾蒂克，13連勝中斷，康寧漢（Cade Cunningham）在最後關鍵時刻錯失罰球，是勝負的轉折點。

布朗（Jaylen Brown）攻下33分並抓下10個籃板，懷特（Derrick White）則拿下本季新高的27分，帶領塞爾蒂克戰績提升至10勝8敗。

康寧漢全場最高42分仍無法幫助底特律獲勝，戰績降至 15勝3敗，其NBA盃（NBA Cup）的前景也受到打擊。

活塞無緣改寫隊史連勝紀錄，但仍與1989-90年與 2003-04年的兩支NBA冠軍隊伍並列隊史最佳的13連勝。

塞門斯（Anfernee Simons）在剩下6.3秒時命中兩記罰球，使塞爾蒂克115比112領先。

身為NBA第4節得分王的康寧漢在過半場後被犯規，並順勢將球拋向籃框，獲得3罰，讓他有機會追平比賽。

康寧漢前兩罰命中，但第3球失手，接著塞爾蒂克的普瑞查德（Payton Pritchard）再添兩記罰球，杜倫（Jalen Duren）的一次傳球失誤，讓底特律失去將比賽拖入延長的最後機會。