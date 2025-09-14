NBA擬進軍歐洲 FIBA高層：可能2027年啟動計畫

（法新社巴黎13日電） 國際籃球總會歐洲分會（FIBA Europe）主席賈巴荷薩（Jorge Garbajosa）今天表示，他認為美國職籃NBA會在2027年啟動進軍歐洲的計畫。 賈巴荷薩在歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）決賽前夕的一場記者會說道，他完全期待一個由NBA支持的計畫能於歐洲成形，但決定其具體形式為相當複雜過程。

賈巴荷薩還指出：「有些人談到2027年，我認為那是一個好年分，但說實話，NBA正為此事努力。」

廣告 廣告

曾效力NBA多倫多暴龍隊的賈巴荷薩今年3月宣布，NBA正探尋跟FIBA合作在歐洲成立一個新籃球聯盟的可能性。

NBA總裁席佛（Adam Silver）先前聲稱正在跟FIBA進行商討，但歐洲籃球聯賽（Euroleague）對於NBA的擴張表達強烈反對。